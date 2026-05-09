República Dominicana

República Dominicana: El ITLA incorpora nuevas carreras y presenta primer tecnólogo en semiconductores y microelectrónica

La ampliación de la oferta académica incluye programas orientados a las áreas de innovación tecnológica y creatividad digital, en respuesta a las prioridades del sector productivo nacional y a una estrategia estatal de desarrollo industrial

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El ITLA presentó su primer tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica, marcando un hito en la educación técnica de República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El ITLA presentó su primer tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica, marcando un hito en la educación técnica de República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) anunció la incorporación de nuevas carreras en su oferta educativa, destacando el lanzamiento del primer tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica en la República Dominicana, junto con un programa de tecnólogo en Animación Digital. Esta decisión, que eleva a 18 el número total de carreras de nivel superior impartidas por la institución, responde a la demanda de formación especializada en sectores considerados estratégicos para la transformación tecnológica y económica del país, según informó el propio ITLA.

Con la apertura de ambos tecnólogos programada para la convocatoria de admisiones que comienza el 11 de mayo, el ITLA ratifica su compromiso con el fortalecimiento del talento nacional en áreas críticas. El programa de Semiconductores y Microelectrónica introduce en la oferta académica local una formación técnica inédita, destinada a preparar profesionales que dominen el diseño, ensamblaje y pruebas de componentes electrónicos avanzados. Estos expertos serán esenciales en campos como la inteligencia artificial y la manufactura tecnológica, sectores que experimentan un crecimiento acelerado a nivel mundial.

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La iniciativa encuentra respaldo en las políticas públicas impulsadas desde el gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha desarrollado la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores. Como parte de esta política, se han ejecutado acciones orientadas a atraer inversión extranjera y a dotar al país de mayores capacidades en manufactura avanzada, con el objetivo de insertar a la República Dominicana dentro de la cadena global de valor de la industria y consolidarla como un emergente centro neurálgico de producción tecnológica. Estas medidas tienen el potencial de generar empleos altamente calificados y de transformar la matriz económica nacional, según remarcó el ITLA.

Por otro lado, el tecnólogo en Animación Digital surge como respuesta al crecimiento de la economía naranja y la expansión del sector creativo. Este programa formará especialistas en áreas como modelado 3D y efectos visuales, alineándose con los estándares internacionales de la industria multimedia. La intención es adaptar la formación local a las exigencias del mercado global y crear nuevas oportunidades laborales en el ámbito cultural y audiovisual.

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El Instituto Tecnológico de Las Américas sumó la carrera de Animación Digital para impulsar el crecimiento de la economía naranja. (Cortesía: Instituto Tecnológico de Las Américas)
El Instituto Tecnológico de Las Américas sumó la carrera de Animación Digital para impulsar el crecimiento de la economía naranja. (Cortesía: Instituto Tecnológico de Las Américas)

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, subrayó la trascendencia de esta ampliación académica durante el anuncio: “Con la incorporación de estas nuevas carreras, especialmente el tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica, el ITLA reafirma su rol como institución pionera en la formación tecnológica del país. Estamos alineando nuestra oferta académica con las tendencias globales y las prioridades estratégicas del Estado, para preparar profesionales capaces de insertarse en industrias de alto impacto y contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana”, dijo Rosario Bernard, según el comunicado difundido por el ITLA.

El primer tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica del país marca un cambio en la formación técnica nacional

La creación de la carrera en Semiconductores y Microelectrónica representa el inicio de una nueva etapa educativa en la República Dominicana. Su enfoque permitirá capacitar graduados preparados para intervenir directamente en industrias de base tecnológica que requieren habilidades especializadas, como la manufactura de dispositivos electrónicos y el desarrollo de productos para inteligencia artificial y telecomunicaciones, según expuso el ITLA.

Las nuevas carreras se suman a una oferta educativa que ahora alcanza las “18 carreras de nivel superior”, consolidando al Instituto como un actor clave en la formación del capital humano especializado. El rector resaltó que este paso configura una “respuesta proactiva a los desafíos de la transformación digital y las nuevas dinámicas del mercado laboral”, tal como recoge el comunicado institucional.

Las nuevas carreras del ITLA estarán disponibles para postulaciones a partir de la convocatoria de admisión del 11 de mayo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Las nuevas carreras del ITLA estarán disponibles para postulaciones a partir de la convocatoria de admisión del 11 de mayo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) lanzó, por primera vez en la historia educativa nacional, el programa de tecnólogo superior en Semiconductores y Microelectrónica, junto con la carrera de Animación Digital. Estos programas estarán disponibles en la próxima convocatoria de admisiones desde el 11 de mayo. Ambas opciones formativas permiten enfrentar las necesidades emergentes de sectores estratégicos y fortalecer la posición de la República Dominicana en la economía global basada en el conocimiento.

La invitación a la nueva convocatoria está dirigida a quienes aspiran a integrarse en una comunidad académica dedicada a la excelencia, la tecnología y la innovación. Quienes deseen conocer más detalles sobre el proceso de admisión pueden acceder a la página web oficial y a las redes sociales del ITLA.

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