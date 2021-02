Nicole Neumann volvió a hablar de su acercamiento con Pampita: ¿la reconciliación está cada vez más cerca?

Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain, enfrentadas desde siempre y unidas por el coronavirus

El histórico enfrentamiento mediático entre Nicole Neuman y Carolina Pampita Ardohain parece haber dado un nuevo paso en el sinuoso camino de la reconciliación. Enemistadas prácticamente desde los comienzos de la morocha en el modelaje, cuando tomaron diferentes caminos aparentemente irreconciliables, la pandemia de coronavirus aflojó las defensas y en los últimos meses, salvo algún que otro chispazo, tuvieron una relación más de idas de que vueltas.

Todo comenzó en agosto pasado, cuando Nicole dio positivo de coronavirus. La modelo pasó el aislamiento junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero y reveló que a pesar de haber sido asintomática, tuvo leves síntomas similares a los de un resfrío. “Tuve ardor de garganta, cansancio extremo, de a ratos me te da como un mareo”, contó en su regreso como panelista a Nosotros a la mañana (El Trece).

“Llegaba a la noche y casi quería llorar del agotamiento, porque estaba enferma y tenía que hacer las cosas de la casa, limpiar, y atender a mis hijas. Eso no me permitió caer, porque pensaba: ‘si me agarra algo, ¿qué hacen mis hijas?’”, continuó y agradeció a Dios que las niñas permanecieran a salvo de la enfermedad. “Era lo que más miedo tenía”, agregó.

Nicole Neumann contó cómo transitó el aislamiento mientras tuvo coronavirus

En aquella oportunidad, Nicole se quejó por la filtración de su caso positivo, ya que tenía la intención de contarlo una vez que suceda todo. La noticia la difundió Agustín Magaldi, en El show del problema, el programa de El Nueve que por entonces compartía con Mica Viciconte. Los rumores apuntaron a la actual pareja de Cubero como fuente de la información, y aunque el conductor lo negó, Pampita salió al cruce para defender a su colega, quien agradeció públicamente el gesto.

Días más tarde, en su programa Pampita Online (NET TV), la conductora dio precisiones sobre el nuevo estado de situación en la histórica disputa contra Nicole: “No es que vamos a forjar una amistad ni mucho menos, pero estamos grandes para engancharnos con la pelea entre la rubia y la morocha. Eso pasó hace 20 mil años”, precisó y apeló a un argumento de solidaridad de género: “Entre mujeres nos tenemos que tratar bien, apoyarnos, cuidarnos. Si empezamos a poner entre todas ese granito de arena la sociedad puede cambiar”.

En su programa de NET TV, Pampita defendió a su colega

A comienzos de este año la situación se invirtió y la que contrajo el virus fue Pampita. La morocha se contagió junto a su marido, Roberto García Moritán, luego de un viaje a México en el que celebraron sus respectivos cumpleaños y anunciaron que están esperando una beba.

Pampita fue muy criticada por no haber respetado la cuarentena obligatoria para los turistas que regresan al país y contestó con un duro descargo en sus redes sociales. “Empatía cero, ¿cómo pueden insultarme por estar enferma?”, escribió la conductora que defendió su accionar y atacó a quienes la cuestionaron: “Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, ¡y le dan a la gente su peor versión! ¿En qué momento perdieron la humanidad?”.

La intimidad de Pampita y sus hijos mientras transita el aislamiento por coronavirus

En diálogo con Teleshow , Nicole se solidarizó con Pampita y recordó lo que había sufrido en carne propia. “A mí me hicieron muchos lo mismo y ella empatizó con mi enfermedad y la de mis hijas. Es horrible que en momentos de enfermedad y vulnerabilidad la gente te pisotee”, señaló la rubia que replicó el gesto de su ¿ex? adversaria: “Como ella hizo público el apoyo, sentí hacer lo mismo. Encima está transitando un embarazo que ya te pone híper sensible”, agregó.

La conductora de Nicole al mediodía (Canal KZO) le escribió a su colega y se puso a disposición: “¡Hoy te banco yo a vos! Cualquier duda, info o lo que necesites (creo estamos en el mismo barrio), ¡acá estoy, @pampitaoficial! ¡Que se mejoren pronto!”. Posteriormente, en declaraciones a Paparazzi, dio más precisiones de la comunicación.

“Yo le mandé mensaje privado con mi número de teléfono, el día de mañana si quiere me contestará”, señaló la rubia que reveló cómo está la relación en las redes sociales. “Mis grupos fans de Instagram me avisaron que me empezó a seguir, y decidí seguirla también. Siempre prefiero estar bien con todo el mundo”, cerró, y no descartó la posibilidad de trabajar juntas en un futuro. Nicole y Pampita hoy son amigas en el mundo virtual, ¿cómo seguirá la historia en el mundo real?

