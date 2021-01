Una reina sin ropa, moza en un bowling y el secreto de la bombacha invisible: 60 frases y anécdotas poco conocidas de Carolina “Pampita” Ardohain

"Amo la vida y esa es la fuerza que me empuja. Amo todo lo que tiene la vida. Además, tener hijos es un motor tan fuerte para soñar y para no rendirte". Verónica Guerman / Teleshow.com 164

1. Su nombre real es Ana Carolina Ardohain Dos Santos. Por su provincia de origen y su físico diminuto aunque formado, Pancho Dotto la apodó “Pampita”.

2. Su mamá vino a la Argentina a visitar unos familiares, pero le gustó tanto el país que terminó quedándose.

3. “Es divertido y halagador ser una sex symbol. La gente me trata con respeto. No recibí ninguna propuesta indecente ni viví nada raro” (Caras, febrero 2001).

4. Afirma que de su mamá, Tania Dos Santos, una brasileña nacida cerca de Santa Catarina, heredó la simpatía, la espontaneidad y el optimismo. En 2005 circuló el rumor que había atropellado a su madre. “Lo que pasó fue que ella me regaló una mascotita que la saqué a dar una vuelta y se me escapó en el garage de la casa de ella. Como Carolina se tenía que ir rápido con la camioneta y yo estaba buscando el perrito agachada, no me vio y, bueno...”, aclaró Tania.





Su primera portada para la revista Gente, en el año 2002

5. Si debe usar transparencias elige una “bombacha invisible casera”. Ella misma contó cómo hacerla. “A tu bombacha normal le cortás las tiras de los costados, comprás una cinta bifaz, se la ponés adelante y atrás. Entonces, la bombacha queda pegada”.

6. De chica se aprendía los comerciales que pasaban por la tele y los actuaba en su cuarto.

7. Estudio ballet clásico. En su casa había un piano y a ella le gustaba ponerse debajo para mirar las teclas.

8. La primera vez que salió en una portada de revistas fue hasta un puesto de diarios y se sacó fotos junto a varios ejemplares.

9. “Un buen físico te permite acceder fácilmente a muchas cosas pero no podés permanecer si no contás además con intuición, determinación y empeño. Tenés que cuidarte física y mentalmente, además de saber adónde querés llegar”. (Caras, febrero 2001).

Por su baja estatura fue rechazada en muchos desfiles de alta costura, pero logró imponerse como modelo

10. Fue vendedora del local John L. Cook de Martínez.

11. Ella deseaba ser modelo pero solo le ofrecían ser promotora. Pero la marca de ropa del local donde trabajaba buscaba hacer una publicidad con “gente normal”. Carolina se presentó. Le pusieron un suéter, sin maquillaje, hicieron una prueba de fotos y se fue. Al mes la llamaron para decirle que ya habían publicado la foto del casting.

12. Pancho Dotto vio la publicidad, pidió su teléfono en la empresa y la llamó. El representante de modelos le dijo que tenía un viaje a Milán y que podía reunirse ese día o a su regreso. Carolina contestó “voy para allá”. En la primera entrevista ya tuvo su primera oportunidad. Un ayudante avisó que necesitaban una chica para un comercial internacional. Debía tener cara latina, ser divertida y bailar. Ella preguntó “¿Adónde hay que ir? Esa chica soy yo”. Volvió a su casa, se cambió el pantalón por un vestido y a los tres días estaba filmando en México una campaña de toallitas femeninas.

13. Todos los fotógrafos que trabajaron con ella dicen que la cámara la adora. En el 2019 el reconocido sitio Models.com, en su listado de las modelos más influyentes del mundo, incluyó a “las de siempre” como Kendall Jenner, Gigi Hadid y Cara Delevingne pero ubicó en el puesto 32, a Carolina “Pampita Ardohain”.

Fue campeona en Bailando por un sueño.

14. En sus comienzos le organizaron un viaje a Nueva York de apenas un día para participar en distintos castings. Pero camino al aeropuerto, y a punto de regresar, la llamaron de la casa de ropa interior Victoria Secret y se terminó quedando un semana.

