Deportes

La oferta histórica que espera Atlético Madrid para vender a Julián Álvarez: la guerra entre Barcelona y PSG

A semanas del cierre de la temporada, el futuro del delantero argentino es una incógnita. La oferta parisina podría alcanzar hasta los 140-150 millones de euros

Guardar
Google icon
Julián Álvarez está en la mira del PSG para la temporada que viene (Reuters)
Julián Álvarez está en la mira del PSG para la temporada que viene (Reuters)

El futuro de la delantera del FC Barcelona enfrenta un momento de incertidumbre con la posible salida de Robert Lewandowski y la búsqueda activa de un reemplazo de jerarquía. El club catalán ha fijado su atención en Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, como el principal objetivo para reforzar el ataque la próxima temporada. Según Mundo Deportivo, el Barça considera a Álvarez el candidato ideal para liderar su ofensiva, aunque las negociaciones se vuelven cada vez más complejas ante la irrupción del Paris Saint Germain (PSG) como competidor directo.

Fuentes cercanas a la operación han informado a Mundo Deportivo que el PSG está dispuesto a presentar una oferta por encima de los 100 millones de euros, cifra que dejaría atrás la propuesta económica del Barcelona. Esta diferencia no solo complica la capacidad de negociación azulgrana, sino que también se suma a la reticencia del Atlético de Madrid para transferir a un futbolista clave directamente a un rival de la liga española.

PUBLICIDAD

Según detalló As, el PSG estaría dispuesto a desembolsar entre 140 y 150 millones de euros, “cifra irrechazable para el Atlético”. Al mismo tiempo, señaló que el valor podría completarse con jugadores que interesan en el cuadro colchonero como Kang in-Lee y Gonçalo Ramos.

En el entorno del Barcelona, la dirección deportiva reconoce la dificultad de competir en igualdad de condiciones por el fichaje del delantero argentino de 26 años y con contrato hata 2030. Según SPORT, dentro del club “Julián Álvarez es el gran objetivo del Barça para reforzar la posición de delantero centro”, y desde hace tiempo lo consideran el “heredero ideal para liderar el ataque en los próximos años”. Sin embargo, las mismas fuentes admitieron que “sacar a Julián del Atlético de Madrid será extremadamente complicado”. Esta situación ha llevado al club catalán a trabajar en opciones alternativas para la delantera, ante la posibilidad de que la operación termine resultando inviable.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que existen antecedentes muy marcados en lo que se refiere a la disputa entre Barcelona y PSG en los recientes mercados de fichajes. Sin ir más lejos, el club parisino fue el destino de Lionel Messi tras abandonar la entidad catalana en 2021. Neymar es el otro nombre propio que atraviesa a ambas instituciones, cuando en 2017 se marchó por 222 millones de euros (su cláusula de recisión) en lo que aún sigue siendo la venta más cara de la historia. Más recientemente, el Balón de Oro Ousmane Dembelé y la joven promesa Dro Fernández optaron por ir al PSG de Luis Enrique. El mediocampista holandés Xavi Simons hizo lo mismo en 2019.

En lo que respecta al valor que el PSG abonaría por Álvarez, en el caso de concretarse el fichaje, el argentino ingresaría en la lista de las ventas más caras de la historia, posicionándose en el tercer escalón.

Si Julián es vendido en 140 millones de euros, su transferencia se enmarcará entre las más importantes de la historia detrás de los 222 millones de euros que PSG pagó al Barcelona por Neymar y los 180 millones que PSG depositó al Mónaco por Kylian Mbappé. En ese marco, superaría los 135 millones que abonó Barcelona por Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé.

Julián Álvarez se aleja del Barcelona, según la prensa española (Reuters)
Julián Álvarez se aleja del Barcelona, según la prensa española (Reuters)

El Atlético de Madrid ha sido enfático en su postura. “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”, manifestaron desde el club rojiblanco en declaraciones recogidas por SPORT. La relación personal entre Julián Álvarez y el entrenador Diego Simeone también representa un factor relevante, ya que, pese a la reciente eliminación en Champions League frente al Arsenal, el delantero mantiene un fuerte vínculo con el técnico.

En paralelo, el director deportivo del Barcelona, Deco, mantiene conversaciones continuas con el entorno del jugador. SPORT informó que Deco “considera que Julián reúne absolutamente todas las condiciones deportivas que busca el club para liderar el nuevo proyecto”. Para intentar desbloquear la situación, Deco se reunió recientemente con Juanma López, agente que goza de la confianza tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid y que fue determinante en movimientos previos del club azulgrana, como la llegada de Dani Olmo y la incorporación de Joan García.

Desde la directiva azulgrana insisten en que “solo un movimiento firme del futbolista podría acelerar realmente la situación”. Una comunicación privada de Julián Álvarez al Atlético expresando su deseo de cambiar de equipo podría modificar el escenario. Por el momento, este paso no se ha producido ni parece cercano.

