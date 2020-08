Sus síntomas, los de su hija y la actitud que esperaba de Fabián Cubero: cómo fue el aislamiento de Nicole Neumann por el coronavirus

Nicole Neumann contó cómo transitó el aislamiento mientras tuvo coronavirus (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

Después de dos semanas, Nicole Neumann regresó este lunes a Nosotros a la mañana luego de haber permanecido aislada en su casa tras haber dado positivo de coronavirus. La modelo indicó que la primera en presentar síntomas fue Daniela, la empleada doméstica que vive con ella y cuida a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. “Pagué cinco hisopados. El de mis tres hijas, el mío y el de Daniela. Los hicimos de manera privada”, sostuvo quien lamentó que se haya difundido la noticia. “Me obligaron a hablar en el día siete de mi enfermedad. A mí me hubiera gustado contarlo después de pasarla”.

Al mismo tiempo, describió como “una sensación molesta” la del hisopado y aseguró que dos de sus tres hijas decidieron hacérselo de manera voluntaria ya que no era necesario. “Ellas quisieron saber”, explicó y habló de los síntomas que tuvo la niña a la que le dio positivo. “Yo no quería hablar de mis hijas, ni que se hablara de su salud, pero no me queda otra que aclarar”, dijo luego de que en otro programa de televisión afirmaran que una de sus niñas se había contagiado.

“Tuvo muchos días de cansancio, estuvo en la cama. También le ardían los ojos, no podía abrirlos”, aseguró y agradeció a las amigas que viven en el mismo barrio de ella -en zona norte- que le acercaron la medicación que no llegaba hasta la puerta de su hogar.

Con respecto a su caso, a pesar de haber sido asintomática, explicó que tuvo “mínimos síntomas como si fuera un resfrío”. “Tuve ardor de garganta, cansancio extremo, de a ratos me te da como un mareo”. Sin embargo, el hecho de estar sola al cuidado de sus tres hijas hizo que no pudiera transitar la enfermedad en reposo. “No pude sentirme mal porque tenía que atenderlas. Salvo una vez, que me senté en la mesa del comedor y las fui guiando para que hagan una tarta porque yo no podía más”.

“Llegaba a la noche y casi quería llorar del agotamiento, porque estaba enferma y tenía que hacer las cosas de la casa, limpiar, y atender a mis hijas. Eso no me permitió caer, porque pensaba: ‘si me agarra algo, ¿qué hacen mis hijas?‘”, continuó y agradeció a Dios que las niñas actualmente gozan de buena salud. “Era lo que más miedo tenía”.

Por otro lado, confirmó que cuando se enteró de su diagnóstico se comunicó con su ex marido, Fabián Cubero, para que se enterara por ella y no por los medios, y aseguró que le dijo que las puertas de su casa estaban abiertas para que pudiera ir a ver a sus hijas. “Es lo que hubiera querido yo si hubiera pasado al revés. Yo hubiera querido estar al lado de mis hijas”, dijo y evitó revelar cuál fue la respuesta que le dio Cubero al rechazar su propuesta.

Días atrás, Sandra Borghi -compañera de Nicole en Nosotros a la mañana-, había contado cómo fue la charla que tuvo la ex pareja. “Cuando ella se entera de que es positiva, lo llama al padre y le dice ‘las nenas no pueden salir de acá, pero te abro las puertas de mi casa para que entres y te quedes en la habitación de las nenas todo el tiempo que quieras. Yo me aíslo, pero no te voy a prohibir ver a tus hijas’”, dijo la periodista.

“Lo quiero contar porque yo estoy separada, y no puedo creer las cosas que escucho. Uno hasta que no se mete en la historia de la gente no lo puede creer. La verdad es que cuando la conocí a Nicole le dije, son dos años de pelea y después se pasa. Pero esta es la historia de nunca acabar”, agregó, defendiendo a su compañera.

Visiblemente enojada, reprodujo la respuesta que Cubero le habría dado a Nicole ante la posibilidad de ir a visitar a sus hijas. “Ella le dijo ‘yo te abro las puertas de mi casa y podés venir ver a tus hijas las veces que quieras’. Y la respuesta de él fue ‘bue, no me voy a morir por estar diez días sin ver a mis hijas’”.

Nicole, por su parte, contó que Daniela ya está recuperada y por eso volvió a trabajar a su casa. De hecho, mientras la modelo estaba cumpliendo con sus obligaciones laborales, su empleada estaba al cuidado de sus hijas. “Se comunicó con la gente que se tuvo que comunicar para reclamarle por qué se habló de ella en televisión”.

“Fue bastante espantoso escuchar tantas mentiras sobre uno mismo”, agregó sobre su situación y deseó que habiéndose separado hace cuatro años le gustaría tener paz con su ex marido. “Actuar como padres normales”.