15. Uno de sus primeros romances fue con Nicolás Palacios, hijastro del empresario Franco Macri.

16. El 12 de mayo de 2001 volvía en auto luego de cubrir la maratón de Tinelli en Bolívar como notera para el programa El rayo. Viajaba con tres compañeros por la ruta 205 cuando el vehículo volcó. Se salvó porque llevaba el cinturón de seguridad puesto. Sufrió una leve fisura de una vértebra y tuvo que usar cuello ortopédico durante un mes.

17. Luego del accidente se propuso dormir al menos ocho horas por día y tener algún día franco “cada dos o tres semanas”.

18. Su papá murió cuando ella tenía apenas seis años. Su mamá trabajaba de modista. “Recién pude poner las tulipas de las luces de casa cuando empecé a trabajar como modelo”, contó alguna vez.

Pampita y Pico Mónaco (Foto: Instagram)

19. Luego de ser elegida Reina Nacional de los Estudiantes, en Jujuy, se vino a Buenos Aires a participar del concurso “La chica más linda”. Era el año 95, pero como no ganó regresó a La Pampa. Volvió a intentarlo un año después. “Apenas tenía para comer. Almorzaba sándwiches y galletitas” recordó de esos tiempos.

20. Mientras estaba de notera con El Rayo le realizó una entrevista a Pablo Echarri, la buena onda fue evidente y se rumoreó un romance que ella desmintió. “Nunca más lo vi. Ni un llamado telefónico. Fue un invento, nada más. Cada uno está con sus cosas y solo fue una entrevista. Entre nosotros no surgió nada”.

21. “No le tengo mido a nada, a nada. Y además me creo capaz de hacer todo, porque sé que si uno se prepara lo puede conseguir. Hay que ver qué es lo que uno quiere y prepararse”. (Suplemento Mujer, noviembre, 2001).

"Llegar a casa y que mis hijos me vean hacer lo que más me gusta, me emociona. Me encanta la vida en familia, pero el trabajo me tira, me gusta. Soy de arriesgarme, en elegir proyectos y jugarme por eso" (GM Press)

22. Su familia paterna tenía campo. De chica aprendió a montar a caballo, ordeñar vacas y criar gallinas.

23. Pampita contó que hasta los 16 años practicó danzas y casi no tenía formas en su cuerpo. Pero que al abandonar el ballet se desarrolló de golpe.

24. A Jorge Guinzburg le contó que su primera vez fue a los 17 años. Ocurrió en la casa de los padres del novio, cuando ellos estaban de viaje. Después de unos meses, él la dejó y ella reconoce que quedó “destrozada”.

25. Después de coronarse de Reina de los Estudiantes de La Pampa debía participar del certamen final en Jujuy. Su mamá no la quería dejar ir porque salía muy caro. Una casa de ropa le prestó un vestido y el gobierno provincial le pagó el pasaje. Los seis vestidos de gala que debía llevar se los confeccionó su mamá.

26. En sus primeros tiempos en Buenos Aires ganaba justo para pagar el alquiler. Su mamá le enviaba paquetes con comida desde Santa Rosa: fideos, latas. Carolina se levantaba a las 4 de la mañana para retirar la encomienda en Retiro.

En 1994 fue elegida Reina de los estudiantes. Foto: ARchivo GENTE

27. “Soy re amarreta. Ahora todo el mundo me pide plata prestada y me da bronca. Los amigos se piensan que soy millonaria. Y a mí me cuesta lo que gano”. (Viva, febrero 2002).

28. Solía ir al supermercado bien temprano cuando no había nadie. Compraba yogur descremado y agua mineral.

29. En el último año del secundario comentaba los mensajes telefónicos en un programa del Canal 3. Si sorteaban una bici era la encargada de sacar el papel.

30. En sus inicios contaba que tres veces por semana se realizaba tratamientos con electrodos en la cola, se ponía oxígeno para sacar todas las impurezas del cuerpo y hacia crioterapia. Cuando estaba en su casa, para dormir, usaba aparatos de ortodoncia y realizaba una rutina de siete ejercicios con 40 abdominales cada una.

31. Una automotriz japonesa le regaló una camioneta porque les interesaba que la vieran subida a ese marca. Como no sabía manejar hasta le pagaron el curso.

