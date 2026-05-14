Cómo vive Daniela Christiansson sus días sin Maxi López: exclusivo hotel, relax y disfrute junto a sus hijos en Suiza

Daniela Christiansson se tomó unos días de descanso en un lugar paradisíaco junto a sus hijos (Instagram)

Mientras Maxi López ya está instalado en Argentina y aguarda la llegada de su familia, en Suiza, Daniela Christiansson se tomó unos días de vacaciones con sus hijos. En esta ocasión eligió un entorno de calma y naturaleza en las montañas de Suiza, un destino donde el silencio parece envolverlo todo y la rutina diaria queda lejos. El hotel Six Senses Crans-Montana, ubicado en el cantón del Valais, recibió a la familia a 1.500 metros sobre el valle del Ródano. El acceso directo a las pistas de esquí y la proximidad al teleférico Cry d’Er ofrecen un escenario privilegiado para los días de descanso.

Este martes, Daniela compartió en su cuenta de Instagram un carrete de fotos que transmite esa serenidad. En la primera imagen, se la ve sobre el borde de una piscina infinita, rodeada de pinos, bajo el sol y con los ojos cerrados. Nada parece alterar ese instante. En otra foto, la modelo sostiene a su bebé Lando en el balcón de la habitación, acaricia su cabeza mientras el paisaje de montañas se extiende detrás. Su ropa, de algodón en tono crema, añade comodidad y elegancia a la escena. El lugar invita a la calma, tanto en los exteriores de madera que llevan al sector wellness, como en los interiores de luz tenue y silencio. Elle, la hija mayor, aparece junto a una bañera, rodeada de accesorios para el disfrute.

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Daniela Christiansson disfrutó de la calma y la paz en un exclusivo hotel en Suiza (Instagram)

El clima de bienestar se percibe en cada detalle. Daniela disfruta de una copa de vino en el bar, sentada en un sillón redondo. Luce un vestido ceñido, la modernidad de la chimenea de granito horizontal acompaña la atmósfera cálida del espacio. La comida la comparte con Elle, platos de verduras asadas, ensaladas frescas, una copa de vino para ella y un vaso de agua para la niña. El ambiente transmite paz, sin prisas, con la luz del sol filtrándose por los ventanales de la piscina cubierta, que permanece vacía y en silencio.

El exclusivo lugar que eligió Daniela Christiansson para descansar junto a sus hijos tiene camillas de masajes y un lugar de meditación frente a las montañas (Instagram)

El interior del hotel ofrece más espacios pensados para el descanso. Una habitación con una camilla de masajes en el centro, sábanas blancas, un cuenco de sonidos ancestrales. Clases de meditación, alfombras y mantas dispuestas sobre el piso invitan a la quietud. El desayuno ocupa un lugar especial: dos platos, uno con frutos rojos, frutillas, arándanos, pomelo rosado y kiwi; otro con pastelería suiza, un gipfeli (un croissant de manteca) una mini tarta, jugo y café con leche. El paisaje de fondo muestra picos nevados, aun en primavera. Daniela sonríe para la cámara, la sopa crema con croutons completa la escena.

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Daniela Christiansson eligió viajar a un centro de esquí en Suiza con todas las comodidades para encontrar calma y relax (Instagram)

Mientras la modelo disfruta de sus días en Suiza, Maxi López permanece en Argentina. El exfutbolista graba serie vertical Triángulo amoroso con su expareja Wanda Nara y lleva adelante otros proyectos laborales. Su decisión apunta a instalarse en Buenos Aires junto a su familia, para estar cerca de sus hijos: los tres varones que comparte con Wanda y los dos pequeños con Daniela, que aun reside en Suiza. La distancia física entre la pareja se refleja en las imágenes compartidas por Daniela, donde la ausencia de Maxi se hace notoria.

El relato visual de la modelo se acompaña de un mensaje: “Bienestar, montañas, silencio y momentos preciados en familia. Unos días en este hotel se sintieron como ponerle pausa al mundo exterior. Un hermoso viaje de bienestar lleno de momentos conscientes, experiencias sensoriales únicas y una profunda conexión con la sustentabilidad y la naturaleza”. Sus palabras refuerzan la atmósfera del viaje, donde el foco recae en los vínculos familiares y la búsqueda de equilibrio.

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Inseparables de sus hijos, Daniela Christiansson disfrutó de unos días de descanso con Elle y el pequeño Lando (Instagram)

La publicación recibe enseguida la reacción de Maxi López. El futbolista responde con tres corazones rojos y un emoji sonriente, gesto sencillo que marca su presencia a la distancia, sin palabras pero con señales claras hacia su pareja.

En los comentarios, los seguidores de Daniela y Maxi se dividen. Algunos cuestionan la ausencia de Maxi en las vacaciones le hablan directamente al exfutbolista: “No la merecés, te dio dos hijos y no tuviste ni el valor de casarte con ella... seguís bolu... con tu ex... si Daniela haría lo mismo con su ex, ¿te gustaría?”, otros afirman: “La verdad tienes una mujer de oro que te aguanta todo, que la dejes sola con los dos pequeños y vos haciendo el ridículo con la otra”. También surgen voces en defensa de Maxi: “En primer lugar no te olvides que acá en Argentina también tiene tres hijos adolescentes que no vivió como debería su paternidad como lo hubiese querido, segundo siempre estuvo presente hasta que vino a Argentina de su hija Elle y tercero dejó de trabajar para estar presente en el nacimiento de su hijo Lando”. La vida familiar de la modelo y el exfutbolista, marcada por la distancia y las prioridades, se convierte en tema de debate en las redes sociales.

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