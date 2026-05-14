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Canal de Panamá y Unión Europea impulsan plan ambiental ante riesgo climático

La iniciativa busca fortalecer la resiliencia de la cuenca canalera mientras Panamá mantiene vigilancia por posibles efectos de El Niño sobre sus reservas de agua

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Los lagos Gatún y Alhajuela abastecen de agua potable a más de la mitad de la población panameña y sostienen las operaciones del Canal. AP
Los lagos Gatún y Alhajuela abastecen de agua potable a más de la mitad de la población panameña y sostienen las operaciones del Canal. AP

La crisis provocada por el fenómeno de El Niño entre 2023 y 2024 dejó una advertencia directa para Panamá y el comercio marítimo internacional: el Canal de Panamá tuvo que reducir el número diario de tránsitos por la caída de los niveles de agua en los lagos Gatún y Alhajuela.

La situación generó congestión de buques, restricciones de calado y preocupación sobre la capacidad futura de la vía para enfrentar eventos climáticos extremos.

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En ese contexto, el Canal de Panamá, el Ministerio de Ambiente y la Unión Europea lanzaron el proyecto Soluciones Basadas en la Naturaleza en la Cuenca del Canal, una iniciativa impulsada por EUROCLIMA para promover acciones de adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático.

El objetivo es atender desafíos relacionados con seguridad hídrica, degradación del suelo y protección de territorios comunitarios dentro de una zona estratégica para el país.

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La cuenca hidrográfica del Canal es considerada una de las zonas estratégicas para la seguridad hídrica y económica de Panamá. AP
La cuenca hidrográfica del Canal es considerada una de las zonas estratégicas para la seguridad hídrica y económica de Panamá. AP

EUROCLIMA es un programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe orientado a impulsar una transición verde y justa. Su trabajo se ha enfocado en apoyar políticas públicas, adaptación climática, resiliencia, gobernanza ambiental, movilidad sostenible, transición energética y protección de ecosistemas.

En la región, ha acompañado procesos técnicos y de cooperación en países latinoamericanos para fortalecer capacidades frente a sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y presión sobre recursos hídricos.

La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, planteó que la relación con el Canal ha pasado a tener un peso estratégico dentro de la agenda climática regional, especialmente en temas como la descarbonización del transporte marítimo, el desarrollo de corredores verdes, la electrificación portuaria y la gestión sostenible de la cuenca.

Para la diplomática, estas alianzas permiten avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, con participación institucional y comunitaria en la protección del recurso hídrico.

Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en PanamáIzabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en PanamáIzabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá

Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá, afirmó que el Canal se ha convertido en un socio estratégico para proyectos de descarbonización marítima, corredores verdes y sostenibilidad hídrica. Cortesía de la ACP
Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá, afirmó que el Canal se ha convertido en un socio estratégico para proyectos de descarbonización marítima, corredores verdes y sostenibilidad hídrica. Cortesía de la ACP

En Panamá, el nuevo proyecto pone el foco en la Cuenca Hidrográfica del Canal, donde el cambio climático dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en un riesgo operativo.

La cuenca tradicional tiene una extensión de 343,521.96 hectáreas, comprende territorios de Panamá, Panamá Oeste y Colón, abarca cinco distritos y 43 corregimientos, y cuenta con 460 lugares poblados y más de 274 mil habitantes, según datos del Canal.

La importancia de esta zona va más allá de la operación marítima. La cuenca abastece de agua potable a más de la mitad de la población panameña y sostiene el funcionamiento de una ruta clave del comercio mundial.

Por eso, la protección de bosques, suelos, ríos y comunidades no puede verse solo como una agenda ambiental: es también un asunto de seguridad hídrica, competitividad logística y estabilidad económica para Panamá.

Durante el lanzamiento participaron representantes de cooperación internacional, autoridades nacionales, equipos técnicos y residentes de Teriá y Cirí de los Sotos, comunidades vinculadas al territorio donde se impulsarán acciones locales de sostenibilidad.

Canal de panama acuerdo
El Canal de Panamá impulsa un proyecto de reservorio en la cuenca del río Indio para fortalecer la capacidad de almacenamiento hídrico. Shutterstock

El proyecto contempla fortalecimiento de capacidades, pilotos comunitarios y soluciones basadas en la naturaleza, un enfoque que utiliza restauración de ecosistemas, manejo sostenible del suelo, protección de fuentes de agua y participación comunitaria como herramientas de adaptación climática.

La sequía de hace dos años obligó al Canal a bajar temporalmente de más de 36 tránsitos diarios a niveles cercanos a 22, una medida inédita por su impacto global. Esa crisis aceleró la búsqueda de nuevas fuentes de almacenamiento hídrico y reforzó la necesidad de proyectos de largo plazo. Uno de los más importantes es la incorporación de la cuenca del río Indio a la estrategia hídrica del Canal.

El Canal impulsa en río Indio un reservorio multipropósito para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y fortalecer la confiabilidad del sistema hídrico. La propuesta busca atender tanto la demanda de consumo humano como las necesidades operativas de la vía interoceánica, mediante una obra que permitiría transferir agua hacia el lago Gatún. También ha abierto inquietudes sociales por los posibles impactos sobre comunidades ubicadas en el área del futuro embalse.

La crisis provocada por El Niño obligó al Canal de Panamá a reducir el número diario de tránsitos por la caída en los niveles de agua. AP
La crisis provocada por El Niño obligó al Canal de Panamá a reducir el número diario de tránsitos por la caída en los niveles de agua. AP

Aunque Panamá volvió a declarar alertas asociadas a un posible nuevo episodio de El Niño, los lagos que abastecen al Canal están hoy en mejores condiciones que hace dos años. Las lluvias registradas durante la temporada seca ayudaron a recuperar parte del almacenamiento.

Sin embargo, el margen sigue siendo limitado: el agua continúa siendo el recurso crítico para sostener el abastecimiento humano, la estabilidad de las comunidades y las operaciones del Canal de Panamá.

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