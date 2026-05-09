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Hizo su debut profesional con 16 años y tardó 15 segundos en marcar su primer gol: “El chico de la película”

La victoria del Lens por 1-0 sobre el Nantes por la Ligue 1 aseguró la presencia del club en la próxima Champions League y decretó el descenso de su rival

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La clasificación matemática del Lens a la próxima Champions League se selló con una jugada que quedará grabada en la memoria de Mezian Soares Mesloub, un joven futbolista portugués. El equipo, que actuó como local en el Stade Bollaert-Delelis, consiguió la victoria por 1-0 ante el Nantes, un resultado que les brindó el pase europeo frente a un rival descendido a la Ligue 2.

En el minuto 79, el entrenador Pierre Sage decidió dar ingreso por primera vez a Soares Mesloub, quien con apenas 16 años fue convocado para sumar minutos en el tramo final de la temporada. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todo el estadio: 15 segundos después de pisar el césped, el mediocampista convirtió el único gol del encuentro con su primer toque, tras la pelota que quedó suelta en el área visitante.

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Un gol de Mezian Mesloub a los 15 segundos de su ingreso le dio al Lens la victoria y la clasificación a la Champions League (REUTERS/Yves Herman)
Un gol de Mezian Mesloub a los 15 segundos de su ingreso le dio al Lens la victoria y la clasificación a la Champions League (REUTERS/Yves Herman)

La jugada inició tras un lateral hacia Andrija Bulatović, quien no logró controlar la pelota, pero la acción terminó favoreciendo a Mesloub. El debutante ejecutó un remate cruzado con la pierna izquierda, que superó al arquero Anthony Lopes y desató la euforia en las tribunas. El tanto no solo aseguró la victoria sino que marcó un estreno soñado para el jugador luso, que aún ni siquiera tenía su nombre impreso sobre el dorsal número 41. “El chico de la película”, resumió la comentarista de ESPN, Geraldine Carrasquero.

Este triunfo confirmó la presencia del Lens en la próxima edición de la Champions League, un hecho que celebró el club en sus redes oficiales con un mensaje claro: “Lensois en la liga de campeones. Por cuarta vez en su historia, Racing participará en la competición europea más hermosa durante la campaña 2026/27. Un gran bravo señores!

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El joven Mezian Mesloub marcó el único gol del partido ante el Nantes en su primer toque (REUTERS/Yves Herman)
El joven Mezian Mesloub marcó el único gol del partido ante el Nantes en su primer toque (REUTERS/Yves Herman)

La derrota del Nantes fue definitiva. El equipo situado en la penúltima posición de la tabla quedó a cinco puntos del Auxerre (que ocupa el puesto 16) y, con solo un partido pendiente, perdió toda posibilidad de disputar siquiera el repechaje por la permanencia. El club acompañará en el descenso al colista Metz.

En contraste, la noche estuvo cargada de emoción para la familia del portugués. Walid Mesloub, exfutbolista argelino con pasado en el Lens y padre del debutante, asistió desde la tribuna y las cámaras captaron su reacción de asombro e incredulidad tras el gol de su hijo, quien se estrenó en la élite francesa bajo su atenta mirada.

El próximo compromiso del Lens será ante el PSG y buscará acercarse al título de la Ligue 1 (REUTERS/Yves Herman)
El próximo compromiso del Lens será ante el PSG y buscará acercarse al título de la Ligue 1 (REUTERS/Yves Herman)

Antes del gol decisivo, el árbitro anuló dos tantos locales, uno por posición adelantada y otro por una mano previa. Esta serie de jugadas incrementó la incertidumbre en el equipo y en el público, que veía cómo se esfumaban las oportunidades de abrir el marcador. A pesar de las frustraciones previas, la aparición de Mesloub cambió el ánimo en el estadio, dejando al Lens a la expectativa de lo que puede deparar el cierre del campeonato.

Con estos tres puntos, el equipo se mantiene como escolta del Paris Saint-Germain en la tabla, con una diferencia de tres unidades respecto al líder. Ambos equipos se enfrentarán este miércoles en un duelo que podría definir la pelea por el título de la Ligue 1.

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