Minutos más tarde, cuando le preguntaron sobre la expresión que había utilizado al referirse a su hijo Thiago, explicó: "Titi no hablaba; yo todo el tiempo dormía con él. Tipo 3 de la mañana le agarraban ataques de llanto y me empezaba a pegar. Gritaba, gritaba y gritaba hasta que nos dormíamos sin decir nada. Jugaba con un juguete que le había regalado Fabián, se quedaba en su mundo y no hablaba. Después empezó a ir a terapia y volvió al jardín".