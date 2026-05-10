Cómo sigue la búsqueda de Analía Corte, la mujer que lleva tres días desaparecida en Bariloche

El operativo para encontrar a Analía Corte, de 52 años, llegó a su tercer día con el refuerzo de equipos caninos llegados desde General Conesa y la incorporación de la Policía Federal, mientras las autoridades rastrean costas, senderos y cámaras de seguridad sin rastros de la mujer, que salió de su casa sin teléfono ni documentación

El tercer día de búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida en San Carlos de Bariloche desde el viernes por la mañana, transcurrió con un operativo que se amplió tanto en personal como en territorio. A las fuerzas ya desplegadas se sumaron nuevos equipos con perros rastreadores y la Policía Federal Argentina, mientras las autoridades intensifican el rastreo en la costa del lago Nahuel Huapi y en los senderos que rodean la vivienda de Corte, en el barrio Rancho Grande.

La denuncia por la desaparición de Analía Corte fue radicada el viernes a las 14 horas, momento a partir del cual se activó el protocolo de búsqueda. Desde entonces, las jornadas de rastrillaje se extienden desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 20, el límite que impone la luz diurna. La coordinación del operativo está a cargo de la Comisaría 27, bajo la supervisión del segundo jefe de la Unidad Regional III y del jefe de Zona I, los comisarios inspectores Félix Castro y Luis Hawrilak.

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En la jornada de hoy, las tareas incorporaron un equipo de canes de la Policía de Río Negro proveniente de General Conesa que llegó a Bariloche e inició recorridos en el kilómetro 12 de la avenida Bustillo, en sectores que Corte frecuentaba según información aportada por su entorno. Fuentes de la investigación expresaron a Infobae que ese mismo equipo tiene previsto recorrer senderos en las inmediaciones del arroyo Casa de Piedra. En paralelo, un perro de la Policía Federal participa de los rastrillajes en la zona costera, mientras que la Brigada Montada y la Brigada Rural de la Policía de Río Negro avanzan por senderos de difícil acceso, con foco en los alrededores de la vivienda de la mujer.

El dispositivo reúne efectivos de múltiples dependencias: U27, Segunda, 911, comando de la Unidad Regional III, COER, Brigada Montada, Brigada Rural, Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la división canes de Bariloche y General Conesa. A ellos se suman, desde el sábado, amigos, vecinos, integrantes del Club Andino, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), miembros de Protección Civil, la Prefectura Naval Argentina y Bomberos, que recorren distintos puntos del oeste de la ciudad.

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Las autoridades solicitaron a comerciantes, vecinos y a la empresa de transporte urbano el acceso a registros de cámaras y al sistema SUBE para reconstruir los movimientos de Analía

Uno de los ejes del operativo es la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad que permitan reconstruir las últimas horas de la mujer antes de desaparecer. Principalmente, se busca en comercios y residencias. La Comisaría 27° del barrio Melipal hizo hincapié en revisar registros en zonas como Rancho Grande y La Cascada, entre los kilómetros 2 y 8 de la avenida Bustillo. También se solicitó a la empresa de transporte urbano el acceso al registro del sistema SUBE para determinar si la tarjeta de Corte fue utilizada en algún viaje, y se pidió además el material de las cámaras de seguridad de esa empresa.

Lo último que se sabe es que Corte salió de su casa en Rancho Grande sin teléfono, sin documentación y con poco abrigo. Gabriel Blondel, amigo de la familia, contó a El Seis TV que la mujer “está con un cuadro depresivo” y que “no es la primera vez que sucede” que se desconoce su paradero de forma intempestiva. “Pedimos un poco de colaboración con los vecinos, la última información que salió de su casa en Rancho Grande, posiblemente viajó hasta Pioneros. Estamos buscando una cámara de vigilancia que la haya detectado. Todas las cámaras que estuvimos averiguando, no se vio nada”, declaró. Blondel también señaló que la franja horaria clave para revisar las grabaciones es entre las 11 de la mañana y las 12.30, el período en que Corte habría abandonado la vivienda. “Ella estaba emocionalmente mal, estaba con medicación. Es una teoría mía, tal vez pudo entrar a un terreno o una playa sin pensar que era un terreno privado, y esté por ahí”, agregó.

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El perfil físico difundido por la Comisaría 27° describe a Analía Corte como una mujer de aproximadamente 1,65 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña blanca, ojos castaños y cabello oscuro con canas, lacio y hasta los hombros. Uno de los factores que complica la identificación es que se desconoce la ropa que vestía al momento de desaparecer. Fue vista por última vez cerca de la avenida de Los Pioneros, en la zona del kilómetro 6.

Las autoridades no descartan que la búsqueda deba extenderse más allá de los límites de Bariloche, ante la posibilidad de que Corte se haya trasladado de manera voluntaria a otra localidad de Río Negro o Neuquén, aunque hasta el momento no hay pruebas que lo confirmen. Quien cuente con información sobre su paradero puede comunicarse al 911, al teléfono de la Comisaría 27° (2944-442222) o acercarse a la unidad policial más cercana.

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