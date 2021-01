Pampita furiosa contra quienes la criticaron tras contagiarse coronavirus: “Empatía cero, ¿cómo pueden insultarme por estar enferma?”

La modelo, embarazada de casi cuatro meses, tiene coronavirus (IG: @pampitaoficial)

Carolina Pampita Ardohain contrajo COVID-19 con su esposo, Roberto García Moritán, y permanecen aislados. La conductora y el empresario regresaron el jueves pasado a la Argentina en un vuelo proveniente de México, adonde viajaron para celebrar sus respectivos cumpleaños junto a sus familiares. Allí también aprovecharon la ocasión para confirmar que están esperando una beba.

La modelo confirmó la noticia a través de un posteo en sus redes sociales. “Sí, estoy contagiada de coronavirus y Robert también”, indicó, y agregó que el resultado de los testeos de sus hijos dio negativo, pero que de todas formas se volverán a hacer otro “por las dudas”. “Ellos están perfectos de salud. No tuvieron ningún síntoma. Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado”, aclaró.

“Llegamos a la Argentina con el PCR negativo, como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por el protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento, estamos con Robert aislados en una habitación”, aseguró en su cuenta oficial de Instagram. De esta manera, debió suspender el viaje a Miami que tenía previsto en los próximos días, ya que estaba invitada al cumpleaños de 15 de la hija del ex futbolista chileno Iván Bam Bam Zamorano.

La noticia tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación. Pampita estuvo escuchando algunos comentarios negativos sobre lo que le estaba pasando. Cansada de las críticas y de que la juzgaran por haber viajado al exterior estando embarazada,este viernes escribió un fuerte mensaje titulado “Empatía cero” en una historia de Instagram.

“Parece que si te contagias, los medios te crucifican. ¿Cómo pueden insultarme por estar enferma? ¡Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. ¡El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima!”, señaló furiosa en la red social.

“Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, ¡y le dan a la gente su peor versión! ¿En qué momento perdieron la humanidad?”, preguntó Ardohain de manera irónica.

Además, aprovechó para hablar de su estado de salud y dejar una reflexión: “Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar por esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque la verdad te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!

El mensaje de Pampita, furiosa por las críticas (IG: @pampitaoficial)

Esta semana, Benjamín Vicuña recibió la visita de sus tres hijos, antes de saber que su ex pareja había dado positivo de coronavirus. De esta manera, coincidió con el día en que al chileno y su mujer, la China Suárez, les correspondía hisoparse porque están grabando una comedia producida por Kapow para Disney y dirigida por Ana Katz que les exige realizarse el estudio dos veces por semana. La pareja de actores dio negativo.

La semana próxima no les toca grabar, es por eso que cuando no trabajan, prefieren mantenerse aislados en su casa y no salir ni estar en contacto con nadie. Además, el actor también está culminando las grabaciones de la serie Demente en Chile, motivo por el cual también suele realizarse seguido los testeos cada vez que viaja, y además realiza la cuarentena correspondiente.

