—Después del fenómeno de la serie. ¡Cómo me hubiera gustado conocerla antes para que me diera muchos datos! Para ser honesto, no sabía que ella vivía en el país, volvió hace un año y pico. Pasó algo muy curioso con la viuda de Hugo López: ella se enganchó con la serie, le pareció fantástica y me mandó unos halagos por una red social diciéndome que era increíble cómo lo representaba, que era exactamente así. Inclusive en un programa en el que nos invitaron, me dijo: "Sos igual a mi marido, eso hubiese dicho él". Pero era yo el que lo estaba diciendo, no el personaje. Son esas coincidencias astrales como le digo yo. Yo escojo ser de una determinada manera, efectivamente no me parezco demasiado físicamente: Hugo era más calvo, más flaco, con más pancita y con anteojos. Pero fue un honor conocerla, más para recibir los halagos de lo que yo pensé que inclusive podría ser ofensivo, no ser muy preciso.