Pampita habló sobre las idas y vueltas con Nicole Neumann: “Estamos grandes para engancharnos con la pelea entre la rubia y la morocha”

Pampita Ardohain y Nicole Neumann, ¿reconciliadas?

Carolina Ardohain y Nicole Neumann han logrado triunfar en el mundo de la moda y el espectáculo. En varias oportunidades compartieron pasarelas y participaron en eventos o campañas publicitarias. Jamás fueron amigas y mantuvieron una relación distante. Incluso se rumoreó que fue la panelista de Nosotros a la mañana quien le puso el apodo de “mucamita” a Pampita, pero ella siempre lo negó.

Más allá de sus diferencias, la conductora de Pampita Online sorprendió a todos cuando defendió a su colega en medio de un nuevo conflicto con Fabián Cubero. Todo arrancó cuando Nicole dio positivo para COVID-19 y algunos la criticaron por el supuesto accionar con su empleada doméstica. Además, la modelo le abrió las puertas de su casa al ex jugador para que pudiera ver a sus tres hijas, pero él prefirió no ir.

La esposa de Roberto García Moritán le aconsejó a Poroto que aprovechara esta oportunidad para demostrarle todo el cariño a Allegra, Sienna e Indiana durante el aislamiento que debieron cumplir. Además, la conductora de Net TV enfrentó a Magaldi por la filtración de la noticia del COVID positivo para una de las hijas Nicole. Por este gesto, la modelo se lo agradeció públicamente.

Pampita habló de su apoyo a Nicole Neumann (Video: NET TV)

Luego de este acercamiento, Hernán Drago le preguntó a Ardohain si estaba dispuesta a tomar un café con su colega. “Fue autentico lo que paso acá, no hubo un interés para otra cosa y nos es que vamos a forjar una amistad ni mucho menos”, respondió en su programa. También se refirió a las diferencias que tuvieron en el pasado: “Nosotros estamos grandes para engancharnos con la pelea entre la rubia y la morocha. Eso pasó hace 20 mil años. Siento como mamá que tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos. Entre mujeres no nos tenemos que pelear”.

Más tarde, habló de la importancia de ser solidarias entre las mujeres: “Todavía estamos en desventaja con los hombres. Es mentira que logramos la igualdad con los hombres y tenemos que predicar con el ejemplo. Entre mujeres nos tenemos que tratar bien, apoyarnos, cuidarnos. Si empezamos a poner entre todas ese granito de arena la sociedad puede cambiar. Pero si entre nosotras no estamos unidas, con todo lo que les pasa a las mujeres acá y en el mundo, con todas las desventajas que tenemos hasta el día de hoy, no lo vamos a poder lograr”.

Cuando Drago le consultó a la ex de Benjamín Vicuña si le gustaría volver a entrevistar a la modelo, ella contestó: “No sé, porque cuando hay entrevistas juntas hay mucha expectativa mediática y eso te quita mucha naturalidad. Hay mucha presión exterior que no permite que uno esté en su mejor versión. Siento que no vale la pena ese show mediático... Creo que no es necesario, siempre que pasan estas entrevistas tan fuertes es para quilombo”. Luego, aclaró que las puertas de su programa estaban abiertas para todos.... dejando en claro que no tendría problemas en sentarse a charlar con Nicole otra vez.





