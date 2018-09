Pero la revolución de los vinos patagónicos no podía empezar por allí, sino que debió sumarse a lo que estaba pasando con el vino argentino en general, y el Malbec en particular. Así fue que la apuesta más fuerte de la Neuquén vínica llegó de la mano del Malbec, pero también apostando fuerte a otra variedad, la responsable del vino más caro del mundo: Pinot Noir. Y si bien la venta está dominada por las uvas más comerciales, el futuro de la zona está en manos de aquellas variedades que se puedan expresar mejor en Patagonia que en otras regiones. Es decir que no solo debe cumplir como zona vitivinícola aportando los mismos vinos que las demás, sino que para poder trascender debe demostrar algo diferente y con carácter propio.