De todas formas, la fama y el reconocimiento internacional no nublaron su vista. El objetivo no está en juego: "Quiero vivir de esto toda mi vida y tener mis conciertos con mis propias canciones". Aunque, claro, paso a paso. Hay que mantener los pies sobre la tierra y vencer los miedos: "No me gusta verme en televisión. Está cool salir en la tele y todo eso, pero no me escucho cuando canto. Me da un poco de vergüenza".