"Estuve en varias situaciones, en algunas en las que no estuve del todo feliz, que no salieron como me hubiera gustado… pero nunca viví eso ni con vergüenza ni con la necesidad de tener que esconderme. Amo la vida y esa es la fuerza que me empuja. Amo todo lo que tiene la vida"

32. Tuvo una dóberman enana a la que bautizó Asunción. La llevaba a todos lados.

33. En las producciones de foto, cuando se aburría, leía algún libro. Les gustan las novelas o los de autoayuda.

34. “En el colegio no era la más popular ni la más linda. Era una romántica insoportable, la estúpida que sufría por amor” (Viva, diciembre 2003)

35. En Chile aceptó ir al programa de Cecilia Bolocco pero antes firmó un contrato que estipulaba que si le hacían preguntas de su vida privada debían pagar una multa.

36. No quiso saber el sexo de su primer hijo porque “nos parece una linda ilusión. Una sorpresa de ese momento”. Le prohibió al médico que se lo cuente a nadie, ni siquiera a su mujer.

37. Luego de hacer un programa en la televisión española, una revista para hombres de ese país la eligió entre las siete mujeres más sexys del planeta junto a Scarlett Johanson y Angelina Jolie.

"Una mujer alegre se convierte inmediatamente en atractiva. Es importante también una sonrisa espontánea, no prefabricada".

38. No toma alcohol ni fuma. No sabe lo que embriagarse ni los efectos de la resaca.

39. Suele reservar los pasajes solo como Ana Santos. Es para que no la ubiquen y le avisen a los periodistas. Sí reconoce que usa su nombre completo para conseguir lugar en un restaurant.

40. Al segundo mes de haber dado a luz ya tenía un compromiso de trabajo, así que empezó a entrenar a las tres semanas de haber parido. Durante todo el embarazo practicó natación.

41. En 2007 llegó a la semifinal de El baile de TVN, la versión chilena de Bailando por un sueño. En 2008 se coronó campeona del certamen de baile de ShowMatch. Había sido mamá de su segundo hijo, Bautista y a los dos meses ya estaba ensayando. En la final se impuso a Laura Fidalgo.

“En mi casa soy re exigente con todo. Me gusta que esté impecable, que las camas estén tendidas increíbles. Soy súper ordenada, ordeno por color los placares".

42. En el baile del caño hizo un jugado topless que vieron cuatro millones de personas.

43. “La mujer que soy hoy vino de todas las experiencias que he tenido, las buenas y las malas. No me arrepiento de nada” (Luz, junio 2008).

44. La modelo y el actor chileno, Benjamín Vicuña se conocieron en 2005, cuando ella viajó a Chile por trabajo y se enamoraron a primera vista. Ella se estaba divorciando del empresario Martín Barrantes que la demandó por infidelidad.

45. Se define romántica y muy competitiva. Se animó a cambiar varias veces de color de pelo porque “es como ser otra”.

46. Para poder venir a Buenos Aires trabajó de relacionista pública en un boliche de su provincia natal.

García Moritán pensaba que Pampita "era la mujer más linda de la Argentina y del mundo”. Pero reconoció que le parecía “totalmente inalcanzable”.

47. Su primer empleo en Buenos Aires fue de moza en un bowling. Trabajaba todos los días hasta las cinco de la mañana. Fue un tiempo donde recibía “poca propina y muchas groserías”.

48. “Yo sé perfectamente cuánto vale mi trabajo. No me da ninguna culpa cuando tengo que pasar un presupuesto. Porque sé lo que vende, sé lo que he luchado y sé que me lo gané. Sé el cariño que me tiene la gente”. (La Nación, junio 2010).

49 . Su boda con Martín Barrantes fue soñada. Era en un campo en La Pampa y ella quería llegar en un auto descapotable que le mandaba Pancho Dotto. Pero el auto se rompió en el camino y Pampita no quería llegar en otro vehículo. El sacerdote luego de una espera de 45 minutos amenazaba irse. “Para que el auto no fuera a buscarme hasta el pueblo le pedí al señor de seguridad que me dejara en el cruce del camino. Me bajé ahí, vestida de novia en medio de la ruta, acompañada por Benito (Fernández). Pasaban los camioneros y me miraban sin entender nada. Parecía una novia fugitiva en medio de la ruta”, relató la conductora en su programa.

50. Según Benito Fernández, que diseñó el vestido para la boda con Barrantes, “Pampita resignificó el look de las novias y marcó un antes y un después en la moda nupcial: desde el vestido con escote, las sandalias ­­­­–en esa época se usaban los zapatos cerrados–, los aros grandes, el peinado, el maquillaje con tonos bronces”. La modelo había pedido que tuviera escote y fuera romántico.

