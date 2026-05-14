La Liga Profesional confirmó días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura: River Plate recibirá a Rosario Central el sábado

Ángel Di María, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta en acción durante un Rosario Central-River Plate (Fotobaires)

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de los duelos de semifinal que otorgarán los dos boletos a la gran definición del Torneo Apertura. River Plate recibirá a Rosario Central en el Estadio Monumental y Argentinos Juniors será anfitrión de Belgrano de Córdoba en La Paternal.

El Millonario recibirá este sábado 16 de mayo al Canalla desde las 19.30. El otro duelo entre el Bicho y el Pirata será el domingo 17 a partir de las 17hs.

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“¿El sábado es? Me estoy enterando ahora. Pensé que era el domingo. Tenemos un día menos de descanso. La adrenalina y la euforia de lo que venimos haciendo nos va a hacer recuperar rápido. Hicimos un gran desgaste también el domingo pasado con San Lorenzo. 120 minutos y habíamos recuperado poco, tres días. No pudimos trabajar del todo bien", expresó Lucas Martínez Quarta ante TNT Sports al término del triunfo sobre Gimnasia tras enterarse el cronograma de la semifinal del Millonario. La elección del día se vincula a que los rosarinos jugarán el próximo martes 19 de mayo por Copa Libertadores como local ante Universidad Central de Venezuela.

Las localías del Torneo Apertura hasta la final –que será en estadio neutral– se definen por las posiciones de cada equipo en la fase de grupos de sus respectivas zonas. El Millonario fue segundo en una Zona B que tuvo al Canalla en la cuarta posición; mientras que el Bicho quedó tercero de esa misma zona y el Pirata figuró quinto.

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Ángel Di María, que emitió un fuerte descargo en sus redes sociales tras las críticas por los fallos arbitrales en los duelos de Rosario Central, se enfrentará por tercera vez a River desde que regresó al fútbol argentino. En octubre del 2025, el Canalla se impuso 2-1 como local por la fase de grupos del Clausura y en febrero de este año, también en Rosario, igualaron sin goles. Será la primera visita del Fideo al Monumental como jugador de Central en su retorno.

Tal cual sucedió en las instancias previas, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15). En caso de persistir la paridad en el marcador, se definirá la serie por intermedio de los penales.

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La final del Torneo Apertura está pautada para disputarse el domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con presencia de ambas parcialidades. El recinto se mantendrá por más que Belgrano acceda a la definición: “Las sedes que oportunamente designe la LPF para la disputa de la final, no serán susceptibles de modificación en caso de que acceda a las mismas el equipo que habitualmente dispute sus partidos en dicho estadio en condición de local y/o en dicha jurisdicción”, indica el punto 8.6 del Reglamento del certamen.

El Mario Alberto Kempes de Córdoba albergará la final (Foto: Reuters/Martin Cossarini)

Con 9 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, River avanzó en la fase de grupos como segundo de la Zona B con 29 puntos, a cinco del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. Dejó en el camino a San Lorenzo por penales con una electrizante serie de octavos de final y superó en las últimas horas a Gimnasia La Plata.

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Central, por su parte, quedó cuarto con 8 victorias, 4 igualdades y 4 caídas que le hicieron sumar 28 unidades. Su llave de octavos de final lo vio victorioso con un 3-1 sobre Independiente como local y luego se impuso 2-1 ante Racing.

Del otro lado, Argentinos (8 victorias, 5 empates y 3 derrotas) superó a Lanús y Huracán. Mientras que Belgrano (7 triunfos, 5 igualdades y 4 derrotas) se impuso sobre Talleres en el clásico cordobés y luego a Unión de Santa Fe.

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