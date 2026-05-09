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Bautista Vicuña hizo su primera aparición pública junto a su novia: amor, moda y flashes

El hijo de Benjamín Vicuña y Pampita eligió el estreno de “Secreto en la montaña” para mostrar su relación, marcando un momento clave en su creciente exposición en el ambiente artístico

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Bautista Vicuña sorprendió a sus seguidores con un rotundo cambio de look
Bautista Vicuña refuerza su presencia artística en Argentina, diferenciándose de la influencia de sus padres famosos

Bautista Vicuña comienza a consolidar su presencia en el ambiente artístico argentino. Aunque su apellido lo vincula directamente con dos figuras reconocidas, Benjamín Vicuña y Pampita, el joven de 18 años empieza a tener visibilidad por méritos propios, alejándose de la sombra de sus padres y generando interés por sus decisiones personales y apariciones públicas.

El reciente estreno de la obra “Secreto en la montaña”, protagonizada por Benjamín Vicuña junto a Esteban Lamothe en el Multiteatro de la calle Corrientes, fue el escenario donde Bautista acaparó la atención de la prensa y los asistentes. El joven asistió acompañado de su pareja, y las imágenes de ambos, abrazados y tomados de la mano durante la función, se viralizaron rápidamente. Se trató de la primera aparición pública de la pareja, lo que marcó un nuevo capítulo en la exposición mediática de Bautista. Hasta el momento, su relación se había mantenido en el ámbito privado, pero la decisión de mostrarse juntos en un evento importante deja en evidencia la solidez del vínculo.

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A lo largo del último año, Bautista Vicuña ha ido ganando terreno en redes sociales y medios de comunicación, acompañando a sus padres en distintos compromisos profesionales y afianzando su perfil público. En esta oportunidad, su presencia en el estreno teatral fue especialmente notoria, ya que se lo vio acompañado de su novia y ambos eligieron looks coordinados y modernos. Bautista optó por un estilo urbano, con un buzo negro de letras blancas, capucha y pantalón de jean recto con efecto gastado. Completó el atuendo con zapatillas grises, una gorra negra decorada con cruces blancas y un cinturón verde militar de la marca Supreme, piezas que reflejan las tendencias urbanas actuales.

Bautista Vicuña asistió del debut de “Secreto en la montaña” en la calle Corrientes con su enamorada
La primera aparición pública de Bautista Vicuña junto a su pareja genera impacto en el estreno de 'Secreto en la montaña' (Instagram)

Su pareja, cuyo nombre no trascendió y que hasta ahora no se ha mostrado en redes sociales, eligió también un outfit sobrio y moderno: llevó un top negro ajustado bajo un blazer negro y combinó con un pantalón denim azul oversized, cinturón marrón y botas negras. La pareja se mostró cercana y relajada, posando para las cámaras y evidenciando una gran complicidad.

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La noche del estreno reunió a varias figuras del espectáculo. Benjamín Vicuña, protagonista de la obra, eligió para la ocasión un look inspirado en la estética del espectáculo: lució un sombrero cowboy negro, remera y pantalón negro, chaqueta de cuero marrón con efecto gastado, zapatillas blancas y negras y un pañuelo Paisley anudado al cuello, en sintonía con el universo de “Secreto en la montaña”.

Esteban Lamothe, coprotagonista, optó por un estilismo completamente negro, compuesto por suéter de cuello polera, chaqueta tipo bomber, pantalón holgado y zapatillas chunky. Su pareja, la actriz Débora Nishimoto, estuvo presente para apoyarlo, luciendo un conjunto total black con polera y pantalón wide leg, al que sumó un tapado blanco largo con lazo en la cintura y una terminación asimétrica.

Adrián Suar, productor de la obra, también estuvo presente junto a su pareja, la modelo y periodista Rocío Robles. Suar eligió un ambo negro clásico sobre una campera de algodón y zapatillas al tono. Robles, por su parte, optó por un conjunto blanco ajustado de top strapless y pantalón, complementado con un abrigo largo de cuero negro.

Bautista Vicuña asistió del debut de “Secreto en la montaña” en la calle Corrientes con su enamorada
Esteban Lamothe y su pareja, la actriz Débora Nishimoto, posan juntos en el Multiteatro (Crédito: RSFOTOS)
Bautista Vicuña asistió del debut de “Secreto en la montaña” en la calle Corrientes con su enamorada
Adrián Suar junto a Rocío Robles en la noche del estreno teatral (Crédito: RSFOTOS)
Bautista Vicuña asistió del debut de “Secreto en la montaña” en la calle Corrientes con su enamorada
El look urbano de Bautista Vicuña para su salida junto a su novia (Crédito: RSFOTOS)

En medio de este presente profesional, Benjamín Vicuña aprovechó el contacto con la prensa para referirse a dos temas de actualidad que lo involucran. Por un lado, desmintió rumores de crisis con Anita Espasandín, asegurando que la relación atraviesa un buen momento y que los comentarios que circularon carecen de fundamento. Por otro lado, abordó la reciente polémica surgida en Chile tras sus declaraciones sobre la identidad de sus hijos nacidos en ese país. Vicuña había señalado que ellos se sienten argentinos y que apoyan a la selección de Lionel Messi, un comentario que generó repercusión en medios chilenos. El actor minimizó la controversia y explicó el alcance de sus palabras, restando importancia a la reacción que provocó.

De este modo, el estreno de “Secreto en la montaña” no solo marcó un nuevo paso en la carrera teatral de Benjamín Vicuña, sino que también se convirtió en el contexto donde Bautista Vicuña dio un paso más hacia su autonomía mediática, mostrando su vida personal y afianzando su imagen pública ante los medios y el público.

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