La reacción de Milett Figueroa al nuevo romance de Marcelo Tinelli: “Tiene derecho a rehacer su vida”

A un mes de anunciar de anunciar públicamente su separación, Milett Figueora dio detalles sobre el final de su romance con Marcelo Tinelli, quien acaba de comenzar una relación con Rossana Almeyda (A la Tarde – América)

El final de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fue tan explosivo como su historia de amor. Tras meses de idas y vueltas, distancias geográficas y rumores que alimentaban la agenda del espectáculo en Argentina y en Perú, la separación se confirmó hace poco más de un mes. Hasta ahora, la modelo había optado por el silencio, pero finalmente rompió el hermetismo y habló por primera vez sobre el final de su vínculo con el conductor argentino. Sus declaraciones en el ciclo peruano Amor y fuego (Willax) no tardaron en ser replicadas por los medios argentinos, especialmente en el programa A la tarde (América), donde el tema volvió a instalarse con fuerza y sumó nuevos condimentos a una historia que parecía haberse enfriado.

La entrevista arrancó con una de las inquietudes respecto al presente de su expareja: qué pensaba Milett del nuevo romance de Marcelo con Rossana Almeyda. “Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como le parezca. Obviamente le deseo toda la felicidad del mundo. Si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser feliz”, expresó. Luego, la modelo profundizó sobre los verdaderos motivos detrás del final de la pareja y dejó en claro que la decisión no fue sencilla: “Terminé la relación estando muy enamorada porque nuestros valores no se alinean y no era sano para mí”.

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La modelo, además, eligió cerrar la entrevista con una frase que terminó de encender la polémica y, de alguna manera, sentó su postura sobre los eventos recientes. “Quiero dejar en claro que no me gustan las mentiras ni las traiciones. La deslealtad no va conmigo para nada”, sentenció frente a las cámaras.

"Si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser feliz”, comentó la modelo peruana (Instagram)

Más allá de las declaraciones explosivas, Milett también mostró su costado más vulnerable. En otro tramo de la entrevista se sinceró sobre el impacto emocional que le dejó la historia con Tinelli y el proceso de duelo que está atravesando: “Obviamente es un proceso... soy un ser humano y cada quien procesa lo que necesite en su momento. Creo que el amor no aparece muchas veces”, confesó, dejando ver que la herida está lejos de cerrarse. Visiblemente afectada, la modelo intentó contener las lágrimas y aclaró: “Estas lágrimas no son de despecho, son de dolor, dolor de ver a mi mamá, que está mal”.

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Mientras Figueroa vive esta nueva etapa de soltería y recuperación emocional, Tinelli parece haberle dado una nueva oportunidad al amor. El conductor, que nunca pasa desapercibido, fue vinculado en las últimas semanas junto a Rossana Almeyda, una empresaria y figura con historia propia en el mundo de la moda y los negocios, amiga cercana de Pampita y con un estilo que mezcla glamour y bajo perfil. Santafesina de nacimiento y madre de un hijo, Almeyda vivió muchos años en Miami, donde desarrolló parte de su carrera profesional y se dedicó a disfrutar de la vida al aire libre y el deporte, dos de sus grandes pasiones. Tras regresar a la Argentina, su camino se cruzó con el de Tinelli y, según trascendió, rápidamente encontraron afinidad y proyectos en común.

Rossana Almeyda, la empresaria santafesina que le robó el corazón al conductor (Instagram)

La llegada de Almeyda al círculo íntimo de Tinelli no pasó desapercibida. En las redes sociales, se destacó que Cande Tinelli, una de las hijas del conductor, ya la sigue en Instagram, un gesto que para muchos vale más que mil palabras y que suele leerse como señal de aceptación familiar. Además, la nueva pareja fue vista compartiendo salidas y actividades, aunque ambos prefieren mantener la discreción y evitar, por el momento, grandes declaraciones públicas.

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El romance entre Tinelli y Milett estuvo marcado por momentos de exposición máxima -incluido el reality familiar- y también por silencios, distancias y diferencias de fondo. Ahora, la modelo peruana da vuelta la página y elige la sinceridad y la introspección, mientras Tinelli avanza en una nueva relación que, por ahora, prefiere cuidar lejos del ruido mediático. Pero como en toda historia de amor en el universo de la farándula, nada está dicho y cualquier gesto o palabra puede volver a poner el tema en el centro de la escena.