Dólar en Colombia: qué pasará con el precio de la moneda a mediados de mayo de 2026 mientras se acercan las elecciones presidenciales

Santiago Martínez, analista de Monedas de Visión Davivienda, dijo que la incertidumbre política en Colombia a medida que se acerca la primera vuelta presidencial incide en el precio del dólar - crédito Visión Davivienda

El dólar en Colombia experimentó una volatilidad importante el 8 de mayo, al cerrar en $3.747,53 luego de haber iniciado la jornada a la baja y repuntar a lo largo del día. Durante la sesión se hicieron 1.200 transacciones, con un mínimo de $3.716,01 y un máximo de $3.774, para un total de USD1.293 millones, lo que reflejó el nerviosismo del mercado cambiario local.

Según analistas, el alza de la cotización de la moneda estadounidense responde a una combinación de causas. Dentro de ellas destacan la cercanía de elecciones presidenciales, la política monetaria nacional y la influencia de factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y la evolución de los precios del petróleo.

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Al respecto, los expertos proyectan que la tasa de cambio podría fluctuar entre $3.600 y $3.750 a lo largo de mayo de 2026 y señalan como riesgos principales el deterioro de las finanzas públicas, la rebaja en la calificación soberana y la incertidumbre sobre los resultados electorales, que tienen como principales contendientes a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Factores que explican la volatilidad del peso colombiano

La depreciación del peso colombiano frente al dólar refleja la interacción de condiciones políticas y económicas complejas. El analista de Monedas de Visión Davivienda, Santiago Martínez, anotó que el peso se localizó cerca de $3.730 por unidad y “registró el peor desempeño entre las monedas latinoamericanas” en los primeros días de mayo, por lo que se atribuye esta situación en mayoría a la incertidumbre política ante la primera vuelta presidencial.

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“La volatilidad ha incrementado y el resultado de la contienda electoral enviará señales fundamentales sobre el futuro de las finanzas públicas, el desarrollo económico y la seguridad nacional”, afirmó Martínez al explicar que esta tensión redujo el atractivo de la moneda local frente a otras divisas regionales.

Al cierre de la jornada del 10 de mayo, las casas de cambio vendían el dólar en promedio de $3.724,38 - crédito Infobae Colombia

Por su parte, la analista estratega de Inversión de Protección, Manuela Gálvez, indicó que el “peso se habría beneficiado de una mayor entrada de dólares gracias al aumento previo en los precios de esta materia prima. Luego, con el retroceso en su cotización, vimos parte del efecto contrario sobre nuestra moneda”. Anotó que la cotización del dólar “se acercó esta semana a $3.800 por dólar, tras marcar un máximo no registrado desde marzo”.

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El escenario global también contribuyó a modificar la dinámica de la moneda colombiana. Gálvez puntualizó que “este escenario impulsó a las acciones estadounidenses, que incluso tocaron máximos históricos y también provocó una caída en el precio del petróleo”.

A estas condiciones se agregaron factores internos, como la inesperada decisión del Banco de la República de mantener sin cambios la tasa de interés, así como operaciones del sector público con dólares. La expectativa electoral, el flujo de capitales internacionales y la evolución del mercado petrolero han hecho que la cotización de la divisa responda de manera especialmente sensible en las últimas semanas.

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Efectos de la política monetaria sobre la tasa de cambio

La decisión unánime del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 11,25% sorprendió a muchos inversionistas, que esperaban un incremento de hasta 50 puntos básicos (pb). “Al no aumentar la tasa esperada, el peso perdió atractivo para los inversionistas extranjeros, que normalmente buscan tasas de interés altas en países emergentes como Colombia”, explicó Martínez.

Dicha medida redujo el incentivo para el ingreso de capital externo, lo que incrementó la presión sobre la tasa de cambio. Para Gálvez, la política monetaria nacional está estrechamente vinculada con la estabilidad financiera interna. Por ello, las decisiones del Banco continuarán siendo claves en el corto plazo. El mercado y los analistas están pendientes de los próximos datos de inflación y crecimiento económico para detectar nuevas señales.

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Manuela Gálvez, estratega de Inversión de Protección, djo que el comportamiento reciente del peso colombiano responde a factores tanto externos como locales - crédito Protección

Operaciones del Gobierno y precio del petróleo en la evolución del dólar

El dólar en Colombia también se vio afectado por movimientos considerables del sector público en el mercado cambiario. Santiago Martínez recordó que “en los últimos días, este agente realizó compras por cerca de USD1.098 millones, precedidas por ventas cercanas a USD670 millones”. El analista señaló que “los dólares adquiridos podrían ser usados para terminar de pagar una obligación que se contrató en la segunda parte de 2025 o para la recomposición de la caja en dólares del Gobierno nacional”, aunque no observa una tendencia clara en estas operaciones.

De igual forma, el precio del petróleo Brent (cerca de USD100 por barril) influyó de manera decisiva en la evolución cambiaria. Colombia, como país exportador, suele beneficiarse del encarecimiento del crudo, pero la caída en los precios internacionales revirtió buena parte de ese efecto positivo y debilitó al peso. Gálvez destacó que durante abril la moneda local se había fortalecido por la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero la posterior disminución del precio del petróleo condujo a un efecto adverso sobre el peso.

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Perspectivas y riesgos futuros para el dólar en Colombia

Los analistas coinciden en que persistirán fuentes de riesgo para el mercado cambiario local en las próximas semanas. Martínez sostiene que “esperamos que la tasa de cambio se posicione alrededor de $3.700 en mayo, favorecido por una depreciación global del dólar”. Sin embargo, anotó que “para la segunda mitad del año y finalizando 2026, esperamos que se sitúe cerca de $3.850”.

El dólar en Colombia seguiría por encima de los $3.700 al cierre de 2026 - crédito Bancolombia

Desde Bancolombia proyectan que el dólar podría oscilar entre $3.600 y $3.750 durante mayo, en medio de incertidumbre internacional generada por el conflicto en Medio Oriente y el efecto sobre los precios del crudo. La entidad identifica que esta incertidumbre aumenta la volatilidad y limita el potencial beneficio de estrategias como el carry trade, debido al incremento de la aversión al riesgo hacia economías emergentes.

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Dentro de los desafíos para la estabilidad del peso, Bancolombia relaciona el deterioro de las finanzas públicas y la rebaja de la calificación soberana de Colombia a BB- por Standard & Poor’s, así como la cercanía de las elecciones presidenciales.

“Persisten riesgos al alza relacionados con la rebaja de la calificación soberana y las encuestas sobre elección presidencial, que pueden restar tracción al trade político”, advirtió el banco, y señaló que el mercado ya se prepara para la primera vuelta electoral prevista para el 31 de mayo. Otros factores a vigilar serán la publicación del dato de inflación de abril y los resultados del producto interno bruto del primer trimestre, que servirán como referencia para el desempeño económico en el corto plazo.

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