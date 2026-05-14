Honduras

El uso de mascarilla vuelve a ser aconsejado en Honduras por el aumento de contaminación y enfermedades

Las autoridades exhortaron nuevamente a la población a utilizar mascarilla en espacios abiertos debido a los altos niveles de contaminación registrados

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Niños y adultos mayores son los más afectados por la contaminación ambiental. (FOTO: Cortesía)
Niños y adultos mayores son los más afectados por la contaminación ambiental. (FOTO: Cortesía)

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) recomendó este jueves a la población hondureña retomar el uso voluntario de mascarillas, en especial en espacios abiertos y zonas con alta exposición a contaminantes, debido al deterioro de la calidad del aire que afecta a gran parte del territorio nacional.

Esta medida se da frente a la creciente preocupación por los elevados niveles de contaminación atmosférica reportados en Tegucigalpa y otras regiones, así como por el incremento de enfermedades respiratorias.

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Aunque la recomendación proviene del Gobierno de Honduras, las autoridades subrayaron que el uso de mascarilla no es obligatorio, sino una medida preventiva para proteger la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Importancia de la protección

El contexto actual de contaminación ambiental ha motivado nuevamente a las instituciones gubernamentales a insistir en la importancia de adoptar medidas de protección personal para disminuir los riesgos asociados a la mala calidad del aire.

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Copeco alertó que Tegucigalpa alcanzó niveles catalogados como “perjudiciales para la salud”, principalmente por la acumulación de partículas contaminantes suspendidas, intensificada por condiciones climáticas, incendios forestales y emisiones vehiculares e industriales.

Datos de plataformas internacionales de monitoreo ambiental indican que la capital hondureña presenta concentraciones elevadas de partículas PM2.5, uno de los contaminantes más peligrosos para la salud humana.

En días recientes, Tegucigalpa reportó niveles superiores a los 70 microgramos por metro cúbico de PM2.5, una cifra que supera ampliamente los parámetros recomendados por organismos internacionales de salud.

Jóvenes caminan cerca a un incendio que genera una capa densa de humo en la ciudad de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador
Jóvenes caminan cerca a un incendio que genera una capa densa de humo en la ciudad de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Estas partículas microscópicas tienen un diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros, lo que facilita su ingreso al sistema respiratorio, pudiendo alcanzar incluso el torrente sanguíneo.

Especialistas advierten que la exposición prolongada a altos niveles de PM2.5 puede provocar o agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otros problemas de salud. Los síntomas más frecuentes incluyen irritación en los ojos, dolor de garganta, tos persistente, dificultad para respirar y crisis asmáticas.

Evitar actividades físicas

Las autoridades también recomendaron evitar actividades físicas al aire libre en las horas de mayor contaminación, mantenerse hidratados y limitar la exposición prolongada al humo y al polvo suspendido.

Humo e incendios forestales deterioran el aire en Tegucigalpa y elevan riesgos de salud. (FOTO:El Heraldo)
Humo e incendios forestales deterioran el aire en Tegucigalpa y elevan riesgos de salud. (FOTO:El Heraldo)

Expertos y organismos ambientales coinciden en que la contaminación en Honduras se ha intensificado debido a una combinación de incendios forestales, quemas agrícolas, tráfico vehicular y condiciones climáticas adversas que dificultan la dispersión de contaminantes.

Informes recientes destacan que la densa capa de humo que cubre Tegucigalpa ha mantenido la calidad del aire durante varios días entre las categorías moderada e insalubre.

En redes sociales y foros ciudadanos se han multiplicado las expresiones de preocupación por el impacto de la contaminación. Usuarios capitalinos han denunciado afectaciones respiratorias y han apoyado el uso de mascarilla como medida temporal ante la crisis ambiental que enfrenta la ciudad.

Aunque algunos monitoreos recientes reflejan una leve mejoría en la calidad del aire, especialistas sostienen que el riesgo permanece debido a la persistencia de incendios y quemas en distintas zonas del país.

Las autoridades insisten en que la población debe mantenerse atenta a los reportes oficiales y adoptar medidas de protección mientras persistan las condiciones adversas.

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