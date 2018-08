Por ser tan famosa, al menos en el mundo del vino, es protagonista de tintos en todos los segmentos de calidad. No obstante, sus taninos suelen darle una personalidad de vino más serio, a veces duros para tomar seguido, y es por eso que se destaca más en los vinos de alta gama. Un buen Cabernet Sauvignon es austero en sus aromas y sabores, no cuenta todo al primer trago, se va abriendo de a poco en la copa. Pero, así como no es el más elocuente al principio, termina siendo el más interesante. Discreto y profundo, bien logrado y guardado como corresponde, desarrolla texturas finas pero firmes; sostén clave de los vinos a lo largo del tiempo. Mientras en Agrelo (quizás su mejor terruño), Luján de Cuyo (Mendoza), adquiere una tipicidad más de frutos negros y especias, en las alturas del Valle Calchaquí ofrece más intensidad y un carácter más vegetal. Claro que está plantado en todos los terruños argentinos, pero al ser de ciclo largo de madurez, algunas zonas se destacan más que otras, más allá de la mano del productor.