R: Hay cuatro enfoques de ayuno populares: el ayuno periódico, la alimentación con horario restringido, el ayuno que se alterna un día sí y otro no, y la dieta 5:2. La alimentación con horario restringido, que en ocasiones recibe el nombre de ayuno intermitente diario, es quizá el método más sencillo y popular para ayunar. Quienes lo practican restringen su alimentación a horas determinadas cada día, por ejemplo, de las 11 de la mañana a las 7 de la noche. El periodo de ayuno por lo general es de 12 horas o más y, con suerte, incluye el tiempo que pasamos dormidos por la noche. El ayuno periódico puede ser el más conocido: no se ingieren alimentos ni bebidas con calorías durante periodos de 24 horas. Otro tipo de ayuno, el que alterna un día sí y otro no, requiere de una gran reducción de calorías cada dos días. Por último, el método 5:2 se volvió famoso gracias al libro de la autora Kate Harrison, “The 5:2 Diet”, y consiste en ayunar durante dos días no consecutivos a la semana.