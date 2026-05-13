Mundo

El avance de Ucrania en territorio ruso obligó a Putin a sustituir a los gobernadores de dos regiones fronterizas clave

El Kremlin designó a un general con experiencia de combate y a un ex funcionario de ocupación para conducir Belgorod y Briansk, dos zonas bajo presión constante de Kiev

Guardar
Google icon
El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa en Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)
El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa en Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

El presidente ruso, Vladimir Putin, desplazó este miércoles a los gobernadores de Belgorod y Briansk, dos regiones fronterizas con Ucrania que en los últimos meses quedaron expuestas a ataques, incursiones y operaciones militares de Kiev. El relevo se produjo en medio de la presión sobre las defensas rusas y de un escenario de guerra que comenzó a mostrar mayores dificultades para Moscú.

El Kremlin informó que Viacheslav Gladkov, gobernador de Belgorod, y Alexandr Bogomaz, jefe regional de Briansk, dejaron sus cargos “por voluntad propia”. Sin embargo, las sustituciones se anunciaron en un contexto marcado por la intensificación de las acciones ucranianas sobre territorio ruso y por las evaluaciones occidentales que señalan un deterioro en la posición militar del Kremlin.

PUBLICIDAD

Para ocupar los puestos vacantes, Putin eligió perfiles estrechamente vinculados al aparato militar y a la administración rusa en territorios ocupados de Ucrania. En Belgorod fue designado de manera interina Alexandr Shuváev, un general del Ejército ruso con experiencia en la guerra iniciada en 2022. En Briansk asumió Egor Kovalchuk, quien anteriormente trabajó dentro de la estructura de ocupación rusa en la región ucraniana de Lugansk.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió en Moscú con Alexandr Shuváev tras designarlo gobernador interino de Belgorod (REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió en Moscú con Alexandr Shuváev tras designarlo gobernador interino de Belgorod (REUTERS)

Las dos regiones tienen una importancia estratégica clave para Moscú debido a su ubicación sobre la frontera ucraniana. Tanto Belgorod como Briansk fueron escenario frecuente de ataques con drones, bombardeos y operaciones transfronterizas desde el inicio de la invasión rusa. En varios momentos del conflicto incluso registraron incursiones armadas que obligaron a reforzar la seguridad interna.

PUBLICIDAD

Gladkov, que dirigía Belgorod desde 2021, se convirtió en una de las caras visibles de la gestión rusa durante la guerra. El funcionario publicaba reportes diarios sobre daños, evacuaciones y consecuencias de los ataques ucranianos. Medios rusos lo describían como uno de los gobernadores con mayor respaldo local debido a su presencia constante en medio de la crisis de seguridad.

Su reemplazante, Shuváev, nació precisamente en Belgorod y acumuló trayectoria militar en distintas campañas rusas. Según información difundida por Moscú, participó en operaciones en el Cáucaso Norte, Georgia y Siria antes de incorporarse al frente de Ucrania. También integró el programa “Tiempo de Héroes”, impulsado por el Kremlin para promover a veteranos de guerra hacia cargos políticos y administrativos.

El Kremlin designó a un general con experiencia de combate y a un ex funcionario de ocupación para conducir Belgorod y Briansk, dos zonas bajo presión constante de Kiev
El Kremlin designó a un general con experiencia de combate y a un ex funcionario de ocupación para conducir Belgorod y Briansk, dos zonas bajo presión constante de Kiev

En Briansk, Putin optó por Kovalchuk, un funcionario con experiencia dentro de la estructura instalada por Rusia en zonas ocupadas del este ucraniano. Su nombramiento refuerza la tendencia del Kremlin de colocar perfiles ligados directamente al conflicto en posiciones sensibles de gobierno regional.

Los cambios se producen mientras aumentan las advertencias europeas sobre una posible pérdida de fortaleza política y militar de Moscú.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó esta semana que las declaraciones recientes de Putin reflejan un escenario menos sólido para el Kremlin.

Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo Kallas tras una reunión con ministros de Defensa europeos. “Creo que existe una oportunidad para poner fin a esta guerra”, agregó.

