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Banfield venció por penales a San Martín de Tucumán y se clasificó a los octavos de la Copa Argentina: así está el cuadro

El Taladro derrotó al Santo en los tiros desde los doce pasos, luego de haber igualado 1-1 en los 90 minutos. Nahuel Gallardo falló la última ejecución

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Ambos se midieron por los 16avos de la Copa Argentina

Banfield le ganó en los penales por 5-4 a San Martín de Tucumán en los 16avos de final de la Copa Argentina tras igualar 1-1 en los 90 minutos y enfrentará en los octavos a Midland, que eliminó a Deportivo Morón a fines de abril.

El Santo le maniató los caminos en el primer tiempo a su rival, que nunca se sintió cómodo en el norte argentino y expuso muchas debilidades en la última línea. Sin embargo, la primera ocasión de mucho peligro llegó a través del equipo de Pedro Troglio a los 44 minutos: un centro cerrado encontró a Tiziano Perrotta solo frente al arco, pero elevó su remate por encima del travesaño.

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De ese saque de arco, llegó un pelotazo del arquero Nahuel Manganelli, la desvió Danilo Arboleda de manera defectuosa y la pelota le quedó a Benjamín Borasi, quien dejó sentado a Arboleda con un enganche antes de definir ante Facundo Sanguinetti para convertir el primer gol del duelo.

Ya en el complemento, los cambios surtieron efecto en Banfield para mejorar la floja producción de la etapa inicial y niveló el trámite a los 78 minutos. Uno de los ingresados, Lautaro Gómez, estrelló un tiro al palo y, en el rebote, Mauro Méndez mandó la pelota al fondo de la red para el 1-1.

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En los tiros desde los doce pasos hubo asistencia perfecta a la red en los primeros nueve penales con ejecuciones ajustadas a los palos de cada arquero hasta que llegó el último disparo: el arquero Facundo Sanguinetti le atajó el intento a Nahuel Gallardo y se quedó con la clasificación a la próxima ronda.

El lateral izquierdo no pudo redondear un cierre de día perfecto porque este sábado cumplirá 28 años y tuvo la compañía de su padre, Marcelo Gallardo, quien asistió al estadio para ver la actuación de uno de sus cuatro hijos.

Banfield vs. San Martín (T), Copa Argentina
Banfield quedó a cuatro partidos de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 (Crédito: @CAB_oficial/X)

El Taladro completó su semestre con este duelo en territorio salteño, luego de no haber avanzado a los playoffs del Torneo Apertura. Finalizó en la 12° colocación de la Zona B con 18 puntos, a 3 unidades de Racing, que fue el último clasificado del grupo a la instancia de eliminación directa.

El elenco del Sur quedó en los últimos 10 lugares de la Tabla Anual, pero su principal preocupación se concentra en los promedios, donde solo está por encima de Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi y Sarmiento. En consonancia, está obligado a tener un buen segundo semestre para mantenerse en la máxima categoría.

Por otro lado, el Santo tucumano llegó a este duelo en medio de un irregular momento en la Primera B Nacional. El plantel de Andrés Yllana alcanzó su sexto empate en los últimos nueve duelos (2 victorias y 1 derrota), entre ellos el triunfo por penales ante Estudiantes de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina (igualaron sin goles en los 90 minutos).

A diferencia de Banfield, San Martín de Tucumán seguirá su agenda el próximo martes desde las 21:10 ante Gimnasia de Jujuy como local por la fecha 13 de la B Nacional, donde marcha en la cuarta posición de la Zona B con 18 puntos, en zona de Reducido por el segundo ascenso. Vale recordar que la Segunda División no se frenará por el Mundial.

DEFINICIÓN POR PENALES

Banfield (5): Bruno Sepúlveda (GOL), Lautaro Gómez (GOL), Nicolás Meriano (GOL), Tiziano Perrotta (GOL) y Mauro Méndez (GOL).

San Martín de Tucumán (4): Santiago Briñone (GOL), Nicolás Castro (GOL), Luciano Ferreira (GOL), Tiago Peñalba (GOL) y Nahuel Gallardo (ATAJÓ SANGUINETTI).

Formaciones:

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Estadio Padre Martearena (Salta)

Así está el cuadro de la Copa Argentina

Gráfico del cuadro de la Copa Argentina con los logos de los equipos de fútbol y las fases del torneo (16avos a Final), y el trofeo plateado en el centro
Banfield avanzó de ronda y se medirá a Midland

Todos los cruces de los 16avos de final de la Copa Argentina

  • Gimnasia La Plata 3-0 Acassuso
  • Midland 2-1 Deportivo Morón
  • Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro de Salta
  • Banfield 1-1 (5-4 en los penales) San Martín de Tucumán
  • Miércoles 13/05 - 16:15 horas - Platense vs. San Martín de San Juan
  • River Plate vs. Aldosivi, con día y hora a confirmar
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre, con día y hora a confirmar
  • Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central, con día y hora a confirmar
  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, con día y hora a confirmar
  • Racing vs. Defensa y Justicia, con día y hora a confirmar
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano, con día y hora a confirmar
  • Talleres de Córdoba vs. Atlético Tucumán, con día y hora a confirmar
  • Unión de Santa Fe vs. Independiente, con día y hora a confirmar
  • Instituto vs. Lanús, con día y hora a confirmar
  • Barracas Central vs. Huracán, con día y hora a confirmar
  • Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors, con día y hora a confirmar

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