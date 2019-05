Luego, se refirió a aquellas personas, como Nicole, que no están a favor de la ley: "Está bien que haya gente que piense que no, está re dividido, pero hay que ser muy cuidadoso con las palabras y cómo se dicen las cosas. No todas pueden elegir sus embarazos, muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan, y la desinformación es parte de lo que está pasando en nuestra sociedad para que lleguen a ese extremo. No se habla de sexo y, si se habla se habla mal, y no todos tienen acceso a anticonceptivos. Me gustaría que la ley salga también conteniendo otra cosas que están fallando".