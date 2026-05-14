Crimen y Justicia

Accidente en La Tablada: atropelló, escapó y piden testigos, mientras la víctima se encuentra en grave estado

Elías fue embestido por un automóvil mientras cruzaba una avenida tras una fiesta familiar, lo que originó una investigación y un pedido de colaboración a los vecinos de San Justo y las autoridades

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Un auto atropelló y escapó, en San Justo

Un grave accidente de tránsito ocurrido el domingo 10 de mayo a las 6.34 en Juan Domingo Perón 3349, en el partido de La Matanza, dejó en estado crítico a Elías, quien fue embestido por un auto negro a alta velocidad mientras salía de un cumpleaños familiar. El conductor del vehículo permanece prófugo, y la familia de la víctima convoca a la comunidad a aportar información que permita identificar al responsable.

Según relató Daiana, esposa de Elías, el hecho se produjo cuando el hombre cruzaba la avenida tras despedir a un amigo luego de la fiesta de 18 años de su hijo. “Mi marido está en estado crítico, tuvo un traumatismo de cráneo y hematomas. Lo que necesitamos es encontrar a la persona que lo atropelló, que aparezca la patente”, expresó en diálogo con Todo Noticias. La familia recorrió la zona en busca de cámaras de seguridad y videos que permitan reconstruir el recorrido del vehículo. “Los videos que están viendo los encontramos nosotras. Mis amigas y mi familia recorrimos todas las cuadras por donde este conductor circuló”, detalló.

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La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, a cargo de Evangelina Sánchez. La fiscal solicitó testigos y la revisión de registros fílmicos de la zona. No obstante, según expuso la esposa de la víctima, hasta el momento no recibió nuevas respuestas oficiales. “Necesito que la fiscal me ayude, sé que ella me va a ayudar y que vamos a encontrar la patente”, insistió Daiana, quien también pidió colaboración al municipio y al Ministerio de Seguridad para agilizar la pesquisa sobre las cámaras públicas y privadas del sector.

Un auto atropelló y escapó, en San Justo

El informe médico indicó que Elías presenta lesiones severas y permanece internado en estado crítico. “En la historia clínica del hospital dice: ‘Voló a más de diez metros’. Mi marido pesa cien kilos, mide dos metros. Levantó en impacto a una persona grande y corpulenta”, describió su esposa, quien remarcó la gravedad del siniestro y la velocidad a la que circulaba el automóvil, un Peugeot 208 negro.

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Durante la reconstrucción del episodio, los familiares detectaron que el vehículo realizó maniobras prohibidas tras el impacto. “El recorrido que vemos es que hace dos cuadras y dobla en Izaguirre en contramano. Hay cámaras, hay un montón de cámaras. Hicimos el trabajo que tendrían que haber hecho ellos. Pedimos cámaras en los lavaderos, en el estudio jurídico, en todos lados”, manifestó Daiana.

Según la esposa de la víctima, la fiscalía planteó que Elías se encontraba cruzando fuera de lugar seguro, pero la familia rechaza que esto exima de responsabilidad al conductor, que tras el impacto se dio a la fuga sin prestar asistencia. “No le da derecho a atropellarlo, no le da derecho a nada”, sostuvo.

La familia convocó a los vecinos a acercarse hoy a las 16 al lugar del hecho para solicitar testigos y datos que ayuden a identificar al vehículo involucrado. “Mis hijos lo están esperando en su casa. Mi nene tiene tres años y me dice: ‘Yo le quería gritar a papá que se corra’. Mi nena de once años se tiró encima del cuerpo de su papá a decirle que despertara. Vimos todo”, relató la esposa, quien insistió en el pedido de colaboración ciudadana y de las autoridades para que el responsable sea identificado y se ponga a disposición de la Justicia.

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