Funcionarios occidentales y autoridades ucranianas sostienen que Rusia atraviesa un momento más complejo en el campo de batalla después de un año en el que Moscú había logrado estabilizar parcialmente el frente. Según esas evaluaciones, el Ejército ruso enfrenta un elevado número de bajas mientras Ucrania incrementa sus operaciones contra infraestructura energética y objetivos militares dentro del territorio ruso.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman/Archivo)
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

En los últimos días, Moscú impulsó además una tregua temporal de tres días vinculada a las conmemoraciones de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, el Kremlin redujo parte del despliegue previsto para el desfile militar en la Plaza Roja, una decisión interpretada por analistas internacionales como una señal de preocupación ante posibles ataques ucranianos.

Pese a las negociaciones diplomáticas intermitentes y a los intentos de mediación impulsados por distintos actores internacionales, la guerra continúa sin perspectivas claras de resolución inmediata. En ese contexto, los cambios ordenados por Putin en dos regiones fronterizas reflejan la relevancia que el Kremlin asigna actualmente a la seguridad interna y al control político en las zonas más expuestas al conflicto.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

BelgorodBrianskUcraniaRusiaVladimir PutinKremlinKievÚltimas Noticias AméricaViacheslav GladkovAlexandr BogomazOfensiva ucranianaGuerra Rusia-UcraniaFrontera con Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

El secretario general reunió a líderes del flanco oriental y nórdico en Bucarest y presentó la visión de una “OTAN 3.0”, basada en nuevas tecnologías y las lecciones de la guerra en Ucrania

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La cotización del crudo registró una baja por preocupaciones sobre posibles subidas de tasas en Estados Unidos y dudas sobre los resultados de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, además del prolongado cierre del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos

Wang se declaró culpable ante un tribunal federal y enfrenta hasta diez años de prisión. Andrei Serbin Pont reconstruyó en Infobae al Mediodía cómo operaba la red que ejecutaba instrucciones directas de Beijing

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos

La fiscalía francesa pidió siete años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy por una presunta financiación libia en su campaña de 2007

Sarkozy niega cualquier vínculo con el dinero y rechazó haber pactado con el dictador Muamar Gadafi. La sentencia se conocerá el 30 de noviembre, pero la defensa aún puede apelar

La fiscalía francesa pidió siete años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy por una presunta financiación libia en su campaña de 2007

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos

Equipos de rescate retiraron cuerpos calcinados y la violencia se extendió hasta Sidón y Tiro

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fatal incendio en una casa de Concordia: dos nenes de 5 y 6 años murieron y el padre quedó internado

Fatal incendio en una casa de Concordia: dos nenes de 5 y 6 años murieron y el padre quedó internado

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: marcha de la Comunidad Politécnica se dirige a Secretaría de Gobernación

El Congreso de la República podría hacer que Colombia pierda $7 billones por no aprobar norma propuesta por la Dian y los exportadores

Captaron en Mendoza al gato andino, uno de los animales más difíciles de ver del mundo

Reaparece Enrique Inzunza en redes tras polémica por señalamientos de EEUU y su ausencia en la Comisión Permanente del Senado

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH ve como una oportunidad la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

La CIDH ve como una oportunidad la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

Comisión de la Asamblea Legislativa avala renovación gratuita del DUI para más de 400,000 salvadoreños

Una docena de casos confirmados y más de 1,900 sospechosos de dengue en El Salvador en lo que va del año

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

ENTRETENIMIENTO

‘Las guerreras K-pop’ tendrá gira mundial: Netflix lleva el éxito animado a los conciertos en vivo

‘Las guerreras K-pop’ tendrá gira mundial: Netflix lleva el éxito animado a los conciertos en vivo

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

El caso de la muerte de Matthew Perry por sobredosis de ketamina suma otra condena

Luego de 40 años, David Lee Roth reveló el verdadero significado de Jump

Los secretos mejor guardados de Olivia Newton-John salen a la luz: “La etiqueta de ‘simpática’ no le hacía justicia”