Idartes está ofreciendo talleres gratuitos de danza en Bogotá: así puede inscribirse, según su zona

El proceso de inscripción es gratuito, sencillo y requiere documentos básicos, pudiendo realizarse online o en los centros Crea - crédito Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) abrió una oferta diversa de talleres gratuitos de danza en Bogotá, dirigidos a personas de todas las edades y niveles, desde quienes nunca han bailado hasta quienes buscan perfeccionar su técnica.

El objetivo, según la directora de Idartes, María Claudia Parias, es que la danza se convierta en una herramienta de confianza, creatividad y bienestar para todos los habitantes de la ciudad, integrándose a la vida diaria y construyendo comunidad.

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Talleres en danza: géneros, edades y localidades

La programación, desarrollada a través del programa Crea, incluye talleres de danza contemporánea, salsa, ritmos latinos y folclor colombiano, con procesos que combinan técnica, creación colectiva y exploración corporal, además de fortalecer la confianza y la relación con los otros. Los cursos se dictan en centros de formación artística ubicados en Engativá, Suba, Kennedy, Los Mártires, Chapinero y Teusaquillo.

Los cursos presenciales y digitales se dictan en centros Crea de Engativá, Suba, Kennedy, Los Mártires, Chapinero y Teusaquillo - crédito Idartes.

Oferta actual de talleres

Danza contemporánea (jóvenes 18-30 años)

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Lugar: Crea Villas del Dorado, Engativá (carrera 107 70-58)

Horario: lunes y miércoles, 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Dirigido a personas con experiencia previa interesadas en profundizar su interpretación y herramientas narrativas desde el cuerpo.

Danza contemporánea y jazz (niñas y niños 6-12 años)

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Lugar: Crea Villas del Dorado, Engativá

Horario: martes y jueves, 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Un espacio lúdico y de exploración para trabajar elasticidad, flexibilidad y expresión corporal, tanto en formato físico como digital.

Salsa (jóvenes 12-17 años)

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Lugar: Crea La Campiña, Suba (calle 146A 94A-05)

Horario: lunes y jueves, 3:30 p. m. a 5:30 p. m.

Aprendizaje desde cero, juegos, creación de coreografías y ejercicios para fortalecer la confianza y disfrutar del baile sin prejuicios.

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Ritmos latinos (adultos 18-59 años)

Lugar: Crea El Parque, Santa Fe (Parque Nacional, al lado del Teatro y la Biblioteca)

Horario: lunes y jueves, 3:30 p. m. a 5:30 p. m.

Salsa, bachata, merengue y otros géneros, con énfasis en ritmo, musicalidad, expresión y escucha corporal.

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Danza tradicional colombiana (adultos 18-59 años)

Lugar: Crea Roma, Kennedy (avenida 1 de Mayo 79G-09)

Horario: lunes y miércoles, 3:30 p. m. a 5:30 p. m.

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Danza tradicional colombiana

Lugar: Crea La Pepita, Los Mártires (Cra 25 78-10)

Horario: Juevejueves y viernes, 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Ambos talleres exploran ritmos y bailes del folclor colombiano, fortaleciendo ritmo, coordinación, memoria coreográfica y trabajo en equipo.

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La directora de Idartes resalta el valor de la danza como herramienta de bienestar, creatividad y construcción de comunidad en la ciudad - crédito Idartes

Cómo inscribirse

La inscripción a estos talleres es gratuita y se realiza de forma sencilla:

Consultar la oferta completa y seleccionar el taller de su interés en www.crea.gov.co Diligenciar el formulario de inscripción online o dirigirse al centro Crea más cercano. Adjuntar los siguientes documentos (en PDF o imagen legible): Fotocopia del documento de identidad (ambas caras) Fotocopia del recibo de servicio público donde se vea la dirección y estrato de residencia Certificado de afiliación a salud o Adres con estado “Activo” en cualquier régimen de salud En caso de no poder adjuntar los documentos digitalmente, debe llevarlos al Crea correspondiente antes de iniciar la clase. Asegurar que los datos de contacto sean correctos, ya que la comunicación se realizará por WhatsApp o correo electrónico.

Para más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 319 288 8661.

Más que pasos: espacios de bienestar y encuentro

“Estos procesos no solo enseñan pasos o técnicas. También crean espacios de encuentro, bienestar y construcción colectiva en los territorios. La danza permite reconocernos y relacionarnos de otras maneras”, subrayó Parias. Los talleres del programa Crea están abiertos hasta completar aforo y están diseñados para incluir a niñas, niños, jóvenes y adultos de 6 a 59 años, según la programación en cada localidad.

Los talleres de danza incluyen géneros como salsa, ritmos latinos, jazz, contemporáneo y folclor colombiano en distintos barrios de Bogotá - crédito Idartes

Para quienes deseen ser contactados directamente por el equipo del programa Crea, pueden diligenciar el formulario disponible en la web oficial. El arte y el movimiento están al alcance de la ciudadanía, y Bogotá baila en los Crea.