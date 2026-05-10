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Pachuca vs Toluca EN VIVO: Los Diablos bicampeones llegan al Estadio Hidalgo en busca de la remontada

Los Tuzos se presentan con ventaja ante su afición gracias al gol de Enner Valencia en el Nemesio Diez

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Enner Valencia (Pachuca) y Marcel Ruiz (Toluca) flanquean un trofeo de fútbol plateado sobre un fondo con los escudos de ambos clubes.
El vigente bicampeón de la Liga MX llega a los cuartos de final con las ausencias de Alexis Vega y Jesús Gallardo, obligado a revertir el 1-0 global frente a un Pachuca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
22:37 hsHoy

Pese a la ausencia de Marcel Ruiz en la convocatoria del Tri, Toluca dispone de él para afrontar el partido frente a Pachuca y la final de la Concachampions contra Tigres:

Toluca muestra su inconformidad al dejar fuera a Marcel Ruiz del Mundial 2026

La ausencia de un mediocampista clave desata reacciones dentro del club y cuestionamientos sobre la convocatoria

(Ilustración: Jesús F. Beltrán)
(Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La reciente convocatoria rumbo al Mundial de 2026 continúa generando reacciones dentro del futbol mexicano. Este martes 28 de abril, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reveló la lista de 12 jugadores provenientes de la Liga MX que formarán parte del grupo, pero una ausencia llamó particularmente la atención: la de Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca.

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22:28 hsHoy

El vestidor escarlata no estuvo exento de polémica durante los últimos días tras la publicación convocatoria de la Selección Mexicana:

No fue Javier Aguirre: revelan quién autorizó a Toluca la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo

Tras la inconformidad de clubes como Chivas y la polémica mediática, la FMF anunció que ningún jugador tendrá privilegios

La directiva de la Selección Mexicana, encabezada por Javier Aguirre, canceló las excepciones solicitadas en los casos de Vega y Gallardo tras fuerte presión de clubes y aficionados. (Jovani Pérez)
La directiva de la Selección Mexicana, encabezada por Javier Aguirre, canceló las excepciones solicitadas en los casos de Vega y Gallardo tras fuerte presión de clubes y aficionados. (Jovani Pérez)

La liberación de Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar la semifinal de Concacachampions con Toluca ha generado una fuerte ola de polémica a poco del arranque de la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

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22:25 hsHoy

El Turco Mohamed hace lo propio y presenta al once inicial que saltará al Estadio Hidalgo a buscar la remontada:

  • Luis García (22)
  • Diego Barbosa (2)
  • Bruno Méndez (4)
  • Everardo López (25)
  • Mauricio Isais (17)
  • Franco Romero (5)
  • Marcel Ruiz (14)
  • Pável Pérez (15)
  • Santiago Simón (19)
  • Nico Castro (8)
  • Jorge Díaz Price (29)
22:23 hsHoy

Pachuca presenta a los 11 jugadores que saltarán a la cancha a defender el pase:

  • Carlos Moreno (25)
  • Sergio Barreto (2)
  • Eduardo Bauermann (4)
  • Brian García (12)
  • Carlos Sánchez (14)
  • Christian Rivera (16)
  • Víctor Guzmán (8)
  • Elías Montiel (28)
  • Robert Kenedy (29)
  • Oussama Idrissi (11)
  • Enner Valencia (10)
22:18 hsHoy

Así arriban los Diablos a la vuelta en Pachuca:

(X/ @TolucaFC)
(X/ @TolucaFC)
22:04 hsHoy

Los Diablos llegan a Pachuca motivados por el pase a la gran final de la Concachampions 2026 tras la goleada al LAFC a mitad de semana:

Toluca golea al LAFC y se enfrentará a Tigres en la final de la Concachampions

Los Diablos se impusieron con autoridad en el Nemesio Diez y ahora buscarán romper una sequía de veintitrés años sin ganar la competencia

Los dirigidos por Antonio Mohamed aplastaron al conjunto de Son Heung-Min y Hugo Lloris gracias a las destacadas actuaciones de Paulinho, Helinho y Everardo López. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
Los dirigidos por Antonio Mohamed aplastaron al conjunto de Son Heung-Min y Hugo Lloris gracias a las destacadas actuaciones de Paulinho, Helinho y Everardo López. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La noche del miércoles en el Estadio Nemesio Diez quedó marcada en la historia del futbol mexicano. Toluca goleó 4-0 al LAFC, logrando una remontada espectacular y sellando su pase a la final de la Concacaf Champions Cup 2026.

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22:00 hsHoy

Los Tuzos ya se encuentran en las instalaciones del Estadio Hidalgo:

(X/ @Tuzos)
(X/ @Tuzos)
21:56 hsHoy

Chivas y Cruz Azul ya aseguraron su lugar, ¿qué necesitan los Tuzos y los Diablos Rojos para avanzar a semifinales?

Qué necesita cada equipo de Liguilla para avanzar a semifinales

El partido de vuelta pone a varios equipos en situación de desventaja y obliga a otros a aprovechar marcadores y localías

Con las semifinales a la vuelta de la esquina, todos los equipos enfrentan duelos decisivos donde cualquier error puede ser fatal y la eliminación significaría decepciones profundas para sus aficiones. (Jovani Pérez)
Con las semifinales a la vuelta de la esquina, todos los equipos enfrentan duelos decisivos donde cualquier error puede ser fatal y la eliminación significaría decepciones profundas para sus aficiones. (Jovani Pérez)

Los cuartos de final del Clausura 2026 llegan a su fase decisiva con cuatro boletos en juego para las semifinales. Ocho equipos mantienen vivas sus aspiraciones al título, pero los escenarios de cada serie varían para el partido de vuelta.

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21:47 hsHoy

El Estadio Hidalgo será el escenario donde Pachuca y Toluca definirán al penúltimo semifinalista del Clausura 2026.

El conjunto hidalguense llega con ventaja de 1-0 en el marcador global gracias al gol de Enner Valencia en el partido de ida. Así, a los Tuzos les basta con un empate o incluso una derrota por un gol para asegurar su pase a la siguiente fase.

Los Tuzos llegan cpn ventaja a la vuelta gracias a la posición en la tabla y al gol de Enner Valencia en el Nemesio Diez. REUTERS/Eloisa Sanchez
Los Tuzos llegan cpn ventaja a la vuelta gracias a la posición en la tabla y al gol de Enner Valencia en el Nemesio Diez. REUTERS/Eloisa Sanchez

Toluca, actual bicampeón de la Liga MX y finalista de la Concachampions 2026, tiene la obligación de ganar por al menos dos tantos para mantener vivo el sueño del tricampeonato.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed encara el reto con bajas sensibles, como las de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes se incorporaron a la Selección Mexicana, y con la duda de Paulinho, que no hizo el viaje por molestias físicas.

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