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Vídeo | El momento en el que el capitán del MV Hondius, el crucero con hantavirus, informó sobre la muerte del primer pasajero: “El barco es seguro”

El brote de este virus en su variante ‘Andes’ a bordo del crucero comenzó el 6 de abril, cuando un hombre neerlandés de 70 empezó a mostrar síntomas de alguna enfermedad. Murió el 11 del mismo mes, y un día después el capitán del barco informaba con pesar al resto de pasajeros

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El capitán Jan Dobrogowski anuncia la muerte de un pasajero a bordo del MV Hondius el 12 de abril de 2026 (Reuters, RUHI ÇENET)

El crucero MV Hondius salió de la Tierra del Fuego, en la Patagonia argentina, el 20 de marzo. Hizo varias rondas por la región Antártica antes de volver a Ushuaia, desde donde partió de nuevo el 1 de abril, esta vez hacia el norte, para seguir un itinerario por el Atlántico sur.

La OMS confirmaba ayer que los pasajeros del barco enfermos han contraído Andes, la única variante de hantavirus que puede contagiarse de persona a persona, si bien no fácilmente y por contacto cercano; y con una tasa de mortalidad potencial de hasta un 31,7%, según el Ministerio de Sanidad argentino, que tiene experiencia con este virus: entre 2013 y 2018 se registraron 598 contagios en todo el país, con 111 muertos totales; 198 desde 2013 a 2026.

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El 6 de abril, uno de los pasajeros -un hombre neerlandés de 70 años - comenzó a presentar síntomas de alguna enfermedad: fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. Su condición fue empeorando, empezó a desarrollar insuficiencia respiratoria, y finalmente murió el 11 de abril.

Infografía que recoge lo que se sabe sobre la situación del 'MV Hondius' (Europa Press)
Infografía que recoge lo que se sabe sobre la situación del 'MV Hondius' (Europa Press)

En un principio se asumió que la muerte había sido por causas naturales

Un día después, el capitán del barco - Jan Dobrogowski, marinero polaco - anunciaba su muerte a los pasajeros del crucero: “Es mi triste deber informaros de que uno de nuestros pasajeros murió de forma repentina anoche. Trágico como es, fue debido a causas naturales, o eso creemos. Además, cualesquiera que sean los problemas de salud a los que se enfrentaba, según el doctor, no son infecciosos, así que el barco es seguro en ese sentido”.

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El caso más grave del virus es ahora el del médico de a bordo, quien se encuentra en estado crítico - aunque “más estable” ya, según informó el miércoles Mónica García, ministra de Sanidad - tras atender a los pasajeros durante casi un mes. El profesional sanitario, un hombre británico de 56 años, será tratado en Canarias tras su evacuación en un avión medicalizado.

“Hace unos días, el caballero enfermó, y su pareja también está a bordo. Le hemos brindado cuidados intensivos durante los últimos días, especialmente en las últimas 24 horas. Por desgracia, el caballero murió anoche. ¿Qué significa esto ahora, para las próximas 24/48 horas? Esto es un poco duro a veces, porque es un ‘¿qué hacemos?’. Como probablemente ya hayan notado, el amanecer no estaba delante de nosotros esta mañana, sino que estaba ya al este de nosotros. Hemos puesto rumbo a Tristan. Vamos directos al puerto de Tristan, donde mañana por la mañana tenemos una cita con las autoridades, en la que tendremos que encargarnos de algunas formalidades necesarias. Después, continuaremos con el resto del trayecto", puede escucharse decir al capitán.

El crucero MV Hondius, anclado en Praia, Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu)
El crucero MV Hondius, anclado en Praia, Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu)

El 24 de abril, el fallecido y su esposa fueron desembarcados en la isla de Santa Elena, en el Atlántico sur. El 24 de abril, la mujer, de 69 años y también neerlandesa, ya presentaba síntomas de alguna enfermedad. Voló, aun así, a Johannesburgo (Sudáfrica) en un avión comercial con otros 82 pasajeros, quienes actualmente están siendo rastreados. Durante el vuelo, la condición de la mujer empeoró, pero se le permitió subir a otra aeronave con destino a Ámsterdam, aunque finalmente fue evacuada antes de que el avión despegase. El 27 de abril, murió en Johannesburgo.

Ese mismo día, otro pasajero, británico, enfermó de gravedad y también fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la UCI con un caso confirmado de hantavirus. Otra pasajera, alemana, empezó a mostrar fiebre y síntomas similares a los de la gripe el 28 de abril. Desarrolló una neumonía y murió el 2 de mayo.

A 7 de abril, la OMS habla de 8 casos vinculados, tres de ellos los ya fallecidos y los otros cinco confirmados por pruebas de laboratorio. “Esto no es el próximo Covid, pero es una enfermedad infecciosa seria”, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, en declaraciones a Associated Press. El crucero, con 90 pasajeros y 44 tripulantes a bordo, se encuentra ya camino de Canarias, donde todos los pasajeros - incluidos 14 españoles -, actualmente confinados en sus camarotes, serán atendidos.

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