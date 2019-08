En la actulidad, Favella se encuentra haciendo una obra de teatro, Wolking on The Moon, en su país natal. Mientras tanto, espera ansiosa la llegada de la segunda temporada de la serie. "What? Part II?", dije el tuit que tiene fijado en su cuenta desde que terminó de grabar la primera parte, junto a unas fotos en las que se la ve con el look rubio de su personaje.