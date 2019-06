Jack Pearson: La serie This is us nos regaló al padre modelo para todo aquel que busque serlo. Interpretado por Milo Ventimiglia-este papel le valió varias nominaciones a los Emmy y los Golden Globes-su Jack es tierno, sacrificado, buen esposo. Es un papá que prefiere ensuciarse con sus hijos a cuidar las apariencias. Sus "big three" (los trillizos Randall, Kate y Kevin) son el eje de su vida. Junto a su esposa Rebecca (Mandy Moore) componen la familia ideal que por supuesto, también conoce de tragedias.