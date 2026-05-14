Economía

Para 2030 más de la mitad de los pagos a comercios se hará con billeteras y transferencias, sin usar tarjetas

La Argentina tiene una posición de liderazgo en la región en la adopción de pagos digitales, en los que las aplicaciones ya superan a los medios tradicionales

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Collage de seis imágenes: un código QR de Clacredito, billetes de 20.000 pesos argentinos, un pago móvil en terminal POS, un smartphone con QR, un móvil con app y varias tarjetas de crédito.
La adopción de medios de pago digitales abarca las operaciones con código QR, transacciones móviles y tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así como en el terreno de los préstamos la Argentina muestra números pobres, con uno de los peores ratios crédito/PBI de la región, el país se destaca en la adopción de medios de pago digitales, otra pata relevante del negocio financiero. La utilización de billeteras virtuales, pagos QR y transferencias en tiempo real no solamente crece sino que muestra a la Argentina como uno de los países que lidera en esa metaria en América Latina.

La Argentina utiliza billeteras digitales para pagar en el 33% de sus compras en negocios físicos y en el 39% del e-commerce. Para 2030, el uso crecerá al 48% y 41%, respectivamente. Otro tanto ocurre con las transferencias cuenta a cuenta: hoy representan el 10% de los pagos físicos y el 15% de los pagos de comercio electrónico: para 2030, esos números crecerán a 16% y 21%, respectivamente.

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Los datos muestran que los argentinos usan los pagos móviles dentro de “un ecosistema cada vez más interoperable, accesible y centrado en la experiencia del usuario”, según el Global Payments Report 2026, un informe sobre el mundo de los medios de pago que cada año presenta la compañía, una gigante mundial de soluciones de pago que opera en 175 países.

En el caso de las billeteras, la Argentina muestra una utilización mayor que otros países analizados como Brasil, Chile, Colombia y México. El único que registró un uso superior de las billeteras es Perú, con la expansión de la app Yape que permite transferencias inmediatas y gratuitas.

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infografia

En cuanto al pago en efectivo en tiendas físicas, la Argentina llegó al 17%, por encima de Brasil (12%) y Chile (16%) y muy por debajo de Colombia (32%), México (40%) y Perú (30%)

Tres datos destacó Global Payments sobre el mercado argentino:

  • Las aplicaciones de pago representaron la mayoría (55%: billeteras con 39% y transferencias con 15%) del valor de las transacciones online en 2025, frente al 50% en 2024.
  • Ese crecimiento fue aún más marcado en tiendas físicas, pasando del 34% del valor en puntos de venta físicos en 2024 al 43% en 2025.
  • El 84% de los encuestados en Argentina afirmó que suele utilizar códigos QR al pagar con smartphones en tiendas, la tasa de respuesta más alta de Latinoamérica.

“La Argentina es un claro ejemplo de cómo la innovación en pagos puede escalar rápidamente cuando se combinan tecnología, interoperabilidad y una fuerte adopción por parte de los usuarios. El avance de las billeteras digitales y los pagos en código QR está cambiando la forma en la que las personas gestionan su dinero en el día a día” explicó Juan Pablo D’Antiochia, gerente general de Global Payments para América Latina.

Los datos proyectados en el informe para 2030 anticipan que la Argentina continuará profundizando la digitalización de los pagos, con un mayor peso de las billeteras digitales, las transferencias inmediatas y las soluciones integradas. La región se posiciona como una de las regiones más dinámicas en esta transformación, “con casos emblemáticos como Modo y Mercado Pago en la Argentina”, donde el crecimiento de las fintech y las soluciones locales impulsan nuevos hábitos de consumo, apuntó el informe.

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El reporte posiciona a Argentina entre los países que “lideran la transición hacia pagos móviles” en la región, con la adopción masiva de pagos QR y apps de pago, incluso en segmentos históricamente más vinculados al efectivo. “Este fenómeno se enmarca en una tendencia regional donde la infraestructura digital permitió a millones de usuarios incorporarse al sistema financiero sin pasar por etapas tradicionales, impulsando la inclusión financiera”, afirmó el reporte.

Las aplicaciones de pago digital están en camino de consolidarse como el principal canal de transacciones comerciales. En 2025 representaron el 67% del valor del comercio electrónico y el 37% en los puntos de venta. Para 2030 alcanzarán el 74% del valor del comercio electrónico global y el 46% del valor en puntos de venta físicos. El documento de Global Payments señala un crecimiento anual del 10% en operaciones online y del 8% en tiendas físicas durante el próximo lustro.

El estudio atribuye esa expansión a la incorporación de funciones adicionales, ya que las plataformas no solo permiten pagos, sino también transferencias, financiamiento del consumo y administración de gastos personales desde un mismo entorno digital.

De acuerdo con el informe, la transformación liderada por los pagos digitales ocurre más rápidamente en mercados como Argentina, donde la adopción de estas herramientas supera el promedio global. El avance de sistemas interoperables y soluciones de pago instantáneo en esa región reduce la dependencia del dinero en efectivo y optimiza las operaciones cotidianas.

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