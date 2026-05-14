La oferta histórica que espera Atlético Madrid para vender a Julián Álvarez: la guerra entre Barcelona y PSG

Julián Álvarez está en la mira del PSG para la temporada que viene (Reuters)

El futuro de la delantera del FC Barcelona enfrenta un momento de incertidumbre con la posible salida de Robert Lewandowski y la búsqueda activa de un reemplazo de jerarquía. El club catalán ha fijado su atención en Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, como el principal objetivo para reforzar el ataque la próxima temporada. Según Mundo Deportivo, el Barça considera a Álvarez el candidato ideal para liderar su ofensiva, aunque las negociaciones se vuelven cada vez más complejas ante la irrupción del Paris Saint Germain (PSG) como competidor directo.

Fuentes cercanas a la operación han informado a Mundo Deportivo que el PSG está dispuesto a presentar una oferta por encima de los 100 millones de euros, cifra que dejaría atrás la propuesta económica del Barcelona. Esta diferencia no solo complica la capacidad de negociación azulgrana, sino que también se suma a la reticencia del Atlético de Madrid para transferir a un futbolista clave directamente a un rival de la liga española.

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Según detalló As, el PSG estaría dispuesto a desembolsar entre 140 y 150 millones de euros, “cifra irrechazable para el Atlético”. Al mismo tiempo, señaló que el valor podría completarse con jugadores que interesan en el cuadro colchonero como Kang in-Lee y Gonçalo Ramos.

En el entorno del Barcelona, la dirección deportiva reconoce la dificultad de competir en igualdad de condiciones por el fichaje del delantero argentino de 26 años y con contrato hata 2030. Según SPORT, dentro del club “Julián Álvarez es el gran objetivo del Barça para reforzar la posición de delantero centro”, y desde hace tiempo lo consideran el “heredero ideal para liderar el ataque en los próximos años”. Sin embargo, las mismas fuentes admitieron que “sacar a Julián del Atlético de Madrid será extremadamente complicado”. Esta situación ha llevado al club catalán a trabajar en opciones alternativas para la delantera, ante la posibilidad de que la operación termine resultando inviable.

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Cabe destacar que existen antecedentes muy marcados en lo que se refiere a la disputa entre Barcelona y PSG en los recientes mercados de fichajes. Sin ir más lejos, el club parisino fue el destino de Lionel Messi tras abandonar la entidad catalana en 2021. Neymar es el otro nombre propio que atraviesa a ambas instituciones, cuando en 2017 se marchó por 222 millones de euros (su cláusula de recisión) en lo que aún sigue siendo la venta más cara de la historia. Más recientemente, el Balón de Oro Ousmane Dembelé y la joven promesa Dro Fernández optaron por ir al PSG de Luis Enrique. El mediocampista holandés Xavi Simons hizo lo mismo en 2019.

En lo que respecta al valor que el PSG abonaría por Álvarez, en el caso de concretarse el fichaje, el argentino ingresaría en la lista de las ventas más caras de la historia, posicionándose en el tercer escalón.

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Si Julián es vendido en 140 millones de euros, su transferencia se enmarcará entre las más importantes de la historia detrás de los 222 millones de euros que PSG pagó al Barcelona por Neymar y los 180 millones que PSG depositó al Mónaco por Kylian Mbappé. En ese marco, superaría los 135 millones que abonó Barcelona por Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé.

Julián Álvarez se aleja del Barcelona, según la prensa española (Reuters)

El Atlético de Madrid ha sido enfático en su postura. “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”, manifestaron desde el club rojiblanco en declaraciones recogidas por SPORT. La relación personal entre Julián Álvarez y el entrenador Diego Simeone también representa un factor relevante, ya que, pese a la reciente eliminación en Champions League frente al Arsenal, el delantero mantiene un fuerte vínculo con el técnico.

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En paralelo, el director deportivo del Barcelona, Deco, mantiene conversaciones continuas con el entorno del jugador. SPORT informó que Deco “considera que Julián reúne absolutamente todas las condiciones deportivas que busca el club para liderar el nuevo proyecto”. Para intentar desbloquear la situación, Deco se reunió recientemente con Juanma López, agente que goza de la confianza tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid y que fue determinante en movimientos previos del club azulgrana, como la llegada de Dani Olmo y la incorporación de Joan García.

Desde la directiva azulgrana insisten en que “solo un movimiento firme del futbolista podría acelerar realmente la situación”. Una comunicación privada de Julián Álvarez al Atlético expresando su deseo de cambiar de equipo podría modificar el escenario. Por el momento, este paso no se ha producido ni parece cercano.

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El PSG de Luis Enrique es un serio candidato a quedarse con Julián Álvarez (Reuters)

Al mismo tiempo, el futuro de Robert Lewandowski parece decantarse hacia una salida del club catalán. El atacante polaco, que ha dejado una huella en la historia del Barcelona con tres títulos de La Liga en cuatro temporadas, apunta a despedirse del público azulgrana. El periodista polaco Tomasz Wlodarczcyk, consultado por SPORT, sostuvo: “Me llegó la información de muy buena mano que Lewy está muy muy cerca de tomar la decisión definitiva de dejar el Barça cuando acabe la temporada. Está cerca de anunciarlo oficialmente y con grandes probabilidades el próximo domingo ante el Betis será su despedida ante la gente“.

Wlodarczcyk añadió: “Estoy 100% seguro de que el club conoce las intenciones de Lewandowski. El club sabe sus propias intenciones, que quieren firmar un nuevo delantero y que lo ven con otro tipo de rol. Y eso es algo con lo que Lewy no está a gusto. Quiere jugar mucho, marcar goles, ser importante. Y si el Barça no puede ofrecérselo, como ha sucedido en esta segunda mitad de temporada, está listo para seguir adelante en otro lugar“.

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