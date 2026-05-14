Política

El oficialismo llama a una sesión en Diputados para bajar subsidios al gas y bloquea posibles pedidos de interpelación a Adorni

Citó para el miércoles que viene a un debate en el que busca modificar la ley de zonas frías. La oposición no llegó al número y pospuso para el mismo día tratar los proyectos para que el Jefe de Gabinete brinde explicaciones

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Sesión en diputados por la reforma de la Ley de Glaciares
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El oficialismo en la Cámara de Diputados se decidió a tomar la iniciativa y definió el llamado a una sesión especial para la semana que viene, en la que llevará al recinto un paquete de proyectos del Ejecutivo nacional.

Teniendo en cuenta que la oposición postergó para la semana que viene la sesión especial en la que busca avanzar con los proyectos de interpelación al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el bloque de La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el mismo día, miércoles 20, una hora antes de la que tenía prevista pedir la oposición, con el fin de no sólo tratar temas propios, sino bloquear cualquier intento de los bloques antagonistas.

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El temario incluye la denominada “Ley de Hojarasca” —destinada a derogar legislación obsoleta—, y un proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de subsidios al gas natural en zonas frías. Además, incluye una serie de tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio. También figuraban dos iniciativas para conceder la Medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al brigadier (R) Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur.

La convocatoria fue impulsada por diputados del oficialismo —entre ellos Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado y Bertie Benegas Lynch— y el reglamento estipula que el presidente de la Cámara tiene que llamar a las dos sesiones, pero que si la primera consigue el quórum, se avanza con esa. Esto quedó en claro en la firma del dictamen de Zona Fría que, además de LLA, lo firmaron el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Innovación y Producción y Trabajo.

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Del temario, el proyecto que más debate va a generar es la modificación de la ley de Zona Fría, que establece una tarifa diferenciada para ciertas zonas del país y que mediante una ley del diputado Máximo Kirchner de 2022 se había ampliado. El esquema que propone el Gobierno elimina zonas del beneficio y establece requisitos de ingresos para poder acceder al subsidio para el consumo de gas.

Manuel Adorni en el Congreso
Fotografía: Agencia de Gobierno

El proyecto elimina la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas y la reemplaza por una bonificación “adicional por Zona Fría” de alcance restringido: solo acceden los hogares que estén inscriptos en el SEF, cuyo requisito de ingreso es no superar tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2” según el INDEC. Los usuarios de esas zonas que no cumplan ese criterio socioeconómico dejarán de recibir cualquier subsidio al gas. A fecha de abril/marzo de 2026, tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo en Argentina superan los $4.300.000, considerando que una sola canasta familiar ronda los $1.434.463 según datos de INDEC.

Este cambio impacta en 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán. En estas localidades solo podrán acceder al beneficio aquellos consumidores —se toma por medidor— que tengan como ingresos menos de tres canastas básicas.

Las zonas originales del régimen —Patagonia, Malargüe y la Puna— mantienen la bonificación del 50% sobre el precio del gas sin condición de ingresos para los usuarios residenciales y del Servicio General P. El proyecto deroga expresamente los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 27.637, que regulaban la ampliación territorial y sus mecanismos operativos.

En paralelo, la oposición trabajaba en un llamado a sesión en donde, además de los proyectos de interpelación al Jefe de Gabinete, ingresaran otros como los que tienen que ver con las ayudas a las familias endeudadas, algo que por ahora el oficialismo y sus socios parecen haber logrado bloquear.

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