Tras el “sí, quiero” con Martín Barrantes, en octubre de 2002. El matrimonio terminó con un escandaloso divorcio y un juicio perdido por adulterio. Foto: Archivo GENTE

51. Como Mirtha Legrand jamás revela su edad.

52. Debutó como notera de El rayo (versión María Vázquez) y fue elegida Madrina de la Selección en el Mundial de Corea del Sur. Descubrió su pasión por la actuación en ciclos como Rebelde Way (2002) y Doble vida (2005). Se abrió camino internacional tanto en la televisión española como en la chilena, hasta llegar a ser campeona y jurado de Bailando por un sueño. Con Pampita online por Telefe no le fue bien, pero continuó con su ciclo en Kzo y Net TV.

53 . Para una Pascua, Benjamín Vicuña la sorprendió con un sofisticado bolso de mano. Cuando lo abrió se encontró con León un cachorro Beagle que acompañó al otro que ya tenía, Leonor. Así pudo olvidar a Carmencita, una mascota que se perdió cuando la dejaron en una guardería.

54. La separación de Barrantes fue un verdadero culebrón. Él la acusó de irse el hogar cuando todavía estaban casados. “Me gritan cornudo por la calle y eso no le gusta a nadie. A mí, menos”, contó él. En el expediente de divorcio Pampita lo acusó de no trabajar, que bebía alcohol en demasía, que ella pagaba todas las cuentas y él era un desinteresado sexual.

"Los fines de semana descanso. Entreno, hago road cycling, aparatos, y cuando hace calor voy a natación. No tengo una rutina rigurosa, me hace bien a la cabeza, más allá de lo físico, me encanta tener un momento para mí, pero no soy estricta".

55. En 2017, en su programa, Pampita habló de ese escandaloso divorcio. “Me separé, conocí a otra persona [el actor chileno Benjamín Vicuña], rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento porque había que esperar un tiempo. Yo, con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar al papel firmado para quedar embarazada, y que en ese momento eso era adulterio, a pesar de que estaba separada, que ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país. Yo no sabía que había ciertas reglas o que me podía pasar algo así. Tampoco sabía que la otra persona iba a hacer uso de la ley”.

56. Barrantes le ganó el juicio de divorcio, pero le inició otro por calumnias e injurias, daños y perjuicios. Lo dejó sin efecto cuando se enteró de la terrible noticia de la muerte de Blanca.

57. Una vez la contrataron para ir a un casamiento y hacerse pasar por la amiga de la novia. Fue con una amiga y les pagaron el hotel, la peluquería. Apareció en las fotos familiares y se quedó toda la noche en una mesa con los tíos y primos.

"Pampita" con Bautista y Beltrán. "No soy tan exigente con mis hijos, ahí soy distinta, los malcrío, soy un desastre”.

58. Otra vez fue a la casa de una señora que cumplía años y era muy fanática de Pampita Online. Carolina apareció con la torta. “Creo que cumplía 50 años. Su marido lo hizo como sorpresa y la verdad es que ella estaba feliz de la vida, me dijo ‘sos el mejor regalo’”.

59. Apenas tres meses después de conocerlo se casó con Roberto García Moritán. Pampita decidió que sus cerca de 20 damas de honor debían usar un atuendo “negro y largo, nada más”. Puli Demaria, Julieta Kemble, Angie Balbiani y Barbie Simons fueron algunas de las escogidas para convertirse en damas de honor.

60. “Tengo muy en claro las cosas que quiero. No ando con vueltas. Es blanco o negro. Y me gusta que todo sea así. Soy bravísima porque sé cómo quiero que sean las cosas. Conmigo no hay dobles mensajes”. (Mujer, septiembre 2001).

"Hoy, donde estoy parada, creo que no hay lugar para la duda, la mentira o la traición. Hoy elijo una vida con mucha paz".

SEGUÍ LEYENDO

En el día de su cumpleaños, Pampita confirmó que está embarazada de una nena: “Esta familia va a ser más gigante todavía”

Pampita dejó su casa inteligente y se mudó a un departamento de tres pisos con siete habitaciones, 11 baños y pileta climatizada