El PSG de Luis Enrique es un serio candidato a quedarse con Julián Álvarez (Reuters)
El PSG de Luis Enrique es un serio candidato a quedarse con Julián Álvarez (Reuters)

Al mismo tiempo, el futuro de Robert Lewandowski parece decantarse hacia una salida del club catalán. El atacante polaco, que ha dejado una huella en la historia del Barcelona con tres títulos de La Liga en cuatro temporadas, apunta a despedirse del público azulgrana. El periodista polaco Tomasz Wlodarczcyk, consultado por SPORT, sostuvo: “Me llegó la información de muy buena mano que Lewy está muy muy cerca de tomar la decisión definitiva de dejar el Barça cuando acabe la temporada. Está cerca de anunciarlo oficialmente y con grandes probabilidades el próximo domingo ante el Betis será su despedida ante la gente“.

Wlodarczcyk añadió: “Estoy 100% seguro de que el club conoce las intenciones de Lewandowski. El club sabe sus propias intenciones, que quieren firmar un nuevo delantero y que lo ven con otro tipo de rol. Y eso es algo con lo que Lewy no está a gusto. Quiere jugar mucho, marcar goles, ser importante. Y si el Barça no puede ofrecérselo, como ha sucedido en esta segunda mitad de temporada, está listo para seguir adelante en otro lugar“.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJulián ÁlvarezAtlético MadridBarcelonaPSGUEFALiga de EspañaLigue1

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

El coentrenador de Fabio Wardley explicó por qué no tiró la toalla mientras su boxeador sufría un brutal castigo por parte de su rival

El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

Polémica por la decisión de la MLS sobre el tercer gol que Messi anotó en la victoria del Inter Miami: el impacto en sus estadísticas

La organización de la liga norteamericana de fútbol decidió que el tanto fue del arquero del Cincinnati, en contra. Cómo quedaron los números del argentino

Polémica por la decisión de la MLS sobre el tercer gol que Messi anotó en la victoria del Inter Miami: el impacto en sus estadísticas

El seleccionado argentino femenino +40 de hockey busca sponsors para viajar al Mundial

La cita se desarrollará entre el 22 de julio y el 2 de agosto en Países Bajos con más de 20 países en la categoría

El seleccionado argentino femenino +40 de hockey busca sponsors para viajar al Mundial

Fernando Marín cruzó a Diego Milito: “Como jugador fue un diez, todavía tiene que aprender a ser dirigente”

El expresidente de Racing cuestionó las declaraciones de Diego Milito sobre el arbitraje y el presente del fútbol argentino, lo acusó de “ingratitud” y aseguró que aún le falta experiencia para ocupar un rol dirigencial dentro del club

Fernando Marín cruzó a Diego Milito: “Como jugador fue un diez, todavía tiene que aprender a ser dirigente”

Polémica declaración de una figura del tenis: “Si no sabes jugar singles, juegas dobles; si no sabes jugar dobles, juegas pádel”

El número 11 del mundo Alexander Bublik volvió a cargar contra los doblistas y los jugadores de pádel. “Eso no es tenis”, dijo sobre sus colegas que juegan en dupla

Polémica declaración de una figura del tenis: “Si no sabes jugar singles, juegas dobles; si no sabes jugar dobles, juegas pádel”

DEPORTES

El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

Polémica por la decisión de la MLS sobre el tercer gol que Messi anotó en la victoria del Inter Miami: el impacto en sus estadísticas

El seleccionado argentino femenino +40 de hockey busca sponsors para viajar al Mundial

Fernando Marín cruzó a Diego Milito: “Como jugador fue un diez, todavía tiene que aprender a ser dirigente”

Polémica declaración de una figura del tenis: “Si no sabes jugar singles, juegas dobles; si no sabes jugar dobles, juegas pádel”

TELESHOW

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

Luisana Lopilato contó cómo organiza la vida familiar con Michael Bublé: “Es difícil”

El tenso cruce entre Angie Balbiani y Gustavo Méndez por la cautelar de Wanda Nara: “Yo no soy buchón”

Griselda Siciliani reveló los detalles que aportó para su personaje de Envidiosa: “No estaban en el guion”

Natalia Pastorutti contó cómo vivió el éxito de Soledad: “Todo fue gracias a acompañarla”

INFOBAE AMÉRICA

El Vaticano amenaza con excomulgar a un grupo tradicionalista que desafía al Papa

El Vaticano amenaza con excomulgar a un grupo tradicionalista que desafía al Papa

La producción agropecuaria de República Dominicana registra un crecimiento sostenido impulsado por el sector avícola

La policía de Costa Rica incauta 560 kilos de cocaína en contenedor con yuca

La policía despliega más de 140 operativos simultáneos en Guatemala contra pandillas

La cosecha de café salvadoreño creció 7.9% al cierre de marzo, impulsando el sector exportador