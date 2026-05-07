El caso Adorni fisura el frente interno del oficialismo, a pesar de la presión presidencial para cerrar filas

Manuel Adorni, en la vuelta a las conferencias de prensa

Con casi dos meses de desgaste político en continuado por el caso de Manuel Adorni, el frente interno del oficialismo expone sus fisuras a pesar de los reiterados gestos de Javier Milei para cerrar filas en torno del funcionario. Los mensajes de Olivos son reforzados por las gestiones de Karina Milei, en medio de versiones y desmentidas sobre cambios en la primera línea de ministros. En ese cuadro, la señal de Patricia Bullrich reclamando al jefe de Gabinete una respuesta urgente sobre su patrimonio expuso un síntoma más amplio que la jugada personal, del mismo modo que la respuesta rápida del Presidente buscó contener el sacudón dándole carácter de avivada a los dichos de la ex ministra y enfatizando, otra vez, que Adorni no se va. En conjunto, un signo de estas horas.

La situación de Adorni fue el tema que no abandonó al Presidente durante las horas de su nuevo viaje a Estados Unidos. Desde Los Angeles, dedicó otra andanada de tuits al caso, con cargas sobre el periodismo. Eso fue repetido. Pero además, dejó una frase que, a esta altura y en relación con el clima violeta, sonó más como advertencia al interior del oficialismo que como ratificación pública del funcionario. “Ni en pedo se va”, dijo en una entrevista con LN+.

PUBLICIDAD

Pareció claro, pero por si acaso lo completó de este modo: “El Presidente soy yo, yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, que me lo plantee y deberá acatar o se va”. Prefirió esa respuesta a una salida menos áspera para minimizar el cuadro interno. Buscó clausurar los trascendidos sobre malestar o inquietudes que circulan desde despachos del Gobierno y oficinas del Congreso. Y resultó una manera de definir los límites para la reunión de gabinete o mesa política programada para el viernes, otra vez como respaldo colectivo a Adorni. Había versiones sobre algún sinceramiento en ese encuentro.

La declaración de Milei tuvo un párrafo expreso sobre el reclamo que un rato antes había hecho Bullrich. Dijo que la ex ministro y jefa del bloque violeta en el Senado “espoileó” un próximo paso -hasta ahora no anunciado- de Adorni: presentar su declaración jurada antes de que finalice el plazo para hacerlo, el último día de julio. Una novedad, aunque sin fecha precisa. Bullrich había reclamado al funcionario que lo haga de manera “inmediata”, para clausurar la serie iniciada poco después del viaje a Nueva York, a principios de marzo.

PUBLICIDAD

El planteo de Bullrich expresó a su modo la carga que genera el caso Adorni en la vereda violeta. Fue una manera de decir que si tiene todos los números en orden, los exponga ya y liquide el tema. El implícito es que, en caso contrario, debería evitar el desgaste de todos, empezando por el Presidente. Por supuesto, ese reclamo añade un renglón a la lista de recelos de Karina Milei y su círculo. Pudo haber alimentado un pasajero alivio entre quienes vienen diciendo cosas parecidas pero no en público. El rápido mensaje presidencial no dejaría espacio para la discusión doméstica.

La necesidad de salir del monotema Adorni tiene proyección directa en el Congreso. Esta semana comenzaron los movimientos para tratar de poner en marcha algunos de los proyectos del Ejecutivo, un paso imaginado para correr del cartel político a la sucesión de noticias sobre el jefe de Gabinete. La ratificación de apoyo presidencial indica que no será tarea sencilla. Con todo, en el oficialismo había generado expectativa el paso del funcionario por Diputados, a mediados de la semana pasada. Los días siguientes alimentaron la idea de comenzar a pasar página, pero sobrevino la información sobre los gastos de las reformas en la casa del country de Exaltación de la Cruz.

PUBLICIDAD

Patricia Bullrich, en el Senado. Fuerte reclamo al jefe de Gabinete

El reclamo de Bullrich y la declaración de Milei alimentan de hecho ese renovado contexto. La mira presidencial también apuntó contra las versiones que aludían a cambios en la jefatura de Gabinete y algunos ministerios. Todo en el terreno de las especulaciones nutridas desde pliegues del oficialismo. Llegaron a tal punto que incluyeron la posibilidad de un pase de Martín Menem a la oficina de Adorni, hipótesis sobre el regreso de un ex ministro y un salto desde la Cancillería. El presidente de la Cámara de Diputados salió a negarlo personalmente. Y del resto se ocupó Milei, con nueva descalificación de periodistas.

Existe un dato objetivo cuya descripción no puede ser cargada exclusivamente a funcionarios de Economía. Y es el efecto negativo de la continuidad del caso Adorni en el temario político/económico, especialmente en una etapa pensada para salir a confrontar con los números que marcaron el primer trimestre del año. No se trata solo del IPC y la expectativa de una baja en abril, cuya cifra será difundida la semana que viene y cuya proyección para este mes es incierta.

PUBLICIDAD

Además de recrear el mensaje de que lo malo ya pasó, Luis Caputo sostuvo en últimos encuentros empresariales que no hay “riesgo” de una vuelta del peronismo/K . Es un giro respecto del discurso anterior, que alertaba sobre la vigencia del “riesgo kuka”. Parece una expresión de la necesidad de desarmar inquietudes sobre el real efecto del caso Adorni y los números de diversas encuestas que circulan en medios del Gobierno y entre empresarios.

En el mismo sentido, el oficialismo empezó a moverse en el Congreso. En el Senado, el objetivo es volver a sesionar el jueves de la semana que viene, para tratar el proyecto de ley de propiedad privada. Hubo un encuentro del oficialismo y aliados o dialoguistas para avanzar con la iniciativa, que en función del acuerdo dejaría en el camino el capítulo sobre el Registro Nacional de Barrios Populares. Mas complicada viene la negociación por la reforma electoral: no tiene apoyo suficiente la eliminación definitiva de las PASO y avanza la idea de desglosar Ficha Limpia.

PUBLICIDAD

El tema de las primarias añade un elemento a la interna. Karina Milei resiste la idea de ceder en el punto de las primarias y eso traba por ahora un entendimiento político. Así lo ha transmitido también, naturalmente, Martín Menem. En Diputados, de todos modos, la intención expuesta por el oficialismo es llevar al recinto la Ley Hojarasca, con algunas modificaciones, dentro de un par de semanas. El debate había sido postergado para evitar cruces con la oposición en la previa a la presentación de Adorni. Pasó el informe del jefe de Gabinete, pero no el tema.