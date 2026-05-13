Crimen y Justicia

Deudas millonarias en un casino de Las Vegas: allanamientos en la causa que involucró a Quique Felman y a cuatro ex futbolistas

El periodista y los ex jugadores son considerados víctimas de una organización criminal transnacional con base en Argentina. En el allanamiento secuestraron una camioneta en la que se movían miles de dólares

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Imagen dividida de una furgoneta blanca de Centro Médico Fitz Roy estacionada en la calle y un hombre sonriente con gorra, camiseta roja y tatuajes.
Quique Felman

La Justicia dispuso más de 30 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe en la causa que investiga la organización criminal transnacional dedicada al reclutamiento de jugadores de azar, para ser llevados a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos.

En la maniobra fueron involucrados Quique Felman y los ex futbolistas Sergio Berti, José Turu Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, todos ellos considerados víctimas en el expediente en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, Secretaria 3 de Lucía Kenny.

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Al mismo tiempo, el periodista y los ex jugadores de fútbol enfrentan procesos judiciales en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark. Incluso, Felman permaneció detenido por 12 días, tras la denuncia de un casino que habría resultado damnificado.

El procedimiento en Argentina, solicitado por el fiscal Emilio Guerberoff, fue ejecutado por efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento Investigaciones Especiales.

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De acuerdo a las fuentes, la investigación gira en torno a la existencia de una organización criminal transnacional presuntamente liderada por Maximiliano Román Palermo, con la colaboración de su padre, Juan Carlos Palermo.

Según fuentes vinculadas a la causa, la estructura tendría su base operativa en Argentina y alcanzaría proyección funcional hacia Estados Unidos. La banda habría utilizado el turismo de juego a la ciudad de Las Vegas durante 2024 y 2025 como fachada para desplegar maniobras presuntamente vinculadas al contrabando de divisas, fuga de capitales y lavado de activos.

El avance de la investigación permitió descartar la hipótesis de acciones individuales. En cambio, creen que se trata de una estructura estable, con planificación, permanencia y división de tareas.

Las maniobras identificadas se centran en el reclutamiento de personas con visa estadounidense vigente, quienes eran trasladadas a Las Vegas bajo la modalidad de turismo de juego.

Allí, los integrantes del grupo cumplían una secuencia que incluía capacitaciones previas, apertura de cuentas bancarias, obtención de créditos en casinos, apuestas, apropiación de ganancias por parte de terceros, ingreso irregular de divisas a la Argentina y colocación posterior de activos en circuitos financieros lícitos. “No se trata de hechos aislados, sino de una operatoria coordinada”, precisó una fuente del caso a Infobae.

Durante el operativo se secuestró documentación que y una gran cantidad de divisas extranjeras y de moneda local. Aún los investigadores estaban contando los billetes.

Al mismo tiempo, incautaron vehículos, entre ellos, una ambulancia en la que, según las fuentes, la banda movía grandes sumas de dólares.

La causa está bajo secreto de sumario, y los investigadores no descartan nuevas medidas en las próximas semanas.

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