— Cuando hablás de mujeres que tengan una pasión en la vida, ¿significa que no estarías con una chica que esté sólo para acompañarte a vos?



— No creo… Para mí es importante poder admirar a la persona con la que estás. No necesariamente tiene que hacer lo que yo hago, puede hacer cualquier otra cosa. Pero, para mí, eso es fundamental. Porque tampoco se me hace justo que la vida de alguien tenga que estar entallada a la mía. Creo que tiene que haber un equilibrio. Y a mí me encanta estar con alguien que me complementa, que sabe cosas que yo no sé, que ha ido a lugares a los que yo no he fui y que me reta a ser un mejor hombre y una mejor persona.