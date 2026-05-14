El Salvador

Hijo de millonario, poeta y periodista: la trágica vida de Roque Dalton, el genio salvadoreño ejecutado por sus camaradas

Tuvo una vida digna de una novela de espionaje y un final que todavía desgarra la historia de El Salvador. Roque Dalton no solo revolucionó el periodismo y la poesía latinoamericana con su ironía mordaz; también desafió a la muerte en prisiones y exilios

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Periodista, poeta y militante: un perfil polifacético que rompió con la solemnidad literaria para introducir el humor y la ironía en la denuncia social (Cortesía flickr).
Periodista, poeta y militante: un perfil polifacético que rompió con la solemnidad literaria para introducir el humor y la ironía en la denuncia social (Cortesía flickr).

Para entender al mito, primero hay que conocer al hombre. Roque Dalton no nació siendo el revolucionario de hierro que los carteles políticos muestran, ni el poeta consagrado de las antologías.

Nació como el resultado de una contradicción: un hijo fuera de matrimonio de un magnate estadounidense y una enfermera salvadoreña, un niño educado en los colegios más exclusivos que terminó entregando su vida a la causa de los más humildes.

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Roque Antonio Dalton García nació el 14 de mayo de 1935 en San Salvador. Su padre, Winnall Dalton, era uno de los miembros de los “Dalton Brothers”, famosos por sus negocios y su fortuna en la región.

Sin embargo, Roque creció bajo el cuidado absoluto de su madre, María García, en una casa que funcionaba también como tienda en el centro de la capital.

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Esa dualidad marcó su carácter: tenía el apellido de la aristocracia, pero el corazón en el barrio. Estudió en el prestigioso Colegio Externado de San José, bajo la rigurosa educación de los jesuitas.

Allí, el joven Roque no solo aprendió de teología y letras, sino que comenzó a desarrollar esa agudeza intelectual y ese espíritu crítico que lo distinguiría siempre. Sus compañeros lo recordaban como un estudiante brillante, pero sobre todo, como un bromista incansable.

La mirada antes de la tormenta: Roque en su niñez, años antes de que su agudeza intelectual y su espíritu rebelde lo convirtieran en el bardo más perseguido de El Salvador (Cortesía flickr).
La mirada antes de la tormenta: Roque en su niñez, años antes de que su agudeza intelectual y su espíritu rebelde lo convirtieran en el bardo más perseguido de El Salvador (Cortesía flickr).

Tras graduarse, su padre lo envió a Chile a estudiar Derecho. Fue en Santiago donde Roque tuvo su primer encuentro real con la política y el marxismo.

En 1953, Chile era un hervidero de ideas y de libertad creativa; allí conoció a figuras como Diego Rivera, quien le preguntó qué pensaba de la política en su país, dejándolo sin palabras.

Esa vergüenza de “no saber” sobre su propia realidad fue el motor que lo impulsó a estudiar la historia de El Salvador con una voracidad casi desesperada. A su regreso, se inscribió en la Universidad de El Salvador (UES), donde se convirtió en uno de los líderes estudiantiles más destacados.

En medio de esa ebullición intelectual y política, Roque también formó su propio hogar. En 1955, el poeta contrajo matrimonio con Aída Cañas, quien sería su compañera de vida y madre de sus tres hijos: Roque Antonio, Juan José y Jorge. Aída no solo fue su esposa, sino el pilar que sostuvo a la familia durante los años de persecución y exilio que estaban por venir.

El pilar del poeta: Aída Cañas, la mujer que en 1955 se convirtió en la esposa de Roque y que, tras su muerte, se transformó en la guardiana incansable de su memoria (Cortesía flickr).
El pilar del poeta: Aída Cañas, la mujer que en 1955 se convirtió en la esposa de Roque y que, tras su muerte, se transformó en la guardiana incansable de su memoria (Cortesía flickr).

Una vida de aeropuertos y exilios

Fue en los pasillos de la “Alma Máter” donde Roque terminó de forjar su identidad: ya no era solo un poeta, era un militante. Se unió al Partido Comunista en 1957 y comenzó a publicar sus primeros poemas. La vida de Dalton se puede rastrear a través de los sellos en su pasaporte. Debido a su actividad política, fue perseguido y arrestado en múltiples ocasiones. Vivió en México, Praga y, de manera muy especial, en Cuba.

En la Habana de los años 60, Roque encontró su hogar espiritual. Allí trabajó en Casa de las Américas y se rodeó de la élite intelectual del momento: Julio Cortázar, Mario Benedetti y Gabriel García Márquez.

En Praga, mientras trabajaba para la Revista Internacional, escribió algunas de sus obras más complejas. La distancia con su patria no lo alejó de ella; al contrario, la nostalgia hizo que sus descripciones de El Salvador fueran cada vez más vívidas, más dolorosas y más reales.

Roque era un intelectual que no le tenía miedo al barro. No era un poeta de escritorio; creía firmemente que el escritor debía ser el “cronista de su pueblo” y que, si era necesario, debía cambiar la pluma por el fusil.

Esa convicción lo trajo de regreso a El Salvador en la clandestinidad a principios de los años 70, bajo una identidad falsa y con el rostro transformado por una cirugía plástica.

"No pronuncies mi nombre": Detrás de esa sonrisa, Roque escondía la lucidez de un hombre que predijo su propia historia en versos (Cortesía flickr).
"No pronuncies mi nombre": Detrás de esa sonrisa, Roque escondía la lucidez de un hombre que predijo su propia historia en versos (Cortesía flickr).

Sin embargo, la historia no terminó en las manos del enemigo, sino en las de sus propios aliados. Tras un juicio interno lleno de irregularidades y paranoia, Roque Dalton fue asesinado el 10 de mayo de 1975. Murió a manos de una facción de su misma organización, el ERP, apenas cuatro días antes de cumplir los 40 años.

Roque no solo fue un poeta; fue el arquitecto de una nueva identidad salvadoreña. Antes de él, la literatura nacional era paisajista y costumbrista. Después de él, la literatura se volvió un espejo incómodo donde el país se veía tal como era: desigual, sufrido, pero con un humor inquebrantable.

Como un acto de justicia histórica, Roque Dalton fue galardonado póstumamente con el título de “Poeta Meritísimo” por la Asamblea Legislativa de El Salvador, un reconocimiento que llegó décadas después de que su voz fuera silenciada, validando que su obra no pertenece a una facción política, sino al patrimonio eterno de toda una nación.

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