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Una protectora de animales ofrece casa gratis en Grecia a cambio de acariciar gatos dos horas al día

La organización prioriza la madurez de los aspirantes, estableciendo como preferencia que los voluntarios tengan al menos 25 años y buena forma física

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Gato atigrado de pelo largo con ojos cerrados, frotándose contra la pierna de una persona con jeans azules. La escena está en un salón con luz solar directa.
Casa gratis a cambio de acariciar a varios gatos (Imagen ilustrativa Infobae)

Vivir en una isla griega, rodeado de gatos y con alojamiento gratuito parece un sueño inalcanzable para muchos. Sin embargo, la organización Syros Cats convierte esa fantasía en una realidad concreta. Ofrece a amantes de los animales la posibilidad de pasar al menos un mes en la isla de Syros, cubriendo el alojamiento, el desayuno y servicios básicos, a cambio de cuidar de una colonia felina que supera los cien gatos.

La propuesta está dirigida a personas con autonomía y experiencia previa, ya que la rutina diaria incluye mucho más que simplemente acariciar gatos. Los voluntarios deben integrarse en la vida del refugio, participar en la socialización de los animales y colaborar en las tareas que garantizan su bienestar. De fondo, el atractivo de pasar semanas en un entorno mediterráneo, disfrutando de la cultura local y contribuyendo a una causa de protección animal.

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Para quienes buscan una experiencia diferente, la oportunidad cuenta con requisitos y condiciones claras. La organización prioriza la madurez de los aspirantes, estableciendo como preferencia que los voluntarios tengan al menos 25 años y buena forma física. Se exige una estancia mínima de un mes, que puede ser tanto individual como en pareja, y la disposición para compartir vivienda y espacios comunes con otros voluntarios. La convivencia es parte esencial de la experiencia, con cada participante disponiendo de habitación propia, pero compartiendo cocina y baño.

Requisitos y condiciones del voluntariado

La selección de los voluntarios sigue criterios estrictos que buscan asegurar el funcionamiento del refugio y el bienestar de los animales. Los candidatos deben demostrar experiencia laboral previa y la capacidad de vivir de forma independiente. La oferta está abierta a personas solteras y parejas, con la condición de que todos los seleccionados se adapten a la convivencia en un entorno compartido.

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El programa proporciona alojamiento gratuito, desayuno y servicios básicos, pero los gastos de desplazamiento hasta Grecia y la comida diaria quedan a cargo del voluntario. Quienes trabajan como nómadas digitales también pueden participar, siempre que su actividad profesional sea flexible y compatible con los turnos fijos del refugio.

La jornada a cumplir es de cinco horas diarias durante cinco días a la semana, con turnos que inician a las 8:00 y finalizan a las 13:00. Fuera de ese bloque, los voluntarios disponen de tiempo libre para disfrutar de la isla, siempre que cumplan con sus responsabilidades dentro del programa.

La rutina diaria y el ambiente del lugar

El trabajo en Syros Cats va mucho más allá de los gestos de cariño. Las tareas principales incluyen alimentar a los gatos en diferentes puntos de la isla, administrar medicamentos, limpiar jaulas y bandejas de arena, además de encargarse de la lavandería y el mantenimiento de los jardines. Hay momentos específicos dedicados a la socialización de animales enfermos o cachorros, lo que permite a los voluntarios interactuar de cerca con los felinos y observar su evolución.

Nutrición y cuidados preventivos: cómo garantizar la longevidad de los gatos según expertos. (Foto: Royal Canin)
El día a día en Grecia para cuidar a los gatos. (Foto: Royal Canin)

El entorno rural exige preparación. El voluntario debe estar dispuesto a convivir con un clima soleado e intenso, y afrontar la presencia ocasional de escorpiones y serpientes. Por esta razón, la organización insiste en la importancia de llevar ropa adecuada y calzado cerrado. Además, se pide respeto absoluto por los recursos limitados de la isla, ya que cada litro de agua y cada kilovatio ahorrado se traduce en más recursos para la atención veterinaria de los gatos.

La demanda de la oferta ha sido alta y el plazo para 2026 está cerrado. No obstante, Syros Cats abrirá un nuevo proceso de selección en septiembre de 2026 para quienes deseen vivir la experiencia en 2027. Los interesados deberán completar un formulario detallando su trayectoria laboral y experiencia con gatos callejeros o asistencia veterinaria, ya que estos perfiles tienen una valoración especial.

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