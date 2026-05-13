Conmoción en Córdoba: una nena de 12 años fue atropellada cuando salía de su escuela y quedó en grave estado

Acababa de terminar la jornada escolar cuando Guadalupe activó el pulsador del semáforo para cruzar la avenida frente a su colegio en barrio Guiñazú. Un AUTO la embistió en el segundo carril, la voló por los aires y la dejó inconsciente

Una nena de 12 años fue atropellada por un auto cuando salía de la escuela y quedó en grave estado. Por lo pronto, lleva dos días internada en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba con un traumatismo de cráneo grave y en coma farmacológico, mientras que el conductor del vehículo ya tiene una imputación formal, pero permanece en libertad.

El accidente ocurrió el lunes a las 17:53, sobre la avenida Juan B. Justo al 8332, en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba. La niña acababa de terminar la jornada en el Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 182 Doctor Jorge Ávalos cuando intentó cruzar la avenida.

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Según relataron sus propias compañeras al Noticiero Doce, la niña identificada como Guadalupe vio a otro alumno con un perro callejero al que ella suele cuidar, activó el pulsador del semáforo para peatones y comenzó a cruzar. Al llegar al segundo carril, un Fiat Cronos gris la embistió de lleno. “Se apuró a cruzar”, dijo una de las niñas que presenció el hecho.

Infobae accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que muestran el momento exacto del impacto. De acuerdo con los registros, la menor cruzó corriendo el primer carril y fue embestida en el segundo. El cuerpo de la niña voló por los aires y quedó tendido sobre el asfalto, inconsciente.

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Un dato no menor es que la menor estudia en un polo educativo que concentra tres colegios y, en el horario de salida, transitan de forma simultánea alrededor de mil personas entre estudiantes, tutores y docentes.

El conductor del Fiat Cronos fue imputado por lesiones graves culposas, dio negativo en el alcotest y permanece en libertad mientras avanza la investigación

Sobre el estado del semáforo en el momento del choque, las versiones no son del todo coincidentes. Una de las compañeras de Guadalupe afirmó que la señal estaba en amarillo: “Ahí se suponía que el auto tenía que ir lento. El auto que vino venía rapidísimo”. Un vecino que también presenció el siniestro fue más categórico en sus declaraciones: “Estaba en rojo con prioridad para pasar los peatones, y el auto venía a alta velocidad”.

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El conductor del Fiat Cronos, identificado como Marcos Darío Ávila, de 51 años, fue imputado como supuesto autor del delito de “lesiones graves culposas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor”. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción 17 donde trabaja la fiscal Patricia García Ramírez. La imputación se encuadra en los artículos 94 bis primer párrafo y 45 del Código Penal. Ávila no fue detenido y permanece en libertad mientras avanza la investigación.

Los primeros elementos de prueba incorporados al expediente indican que Ávila habría cruzado la encrucijada con luz amarilla. Los exámenes realizados por la sección de Medicina Legal de Policía Judicial descartaron signos de ebriedad o drogadicción: el alcotest dio resultado negativo y no se detectó halitosis alcohólica. Los informes toxicológicos, sin embargo, aún están pendientes.

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Uno de los ejes centrales de la investigación es la velocidad a la que circulaba el rodado. El tramo de la avenida Juan B. Justo donde ocurrió el accidente corresponde al trazado de la antigua Ruta 9 Norte y tiene tránsito constante de camiones, colectivos y vehículos particulares.

El accidente ocurrió sobre la avenida Juan B. Justo al 8332, en barrio Guiñazú, a la salida del IPEM 182 Doctor Jorge Ávalos de Córdoba

Por tratarse de una zona escolar, la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. Testigos indicaron que el vehículo arrastró a la menor aproximadamente 50 metros tras el impacto. La determinación de la velocidad será materia específica del informe accidentológico que el Ministerio Público Fiscal tiene en curso.

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Guadalupe fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil Municipal, donde debió ser intervenida quirúrgicamente para descomprimir un coágulo en el cerebro. Su madre, Ivana Díaz, explicó a radio Mitre que las primeras 72 horas son claves para la evolución de su hija: “Hay que esperar 72 horas, pero lo bueno es que no ha empeorado”. La niña permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El padre de Guadalupe, César, reclamó que se tomen medidas de infraestructura en el entorno del colegio. “Pido que hagan algo en ese colegio, por lo menos una pasarela para que no pasen por la ruta, porque un botón para un semáforo no es adecuado para los chicos”, expresó.

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