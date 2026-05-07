Política

En plena crisis por Adorni, Karina Milei redefine prioridades y asume un mayor protagonismo en el Gabinete

Mientras crecen las dudas sobre la continuidad del jefe de Gabinete, la Secretaria General evitó de manera inusual viajar a Estados Unidos con el Presidente. En cambio, participará hoy de la cumbre minera Expo San Juan Minera.

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Karina Milei en el Congreso de la Nación
Karina Milei en el Congreso de la Nación

Fue una excepción total que Karina Milei, fiel ladera de Javier Milei en la arena internacional, no acompañara al Presidente en su visita a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken, ayer. Y si bien en el Gobierno aseguran que nunca estuvo confirmada su presencia en el breve paso presidencial por Los Ángeles, admiten que hay una redefinición de prioridades por parte de la Secretaria General, en el contexto de caos y desconfianza interna por las novedades que se destapan prácticamente a diario sobre el patrimonio de Manuel Adorni.

En Balcarce 50 señalan que la Secretaria General no figuró nunca en el itinerario oficial del viaje que realizó el jefe de Estado rumbo al foro del importante think tank que reúne a los líderes mundiales de la economía y las finanzas. Pero otros reconocen un reacomodamiento en sus planes y su rol en uno de los momentos políticos más complicados para el oficialismo, cuando a pesar de que los Milei sostienen a Adorni, cada vez más altos funcionarios o dirigentes libertarios piden por lo bajo -o en voz alta pero de manera solapada, como Patricia Bullrich- que el jefe de Gabinete renuncie.

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“Es lógico que ella trabaje en cuestiones locales y el Presidente en las tareas representativas”, deslizaron ante Infobae en el cauteloso entorno de la funcionaria.

Mientras Milei se codeaba ayer con la elite de las finanzas, las inversiones, la tecnología y la minería internacional junto con el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Karina Milei se dedicaba a apuntalar la rosca política local y, siempre con reserva, capear la crisis en torno a su jefe de Gabinete.

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Manuel Adorni, cada vez más complicado (REUTERS)
Manuel Adorni, cada vez más complicado (REUTERS)

Después de asistir al Congreso, anteayer (otro hecho inusual), “el Jefe” recibió ayer al salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. Y esta mañana viajará a San Juan para participar de la exposición de minería que se realiza desde hoy, de la que participarán varios gobernadores, entre ellas el anfitrión, Marcelo Orrego.

En su entorno aseguran que su ausencia en el viaje internacional de su hermano se debió al especial interés de Karina Milei por participar en la Expo San Juan Minera. “El sector está sumamente agradecido y valora mucho lo que ha hecho el Gobierno por él, en parte por decisión de Karina”, dijeron en la Casa Rosada luego de que Karina Milei priorizara asistir al interior en lugar de ir a Estados Unidos.

Más allá de las devoluciones de gentilezas con el empresariado minero, en la provincia cuyana Karina Milei coincidirá con un grupo de 10 gobernadores, en quienes el Gobierno pretende apoyarse para sacar los proyectos legislativos más acuciantes para el oficialismo.

Karina Milei se ubica así como interlocutora con los mandatarios del interior en momentos en que el Presidente necesita los votos para aprobar la reforma electoral, sobre todo, el capítulo que más le interesa a la Casa Rosada, la derogación de las PASO. Una ambición que se le presenta difícil luego del rechazo que manifestaron esta semana sus aliados de PRO. Además, tiene en agenda los beneficios a las zonas frías, la ley de Hojarasca y patentes.

En el evento sanjuanino estarán los referentes de la Mesa del Cobre que, además, resultan ser aliados del Gobierno: junto a los mencionaods Sáenz y Orrego, Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). Y se sumarán dos caciques en calidad de “invitados” -porque lideran provincias que reciben de manera lateral beneficios de la extracción minera-: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y, posiblemente, Claudio Poggi (San Luis).

Después de que Patricia Bullrich pidiera explicaciones con documentación de manera “inmediata”, Milei ratificó a Adorni, anoche. Pero eso no evitó que siguieran las especulaciones en el Gobierno sobre la compañía que tendrá en su visita a San Juan Karina Milei. La secundarán, entre otros funcionarios, dos de las figuras que aparecen en la lista de posibles reemplazos para el jefe de Gabinete: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El primero estatuyó a viva voz, ayer, que no está en sus planes cambiar de rol. El segundo, que tenía previsto asistir a Expo San Juan desde hace tiempo, les dice a los íntimos que no quiere saber nada. En el mundillo libertario le creen: “Se quema si va como jefe de Gabinete, es una figura decorativa desde que la verdadera jefa de Gabinete es Karina. Él quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires”, dijo un importante alfil violeta.

Adorni no será de la partida, dijeron en su entorno, porque tiene otros compromisos, entre ellos como una cita con el presidente de Aerolíneas Argentinas. De la misma forma, por ahora no está previsto que Karina acompañe al ministro coordinador a la recorrida que tiene planeada en la planta de Mercedes Benz, el viernes por la mañana. Aunque, aseguran en la Casa Rosada, sí estará en la reunión de Gabinete que encabezará Adorni el mismo día, a las 14. A la que, se ocuparon de transmitir desde la Presidencia, también se sumaría Milei.

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