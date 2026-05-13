Tulio Gómez reveló la razón por la que Hugo Rodallega nunca llegó a América de Cali: “Yo sí lo quería traer”

El goleador de Independiente Santa Fe marcó triplete ante América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, con lo que llegó a los 302 goles como profesional - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El nombre de Hugo Rodallega volvió a sacudir el entorno del América de Cali. Esta vez no por un rumor de mercado ni por una negociación en curso, sino por una confesión que revivió una de las historias más comentadas del fútbol colombiano en los últimos años.

El miércoles 13 de mayo, en Caracol Radio, el periodista César Augusto Londoño reveló detalles de una conversación que sostuvo con Tulio Gómez, máximo accionista del club Escarlata, sobre las razones por las cuales el delantero nunca terminó vistiendo la camiseta roja.

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Según contó Londoño, Tulio fue directo al explicar lo sucedido. “Yo sí lo quería traer”, le habría dicho el dirigente, antes de explicar que las decisiones deportivas de aquel momento terminaron frenando la operación. Cuando el atacante fue ofrecido al club, tanto Alexandre Guimarães, en ese momento director técnico del equipo, como el entonces presidente Mauricio Romero se opusieron a su llegada. El argumento, según recordó Tulio Gómez, estaba relacionado con la edad del jugador.

Hugo Rodallega luego de superar la marca de 300 goles hizo un top de los tres mejores goles que ha hecho como profesional - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Hugo Rodallega estuvo cerca dos veces de América de Cali

La situación incluso habría tenido un antecedente con Juan Carlos Osorio. El entrenador manifestó públicamente en su momento que no quería futbolistas “tan adultos”, pues aseguraba tener en el plantel jugadores que serían “el próximo Duván Zapata”. Esa postura terminó alejando la posibilidad de que Rodallega aterrizara en Cali, pese a que ya existían conversaciones adelantadas entre el atacante y Tulio Gómez.

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Lo llamativo del caso es que no se trató de un único intento fallido. Rodallega estuvo cerca del América en al menos dos oportunidades consecutivas. En ambas ocasiones, el delantero manifestó interés y disposición para vestir la camiseta del equipo del que es hincha desde niño, pero las decisiones internas del club terminaron cerrándole la puerta.

La relación sentimental entre Rodallega y el América nunca ha sido un secreto. El delantero nacido en Candelaria, Valle del Cauca, ha reconocido públicamente en varias entrevistas que creció siguiendo al conjunto escarlata y que siempre existió el deseo de jugar allí. Incluso, en distintas etapas de su carrera en el exterior, dejó abierta la posibilidad de regresar a Colombia para cumplir ese sueño.

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el directivo se refirió al jugador de Independiente Santa Fe- crédito John Paz/Colprensa/ @tulioagomezg/Instagram

Mientras el América dudaba, Rodallega siguió construyendo una carrera sólida. Tras su largo recorrido internacional por ligas como las de Inglaterra, Turquía y Brasil, el atacante terminó regresando al fútbol colombiano para defender los colores de Independiente Santa Fe. Y allí, lejos de evidenciar un declive por la edad, terminó demostrando justamente lo contrario.

Cuando ha sido abordado para hablar sobre América de Cali y la posibilidad de jugar allí, Rodallega ha expresado: “Mi corazón ahora está con Santa Fe y ya lo que fue, fue. Yo voy a seguir siendo hincha, eso no me lo va a quitar nadie”.

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¿Si queda libre, América o Deportivo Cali? “Yo ya tengo 40 años, es que no puedo hacer esas cuentas de que quedo libre. Ante esa suposición... Quindío. Ya dije que le echen tierrita a eso, pero va a quedar siempre la espinita y digamos que América”.

El colombiano abrió el marcador de volea ante Aston Villa, gol que es considerado por el mismo como uno de los mejores de su carrera - crédito LaPremierLeague/Instagram

Goles de Hugo Rodallega por temporada y equipo

Independiente Santa Fe

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Temporada 2026-2027: 14 goles en 27 partidos

Temporada 2025-2026: 24 goles en 45 partidos

Temporada 2024-2025: 18 goles en 48 partidos

Temporada 2023-2024: 15 goles en 36 partidos

Total con Santa Fe: 71 goles

Esporte Clube Bahia

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Temporada 2022-2023: 1 gol

Temporada 2021-2022: 6 goles en 22 partidos

Total con Bahía: 7 goles

Denizlispor

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Temporada 2020-2021: 14 goles

Temporada 2019-2020: 6 goles

Total con Denizlispor: 20 goles

Trabzonspor

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Temporada 2018-2019: 16 goles

Temporada 2017-2018: 13 goles

Temporada 2016-2017: 6 goles

Total con Trabzonspor: 35 goles

Akhisar Belediyespor

Temporada 2016-2017: 4 goles

Temporada 2015-2016: 21 goles

Total con Akhisar: 25 goles

Fulham F.C.

Temporada 2014-2015: 11 goles

Temporada 2013-2014: 6 goles

Temporada 2012-2013: 3 goles

Total con Fulham: 20 goles

Wigan Athletic F.C.

Temporada 2011-2012: 2 goles

Temporada 2010-2011: 9 goles

Temporada 2009-2010: 10 goles

Temporada 2008-2009: 3 goles

Total con Wigan: 24 goles

Club Necaxa

Temporada 2008-2009: 15 goles

Temporada 2007-2008: 9 goles

Total con Necaxa: 24 goles

C.F. Monterrey

Temporada 2007-2008: 1 gol

Temporada 2006-2007: 3 goles

Total con Rayados: 4 goles

Atlas F.C.

Temporada 2006-2007: 5 goles