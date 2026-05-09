América Latina

Estados Unidos lanzó un ataque contra una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos

El Comando Sur estadounidense sostuvo que la embarcación atacada estaba “operada por organizaciones terroristas designadas” y confirmó que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que realizó un ataque contra una embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, acción que resultó en la muerte de dos presuntos narcotraficantes. Tras la ofensiva, el mando militar notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate de un sobreviviente.

Según el comunicado difundido en redes sociales, la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo el mando del general Francis L. Donovan, ejecutó un “ataque cinético letal” contra la embarcación, operada por “organizaciones terroristas designadas”.

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Durante la novena operación en menos de un mes, dos individuos, calificados como “narcoterroristas” por el SOUTHCOM, fueron abatidos. No se reportaron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses en la misión.

El mando militar precisó que la lancha navegaba por rutas habituales de tráfico de drogas en el Caribe y participaba en actividades de narcotráfico. La localización de la embarcación se logró gracias a información de inteligencia y fue entregada al SOUTCHOM, responsable de operaciones y cooperación en seguridad en el Caribe, América Central y Sudamérica.

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Washington argumenta que estas operaciones buscan incrementar la presión sobre redes de narcotráfico vinculadas, según sus denuncias, con el régimen venezolano y declaradas formalmente como “organizaciones terroristas”.

El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general del Comando Sur de EEUU, Francis Donovan (REUTERS/Maria Alejandra Cardona/Archivo)
El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general del Comando Sur de EEUU, Francis Donovan (REUTERS/Maria Alejandra Cardona/Archivo)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump sostiene que tiene derecho a frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Desde agosto de 2025, Estados Unidos desplegó operativos militares en el Caribe, extendidos luego al Pacífico, con un saldo mayor a un centenar de narcoterroristas eliminados.

EEUU colocó a prueba sistemas militares autónomos en medio de tensiones con el régimen cubano

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron la semana pasada en Cayo Hueso, al sur de Florida y a unos 150 kilómetros de Cuba, pruebas de sistemas no tripulados que utilizan inteligencia artificial (IA), en medio de tensiones con el régimen cubano.

Según informó el Comando Sur en X, estas pruebas forman parte de los preparativos para la puesta en marcha del nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés), anunciado la semana pasada.

El Ejército estadounidense ordenó el 21 de abril la creación de esta fuerza autónoma basada en IA, que apoyará las operaciones de SOUTHCOM en América Central, Sudamérica y el Caribe, con el objetivo de desarticular redes narcoterroristas y cumplir otras misiones.

Dos hombres en uniforme militar están sentados frente a computadoras de escritorio, uno operando un ratón y el otro gesticulando mientras miran pantallas
Expertos destacan que la recopilación de información en tiempo real otorga ventaja a Estados Unidos en la identificación de actividades ilícitas cerca de Cuba (X: @NAVSOUS4THFLT)

El ejercicio militar, denominado FLEX 2026 y dirigido por la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos en Cayo Hueso, actúa como banco de pruebas para la integración de inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas.

SOUTHCOM detalló que las maniobras están orientadas a contrarrestar amenazas regionales y forman parte de una estrategia para desplegar plataformas autónomas y semiautónomas en escenarios reales.

Estos ejercicios se desarrollan en un contexto de creciente tensión ante la posibilidad de una operación de Estados Unidos en Cuba, tras las recientes operaciones en Venezuela e Irán, y en medio de la presión económica y petrolera ejercida por Washington sobre La Habana.

Washongton reforzó las sanciones contra la isla y restringido el acceso a petróleo, aumentando la presión sobre las autoridades cubanas, que enfrentan una crisis humanitaria interna.

Cuatro hombres en chalecos trabajan alrededor de un dron gris sobre un carrito en la cubierta de un barco. El mar azul y el cielo nublado son visibles al fondo
La reciente escalada de operaciones militares estadounidenses coincide con tensiones diplomáticas y declaraciones de alto nivel sobre posibles acciones contra Cuba (X: @NAVSOUS4THFLT)

El ejercicio militar en Cayo Hueso coincide con patrullajes aéreos recientes de alto perfil. El 16 de abril, un dron MQ-4C Tritón realizó una misión de más de seis horas a lo largo de la costa sur de Cuba, tras despegar de Jacksonville, Florida. De acuerdo con OnCuba News, la aeronave efectuó patrones de espera frente a Santiago de Cuba y zonas cercanas a La Habana, lo que evidencia un monitoreo sostenido de puntos estratégicos de tránsito marítimo.

El dron MQ-4C Tritón tiene capacidad para permanecer en vuelo más de veinticuatro horas y operar a altitudes superiores a los 15.000 metros (aproximadamente 49.200 pies), lo que lo convierte en un recurso esencial para la vigilancia de rutas utilizadas en el transporte de recursos energéticos.

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