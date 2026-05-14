“Sos un fantasma”: tenso momento en vivo entre Matko Miljevic y Enzo Copetti tras el polémico Rosario Central-Racing

El cruce entre Miljevich y Copetti después del partido

Rosario Central se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura 2026 luego de derrotar 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito. Ahora el Canalla enfrentará a River este sábado, desde las 19:30, en el Monumental. Pero, antes de eso, el match entre las Academias dejó mucha tela para cortar en materia de polémicas, con la expulsión de Maravilla Martínez como eje principal. Esto disparó cientos de comentarios de los protagonistas y fanáticos en las redes. Y también generó un caldo de cultivo entre los jugadores de ambos equipos, que quedó expuesto en el entredicho entre Matko Miljevic y Enzo Copetti en la zona mixta.

“Sos un fantasma”, le dijo Miljevic a Copetti mientras se retiraba a sus espaldas y el delantero de Central atendía al periodismo del otro lado de la valla. El goleador de la noche llegó a escucharlo y verlo al pasar, motivo por el cual detuvo su respuesta, se mordió los labios y meneó la cabeza. “¿Qué pasó? Nada, dejá. Me dijo algo, pero dejalo ahí. Me dijo algo malo, pero no pasa nada. Fue acá, recién. Menos mal que no lo escuchaste", le respondió el ex Racing a TyC Sports.

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Ante los micrófonos, la temperatura se elevó mucho anoche luego del encuentro. Diego Milito dio la conferencia más caliente desde que se hizo cargo de la presidencia de Racing: “Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo, de decir ‘hasta cuándo’, ¿no?“. Y remató: “Uno viene con toda la ilusión y pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso. El fútbol argentino está roto y no da para más”.

El presidente de la Academia fue tajante tras el partido

Al ser consultado justamente por las declaraciones de Milito, Jorge Almirón, entrenador de Central, lo cruzó en conferencia: “No sé qué partido vio. Nosotros ganamos bien en la cancha. En el segundo tiempo los pasamos por arriba. Lo ganamos bien, hicimos lo que teníamos que hacer”.

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Las chispas llegaron hasta las redes sociales, donde Ángel Di María realizó un descargo por lo que había sucedido en la cancha y en base a los miles de comentarios cuestionando la actuación del árbitro Darío Herrera y el encargado del VAR Pablo Dóvalo: “Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”.

La Liga Profesional de Fútbol estableció los días y horarios para las semifinales del Torneo Apertura, instancia que definirá a los dos equipos que avanzarán a la final prevista para el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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El criterio de localía en esta etapa está determinado por las posiciones obtenidas en la fase de grupos. River Plate, que finalizó segundo en la Zona B con 29 puntos —nueve victorias, dos empates y cinco derrotas—, será local contra Rosario Central, clasificado cuarto en la misma zona, el sábado 16 de mayo desde las 19.30 en el Estadio Monumental. Por su parte, Argentinos Juniors (tercero) recibirá a Belgrano de Córdoba (quinto) el domingo 17 a las 17.00 en el Diego Armando Maradona de La Paternal.