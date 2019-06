"La cantidad de mujeres que en condiciones precarias, en situaciones límites pierden la vida por tratarse en lugares muy precarios, porque no tienen información, me parece que a eso es lo que se apunta. Yo no estoy en lo personal a favor del aborto, pero sí creo que como sociedad la ley tiene que salir, trato de pensar en los demás, no sólo en lo que yo pienso o en lo que yo creo, sino en lo que hace falta para todos", concluyó al respecto.