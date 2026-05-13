Corte estadounidense comparó a Miguel Rodríguez Orejuela con miembro de la familia Gambino para rechazar su regreso a Colombia

La corte considera que, a pesar de la edad, el colombiano tiene la capacidad de poder ordenar a terceros - crédito Visuales IA

El 12 de mayo se confirmó que la solicitud con la que la defensa de Miguel Rodríguez Orejuela, fundador del cartel de Cali, buscaba que el tolimense volviera a Colombia fue rechazada por una corte federal en Estados Unidos.

A pesar de los argumentos expuestos por los abogados del excapo, que se fundamentan principalmente en su deteriorado estado de salud, estos fueron descartados y Rodríguez Orejuela saldrá de la cárcel, si se cumplen los compromisos de buena conducta, en julio de 2028.

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Esta solicitud se suma a la carta con la que el excapo pidió en diciembre de 2024 que el presidente Gustavo Petro lo designara como gestor de paz, que no recibió ningún tipo de respuesta por parte del mandatario.

Las claves del rechazo a Rodríguez Orejuela

Entre Colombia y Estados Unidos, el excapo llega 30 años en prisión - crédito AP

Mientras que los abogados piden su libertad por razones humanitarias -por una demencia, además de varios padecimientos, incluida la muerte del hermano del recluido, Gilberto Rodríguez Orejuela en una prisión de Estados Unidos- la corte consideró que no existen razones extraordinarias para aprobar el “perdón”.

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De la misma forma, medios estadounidenses mencionan que no existe claridad de que Miguel Rodríguez Orejuela sea o no un peligro para la sociedad en este momento.

Otro argumento de la defensa es el tiempo que el excapo pasó en una prisión de Colombia; sin embargo, a pesar del acuerdo que tenía el tolimense con la justicia norteamericana, no haber declarado en contra de terceros representa el motivo principal por el que su condena sigue sin ser rebajada.

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El tolimense llegó a ser el máximo accionista del América de Cali - crédito Red Social X

Sumado a ello, El Tiempo filtró parte del informe con el que el Gobierno de Estados Unidos confirmó que Rodríguez Orejuela no “cumple” con los requisitos exigidos para acceder a la libertad compasiva".

El informe menciona que a pesar de los reportes médicos, el colombiano ha demostrado poder bañarse y alimentarse por sí mismo, por lo que no es necesario que sea cuidado por su esposa en Cali, como lo pidió la defensa.

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Por otra parte, se argumenta que aunque se acepte la solicitud por temas médicos, no se puede demostrar que el colombiano ya no es un peligro para la sociedad, citando un caso similar en el que se rechazó una petición similar a John Gotti, miembro del clan Gambino en Nueva York, al considerar que, a pesar de la edad, tenía capacidad para ordenar crímenes a través de terceros.

Con la respuesta de la corte norteamericana, lo más probable es que Rodríguez Orejuela deba cumplir los años que le restan de pena, mientras que sus familiares en Colombia han asegurado que con esto se le condena a morir en prisión como pasó con Gilberto Rodríguez Orejuela, alias El Ajedrecista.

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Así terminó ‘El Señor’ en una cárcel en Estados Unidos

Rodríguez Orejuela es el único fundador del cartel de Cali que sigue con vida - crédito Colprensa

Miguel Rodríguez Orejuela nació el 15 de agosto de 1943 en Mariquita, Tolima, en donde ingresó junto a su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, al mundo del crimen con el contrabando de electrodomésticos y bienes de consumo a través de empresas legales como fachada.

Junto con Hélmer “Pacho” Herrera Buitrago y José “Chepe” Santacruz Londoño, conformaron el cartel de Cali, que, a diferencia del de Medellín, operaba desde las sombras, haciendo que ellos conservaran sus fachadas de empresarios exitosos.

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El primero en caer fue Gilberto Rodríguez Orejuela, el 9 de junio de 1995; dos meses después se registró la captura de Miguel, que fue entregado por su jefe de seguridad. Durante 10 años los hermanos estuvieron recluidos en prisiones de Colombia, hasta que en 2005 fueron extraditados a Estados Unidos, en donde aceptaron cargos por conspiración para importar cocaína.

Después del 31 de mayo de 2022, cuando se registró la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, “El Señor” ha buscado de diferentes formas, incluyendo el envío de cartas al presidente Gustavo Petro, poder volver a Colombia.

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