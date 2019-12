En esta línea, Katz explicó: “El cuerpo mantiene un nivel constante de azúcar llamado glucosa, y lo hace mediante un mecanismo aceitado que involucra varias hormonas como la insulina, glucagón y cortisol, que es la hormona del estrés”. ¿Por qué esto es importante? Según explicó la presidenta de la SAN, “cuando el cuerpo entra en ayuno, cualquiera sea, percibe esto como un signo de estrés, por eso aumenta el cortisol, y como no comemos nuestro azúcar disminuye. El problema es que el cortisol tiene otra función: informarle al cuerpo que uno es cazador, que hay que correr, escapar o cazar, pero el problema es que no hay tal cosa: es simplemente que no se está comiendo. El nivel de glucosa en sangre sube, pero la energía no se usa”.