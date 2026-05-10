Pachuca vs Toluca EN VIVO: Los Diablos bicampeones llegan al Estadio Hidalgo en busca de la remontada

Pese a la ausencia de Marcel Ruiz en la convocatoria del Tri, Toluca dispone de él para afrontar el partido frente a Pachuca y la final de la Concachampions contra Tigres:
La reciente convocatoria rumbo al Mundial de 2026 continúa generando reacciones dentro del futbol mexicano. Este martes 28 de abril, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reveló la lista de 12 jugadores provenientes de la Liga MX que formarán parte del grupo, pero una ausencia llamó particularmente la atención: la de Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca.
El vestidor escarlata no estuvo exento de polémica durante los últimos días tras la publicación convocatoria de la Selección Mexicana:
La liberación de Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar la semifinal de Concacachampions con Toluca ha generado una fuerte ola de polémica a poco del arranque de la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
El Turco Mohamed hace lo propio y presenta al once inicial que saltará al Estadio Hidalgo a buscar la remontada:
- Luis García (22)
- Diego Barbosa (2)
- Bruno Méndez (4)
- Everardo López (25)
- Mauricio Isais (17)
- Franco Romero (5)
- Marcel Ruiz (14)
- Pável Pérez (15)
- Santiago Simón (19)
- Nico Castro (8)
- Jorge Díaz Price (29)
Pachuca presenta a los 11 jugadores que saltarán a la cancha a defender el pase:
- Carlos Moreno (25)
- Sergio Barreto (2)
- Eduardo Bauermann (4)
- Brian García (12)
- Carlos Sánchez (14)
- Christian Rivera (16)
- Víctor Guzmán (8)
- Elías Montiel (28)
- Robert Kenedy (29)
- Oussama Idrissi (11)
- Enner Valencia (10)
Así arriban los Diablos a la vuelta en Pachuca:
Los Diablos llegan a Pachuca motivados por el pase a la gran final de la Concachampions 2026 tras la goleada al LAFC a mitad de semana:
La noche del miércoles en el Estadio Nemesio Diez quedó marcada en la historia del futbol mexicano. Toluca goleó 4-0 al LAFC, logrando una remontada espectacular y sellando su pase a la final de la Concacaf Champions Cup 2026.
Los Tuzos ya se encuentran en las instalaciones del Estadio Hidalgo:
Chivas y Cruz Azul ya aseguraron su lugar, ¿qué necesitan los Tuzos y los Diablos Rojos para avanzar a semifinales?
Los cuartos de final del Clausura 2026 llegan a su fase decisiva con cuatro boletos en juego para las semifinales. Ocho equipos mantienen vivas sus aspiraciones al título, pero los escenarios de cada serie varían para el partido de vuelta.
El Estadio Hidalgo será el escenario donde Pachuca y Toluca definirán al penúltimo semifinalista del Clausura 2026.
El conjunto hidalguense llega con ventaja de 1-0 en el marcador global gracias al gol de Enner Valencia en el partido de ida. Así, a los Tuzos les basta con un empate o incluso una derrota por un gol para asegurar su pase a la siguiente fase.
Toluca, actual bicampeón de la Liga MX y finalista de la Concachampions 2026, tiene la obligación de ganar por al menos dos tantos para mantener vivo el sueño del tricampeonato.
El equipo dirigido por Antonio Mohamed encara el reto con bajas sensibles, como las de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes se incorporaron a la Selección Mexicana, y con la duda de Paulinho, que no hizo el viaje por molestias físicas.