El comentario irónico de Nicole Neumann sobre la forma en que Pampita anunció su embarazo

Nicole Neumann y Pampita Ardohain nunca tuvieron una buena relación

Carolina Pampita Ardohain confirmó su embarazo este domingo, durante el festejo de su cumpleaños número 43 que realizó en la Riviera Maya, donde está pasando sus vacaciones familiares. Mediante un vivo de Instagram, reveló que está esperando a su primer hijo junto a su esposo, Roberto García Moritán.

“Acá todo este grupo ya sabe. Me lo han preguntado mucho, sobre todo este último mes, todo el tiempo, todos los días... Se viene el bebé”, dijo la modelo, mientras su marido le acaricia el vientre. Luego agregó: “¡Vamos a descubrir qué es!”. De manera inmediata, tomó un globo que tenía la leyenda “¿Boy or Girl?” (nene o nena). Tras la cuenta regresiva de diez, lo rompió cual piñata. Fue entonces cuando salieron papelitos de color rosa, dejando en claro que se trataba de una nena.

Pampita anunció que está embarazada

Cabe recordar que Carolina estuvo en pareja durante una década con Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos: Blanquita, quien falleció en 2012 cuando tenía 6 años; Bautista, de 12; Beltrán de 8; y Benicio de 6. Por su parte, Roberto tiene dos hijos de su matrimonio con Milagros Brito: Santino de 15 y Delfina de 13. Así que, entre ambos, terminaron ensamblando una familia más que numerosa.

La noticia generó una enorme alegría en sus familiares y rápidamente se viralizó en las redes sociales y en los medios de comunicación. Este lunes, en el ciclo Nosotros a la mañana mostraron el video y realizaron un debate sobre la manera que eligió la conductora de dar a conocer que estaba en la dulce espera. Nicole Neumann hizo un comentario irónico y tuvo una discusión con su compañera, Karina Iavícoli.

“¿Saben a lo que me hace acordar? Vieron el italiano Gianluca Vacchi que tuvo ahora a su primera hijita... Él para comunicar que era mujer hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad que tiraba un humo rosa...”, aseguró la panelista.

Nicole Neumann habló del embarazo de Pampita (Video: Nosotros a la mañana, El Trece)

Karina no se quedó callada y le preguntó: “¿Vos estás diciendo que Pampita se copió de Gianluca Vacchi?”. Su compañera le respondió: “No, estoy diciendo que se ve que hoy se usa eso. Yo hasta mi última hija no se usaba”. Fiel a su estilo contestatario, la periodista afirmó: “Me sonó que lo dijiste como que se copió...”.

El enfrentamiento siguió unos minutos más ante la atenta mirada de sus compañeros de trabajo. “Me acordé porque tiró un humo rosa que comunicaba a sus conocidos y familiares, y que iba a tener una mujer”, se justificó Neumann. Mientras que Iavícoli aseguró: “Discúlpenme, pero no me parece inocente el comentario de Nicole”.

Enojada, la ex de Fabián Cubero le hizo un reproche a su colega: “Karina, sacate a LAM (Los Ángeles de la Mañana) de encima, en este programa no vinimos con maldad!”. La ex panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito le contestó: “Yo termino en los lugares y suelto rápido, la que no suelta con Pampita me parece que sos vos, porque fuiste la que trajo la comparación”.

La modelo volvió a aclarar que no tenía ningún problema con Pampita, más allá de que ambas nunca tuvieron una buena relación y han protagonizado varias peleas mediáticas, como cuando trabajaban en el Bailando. “Ninguna comparación, solo dije ‘me hace acordar a él que tiró el humito rosa’... Después lo que vos supongas es un temita tuyo, no mío...”.





SEGUÍ LEYENDO

Jennifer Lopez en Turks and Caicos, Alessandra Ambrosio en Brasil y Emily Ratajkowski en Nueva York: celebrities en un click

El comentario de Pablo Echarri sobre el choque que protagonizó el Dipy en una carrera de autos y la dura respuesta del músico

Nati Jota fue criticada tras subir un video en bikini: “Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma”

Estrategias diferentes y un objetivo en común: así llegan Claudia Villafañe y Analía Franchín a la final de Masterchef Celebrity