Emilia Mernes deslumbró en Miami: microvestido celeste y blazer oversize

Emilia Mernes fue la figura central en la fiesta de BOSS en Miami con un look que fusionó elegancia y tendencia (Instagram)

En la última fiesta de la marca BOSS en Miami, Emilia Mernes se convirtió en el centro de atención al elegir un microvestido celeste pastel combinado con camisa, corbata aguamarina y un saco oversize de sastrería gris jaspeado.

La cantante argentina, invitada a uno de los eventos más destacados de la moda internacional, consolidó su lugar como referente de estilo al apostar por una fórmula que mezcla elegancia ejecutiva, detalles trendy y una clara influencia de la sastrería contemporánea. Su presencia junto a figuras internacionales y la repercusión de su look reafirman el impacto de las tendencias argentinas en el circuito global.

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Emilia eligió para la fiesta en la Pool House de BOSS un microvestido ajustado, corto y de tono celeste, con botones delanteros, que se convirtió en el eje central de su look. Esta prenda resume el auge de los microvestidos en la temporada e introduce una variante que conecta lo juvenil con lo sofisticado. La combinación con una camisa blanca de mangas tres cuartos y una corbata aguamarina —accesorio que la artista ha convertido en hábito— aportó un aire ejecutivo y reafirmó su identidad estilística.

La propuesta de la cantante se completó con un saco gris jaspeado de corte sastrero, prenda clave que refuerza el ADN de la firma anfitriona. El saco oversize no solo sumó glamour, sino que también remarcó una de las tendencias más fuertes de la moda actual: la sastrería femenina reinterpretada en clave audaz y contemporánea.

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La cantante apostó por un microvestido celeste pastel como pieza principal de su atuendo (Instagram)

Detalles de belleza con sello propio

El estilismo de Emilia no se limitó a la indumentaria. El beauty look destacó por un peinado de pelo suelto con movimiento natural y un maquillaje que enfatizó el delineado cat eye, la máscara de pestañas, el rubor, y unos labios rojos de acabado satinado. Esta elección reforzó la coherencia estética del conjunto y mostró la importancia del maquillaje y el peinado como complemento estratégico en los eventos de alto perfil.

En las fotografías del evento, la artista posó junto a los actores Chase Stokes y Matthew Broome, lo que subrayó la proyección internacional del encuentro.

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Accesorios y contexto: claves del impacto visual

La construcción del look de la artista responde a una lógica de contrastes. La estructura formal del saco y la camisa se equilibra con el formato corto y lúdico del microvestido. El uso de la corbata suma un guiño masculino en clave trendy, y posiciona a la intérprete como referente de las nuevas narrativas de la moda.

Los accesorios, seleccionados para potenciar la propuesta sin sobrecargarla, refuerzan la premisa de frescura y modernidad que exige un evento en una ciudad costera como Miami.

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Emilia Mernes posó junto a figuras internacionales como Chase Stokes y Matthew Broome (Instagram)

La elección de colores neutros y materiales livianos resulta estratégica para este tipo de eventos, ya que permite adaptar las prendas de sastrería a contextos menos formales y más relajados. El entorno de la Pool House de BOSS —con su ambientación cálida y detalles de madera— funcionó como el telón de fondo perfecto para un estilismo que equilibra lo clásico y lo contemporáneo.

La sastrería oversize y los microvestidos, tendencia confirmada

El fenómeno de la sastrería oversize y los microvestidos ha ganado espacio en la moda femenina no solo en el ámbito internacional, sino también en la escena local. Figuras como Zaira Nara replican fórmulas similares en eventos de Buenos Aires, combinando prendas de líneas masculinas con detalles ejecutivos y accesorios de alto impacto.

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El blazer, en particular, se consolida como una prenda indispensable para agregar abrigo y glamour, sin restar audacia. La tendencia se apoya en la versatilidad y la capacidad de adaptación del guardarropa femenino a distintos escenarios sociales y climáticos.

La presencia de Emilia Mernes en la fiesta en Miami ilustra el cruce entre la proyección internacional de los artistas argentinos y la influencia de las tendencias globales en la moda local. El evento reunió a figuras del espectáculo y la industria, consolidando el valor de la imagen y el vestuario como herramientas de posicionamiento en el ámbito público.

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