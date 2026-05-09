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Fue al programa de Darío Barassi y se enteró en vivo de que su mamá odia a su suegra y a su novia

El conductor interactuó con las invitadas de un concursante y terminó descubriendo una interna familiar que generó risas en el estudio

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El conductor reveló un inesperado dato de la familia del jugador

Desde insólitas confesiones hasta historias bizarras, el programa de Darío Barassi da lugar a todo tipo de situaciones desopilantes. Este viernes no fue la excepción ya que, fiel a su estilo, el conductor indagó en la vida de uno de sus participantes y se llevó una gran sorpresa al descubrir una interna familiar.

Todo comenzó cuando el actor saludó a Santiago, de 33 años, quien había asistido junto a su novia, su mamá y su suegra. Inmediatamente, el conductor las saludó y ellas le confesaron que le habían llevado un regalo. Incentivado por el presente, Darío se acercó a la tribuna.

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“Es para tus hijas”, aclaró la madre del participante. Al acercarse a la tribuna, la novia de Santiago indicó que era un juego de tazas. “Ay, qué lindas, pero las van a romper las pendejas, ya te lo digo”, soltó Barassi. Luego, al intentar ahondar en la historia de sus invitadas, Darío consultó cómo se llevaban la suegra y la madre.

Si bien la suegra contesto “excelente”, la madre de Santiago dejó lugar a dudas: “Y...”. Inmediatamente, el conductor mostró su sorpresa. “Después charlamos del tema, yo me ocupo de que Santi corte y te sacas esta lacra de encima”, le dijo Barassi a la madre del joven.

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Darío Barassí y una pequeña trampa

Al regresar al centro del estudio, Darío se dirigió a Santiago y le preguntó: “¿Cómo convivís con esto de que tu madre odia a tu novia y a tu suegra?”. Notablemente sorprendido por la situación, el jugador indicó: “Yo creía que la quería hasta ahora, pero parece que no. Me sorprende igual que a vos”.

Esta no es la primera vez que Barassi vive una situación de estas características. Días atrás, el conductor del ciclo, desplegó su estilo inquisitivo y humorístico frente a una participante que no imaginaba el rumbo de la conversación.

En el centro del estudio, una joven de 29 años, apodada “Chica Tauro”, fue la protagonista de la jornada. Su carisma y cierta reserva inicial despertaron la curiosidad del conductor, que no tardó en abordar un tema habitual en sus entrevistas: la vida sentimental de sus invitados.

Darío Barassí y una pequeña trampa
Darío Barassi se sorprendió en vivo al conocer la interna familiar de sus participantes

La consulta de Barassi fue directa. “¿Estás en pareja?”, preguntó, mirando fijamente a la concursante. La respuesta llegó con una sonrisa nerviosa: “Conociendo a alguien. Pero es muy pronto”, dejó caer la joven, dejando claro que prefería mantener algunos detalles en privado.

Sin embargo, el conductor no se dio por vencido. “Contame todo”, insistió, generando risas en el público y en la propia participante. La joven, entre la incomodidad y el juego, terminó cediendo ante la presión. “Che, ya me re quemé. Me quiero ir”, soltó entre carcajadas después de revelar que trabaja en una carnicería y de mencionar incluso el nombre del local.

Barassi, lejos de conformarse, se acomodó en su asiento y aguardó más detalles. El intercambio se volvió una suerte de duelo entre la discreción y la insistencia, una dinámica que, según quienes siguen el ciclo, ya es marca registrada del conductor.

El episodio de “Chica Tauro” no fue un caso aislado. Semanas atrás, otra participante llamada Andrea se vio en una situación similar. Barassi le preguntó cómo había conocido a su pareja, y la mujer, visiblemente nerviosa, titubeó antes de responder. “¿Qué pasó Andrea? Tenemos todo el programa para saber la historia”, bromeó el conductor, manteniendo la presión.

Andrea finalmente confesó: “Lo conocí en la calle. Yo salía de bailar y él estaba patrullando”, haciendo referencia al trabajo de su pareja como policía. Barassi, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad y agregó: “Ya lo hiciste”, en alusión a que la confidencia ya había comprometido a su acompañante.

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