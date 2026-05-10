Pachuca vs Toluca EN VIVO: Los Diablos bicampeones llegan al Estadio Hidalgo en busca de la remontada

La reciente convocatoria rumbo al Mundial de 2026 continúa generando reacciones dentro del futbol mexicano. Este martes 28 de abril, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre , reveló la lista de 12 jugadores provenientes de la Liga MX que formarán parte del grupo, pero una ausencia llamó particularmente la atención: la de Marcel Ruiz , mediocampista de Toluca.

Pese a la ausencia de Marcel Ruiz en la convocatoria del Tri , Toluca dispone de él para afrontar el partido frente a Pachuca y la final de la Concachampions contra Tigres :

La liberación de Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar la semifinal de Concacachampions con Toluca ha generado una fuerte ola de polémica a poco del arranque de la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 .

El vestidor escarlata no estuvo exento de polémica durante los últimos días tras la publicación convocatoria de la Selección Mexicana :

El Turco Mohamed hace lo propio y presenta al once inicial que saltará al Estadio Hidalgo a buscar la remontada:

Pachuca presenta a los 11 jugadores que saltarán a la cancha a defender el pase:

La noche del miércoles en el Estadio Nemesio Diez quedó marcada en la historia del futbol mexicano. Toluca goleó 4-0 al LAFC , logrando una remontada espectacular y sellando su pase a la final de la Concacaf Champions Cup 2026 .

Los Diablos llegan a Pachuca motivados por el pase a la gran final de la Concachampions 2026 tras la goleada al LAFC a mitad de semana:

Los Tuzos ya se encuentran en las instalaciones del Estadio Hidalgo :

Los cuartos de final del Clausura 2026 llegan a su fase decisiva con cuatro boletos en juego para las semifinales . Ocho equipos mantienen vivas sus aspiraciones al título, pero los escenarios de cada serie varían para el partido de vuelta .

Chivas y Cruz Azul ya aseguraron su lugar, ¿qué necesitan los Tuzos y los Diablos Rojos para avanzar a semifinales?

21:47 hs

El Estadio Hidalgo será el escenario donde Pachuca y Toluca definirán al penúltimo semifinalista del Clausura 2026.

El conjunto hidalguense llega con ventaja de 1-0 en el marcador global gracias al gol de Enner Valencia en el partido de ida. Así, a los Tuzos les basta con un empate o incluso una derrota por un gol para asegurar su pase a la siguiente fase.

Los Tuzos llegan cpn ventaja a la vuelta gracias a la posición en la tabla y al gol de Enner Valencia en el Nemesio Diez. REUTERS/Eloisa Sanchez

Toluca, actual bicampeón de la Liga MX y finalista de la Concachampions 2026, tiene la obligación de ganar por al menos dos tantos para mantener vivo el sueño del tricampeonato.