El Salvador

Una docena de casos confirmados y más de 1,900 sospechosos de dengue en El Salvador en lo que va del año

La mayoría de las notificaciones recientes de casos sospechosos de dengue en El Salvador corresponde a niños y adolescentes, especialmente entre diez y diecinueve años, según datos de vigilancia epidemiológica que muestran un incremento sostenido en las últimas semanas

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El Salvador reporta 12 casos confirmados de dengue y trece egresos hospitalarios en seis municipios clave. (Imagen cortesía)
El Salvador reporta 12 casos confirmados de dengue y trece egresos hospitalarios en seis municipios clave. (Imagen cortesía)

El Salvador ha reportado 12 casos confirmados de dengue y trece egresos hospitalarios de pacientes. Los casos confirmados corresponden a personas procedentes de seis municipios: Sonsonate oeste, San Salvador oeste, San Salvador sur, San Salvador centro, San Salvador este y La Paz oeste, con dos diagnósticos en cada uno.

Además, en diez municipios del país se ha detectado un índice larvario superior al promedio nacional, destacando entre ellos Morazán sur, Chalatenango norte, Sonsonate oeste, Cuscatlán norte y San Salvador centro.

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Junto a estos datos confirmados, el país enfrenta una cantidad considerable de notificaciones bajo sospecha. En lo que va del año, El Salvador ha registrado 1,923 casos sospechosos de dengue. La tendencia de casos sospechosos ha mostrado un comportamiento en ascenso durante las últimas semanas.

En la semana comprendida entre el 3 al 9 de mayo se notificaron 98 sospechas. Previamente, entre el 12 y el 18 de abril, se habían registrado 81 casos sospechosos; esa cifra subió a 86 en la semana siguiente y llegó a 93 en la última semana de abril.

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El país acumula 1,923 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, con tendencia en aumento durante mayo. (Imagen cortesía)
El país acumula 1,923 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, con tendencia en aumento durante mayo. (Imagen cortesía)

El análisis por grupos de edad indica que las personas entre 10 y 19 años representan el sector más afectado, con 615 casos sospechosos reportados. Le siguen quienes tienen entre cinco y nueve años (515 sospechas) y el grupo de uno a cuatro años (284 notificaciones). Estos datos muestran que los adolescentes y niños constituyen los segmentos más vulnerables frente al dengue en la actualidad.

El avance del dengue en El Salvador se concentra en ciertos municipios y afecta principalmente a menores y jóvenes. La vigilancia epidemiológica se ha reforzado para detectar y atender posibles complicaciones, mientras las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del virus en el territorio.

Características del dengue y transmisión

La Organización Panamericana de la Salud describe al dengue como una enfermedad febril que puede afectar a lactantes, niños y adultos. La transmisión ocurre a través de la picadura de un mosquito infectado con alguno de los cuatro serotipos del virus.

El cuadro clínico puede variar desde ausencia de síntomas hasta fiebre alta acompañada de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, articular y erupciones cutáneas.

En algunos casos, la enfermedad evoluciona hacia formas graves, con complicaciones como dificultad respiratoria, sangrado importante o afectación de órganos.

Infografía sobre el dengue con un mosquito, virus, glóbulos rojos, y secciones que explican síntomas, transmisión y riesgos de la enfermedad.
La transmisión del dengue ocurre por la picadura del mosquito Aedes aegypti, portador de uno de los cuatro serotipos virales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una medicina específica para el tratamiento del dengue. Por esta razón, la prevención y el control del vector son las principales estrategias de salud pública para evitar la propagación del virus.

El dengue tiende a mostrar un patrón estacional definido: en el hemisferio sur, la mayoría de los casos ocurre en la primera parte del año, mientras que en el hemisferio norte predomina en la segunda mitad.

Prevención y control del mosquito transmisor

Para reducir el riesgo de transmisión, la OPS recomienda la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Este vector prefiere depositar sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, como tambores, barriles y llantas, ubicados dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo.

Los huevos pueden resistir condiciones secas por más de un año, lo que facilita la permanencia del mosquito en el entorno.

Las acciones sugeridas para el control del dengue incluyen evitar la acumulación de agua en recipientes al aire libre, tapar adecuadamente tanques y depósitos, y eliminar la basura en bolsas plásticas cerradas. La prevención requiere la colaboración de las familias, la comunidad y la coordinación entre diferentes sectores de la sociedad.

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